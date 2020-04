Огляд на слонів: першому в історії ролику, завантаженому на YouTube, – 15 років

YouTube зараз є найвідомішою відеоплатформою у світі, яку використовують у різних цілях: від розваг до заробітку грошей. Але мало хто знає, який саме ролик дав старт популярному ресурсу. Тож дивіться 18-секундне відео, яке стало першим в історії існування YouTube.

23 квітня 2005 року о 20:27 за часом Каліфорнії на YouTube завантажили перше відео в історії. Цей ролик дав старт найбільшій відеоплатформі у світі, про яку зараз знають практично всі. При цьому саме відео виглядає навіть занадто просто для такої важливої віхи в історії інтернету – це майже 20-секунд ролик під назвою "Я в зоопарку" (Me at the zoo). Завантажив його один зі співзасновників YouTube.

Через 15 років відео "Я в зоопарку" набрало 90 мільйонів переглядів. Майже 800 тисяч осіб підписано на канал jawed, попри те, що нові ролики там вже навряд чи з'являться.

Так, перший ролик в історії YouTube завантажили на канал jawed. За ним ховається Джавед Карім – один з трьох засновників YouTube. Перед цим на той момент 25-річний Джавед відправився в зоопарк Сан-Дієго зі шкільним приятелем Яковом Лапицьким і попросив того познімати себе поруч зі слонами.

