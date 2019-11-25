Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття

Буквально на днях компанія Motorola представила нове бачення шалено популярної розкладачки RAZR. Тепер перед нами смартфон з величезним екраном, пристойною начинкою та родзинкою, яка сподобається власникам стареньких "рейзерів". Поностальгуймо трішки, пригадавши, з чого усе починалося!

Якщо ви дивилися фільми та серіали 2000-х років, то могли зауважити, що Motorola RAZR V3 була чи не найпопулярнішою моделлю телефонів, які можна було бачити у руках головних героїв. Воно й не дивно, адже кожен герой, який тримав у руках цей телефон, міг з усією грізністю завершити телефонну розмову – просто гучно закривши гаджет. З сучасною версією RAZR так робити не слід, але про це трішки згодом.

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Кілька років фанати компанії Motorola загодовувалися обіцянками, що виробник випустить нове бачення популярної розкладачки RAZR. Минав рік-другий, а віз так і стояв непорушним. Уже й Samsung показав свій гнучкий смартфон, і HUAWEI не зволікав. Від Motorola не чутно було нічогісінько. Ентузіасти днями й ночами малювали ескізи. Фанати припускали, чим же здивує Moto. І, знаєте, їм таки вдалося нас усіх здивувати! Але почнемо ми з тієї моделі, яку можна називати прапрапрабабцею інноваційного RAZR.

RAZR V3

Motorola мала одну слабкість – вона шалено любила експериментувати з дизайном, а також віддавала перевагу стильним і крутим телефонам-жабкам. Власне, V3 – чи не найпопулярніша з них. І хоч телефон не вражав технічними характеристиками, у далекому 2004 році важливим був саме його вигляд. Не дивно, що металевий RAZR V3 асоціювався з діловими й успішними людьми.

А тепер уявіть: 5,5 МБ вбудованої пам'яті, камера на 0,3 МП, 2,2-дюймовий екран. І це, вибачте, телефон мрії? Так, адже він був шалено міцним і надійним, а також привертав максимум уваги.

RAZR V3 вражав дизайном і характеристиками

RAZR V3i

Удосконалена версія "трієчки" побачила світ через рік після випуску оригінальної моделі. Вона могла похизуватися камерою АЖ на 1,3 МП, пристойнішим акумулятором, 10 МБ вбудованої пам'яті, а також кілер-фіча: підтримка карт пам'яті micro SD.

RAZR V3xx

За доброю уже традицією Motorola через рік випустила продовження популярної лінійки. Гаджет отримав уже 50 МБ пам'яті, акумулятор, який зріс з 710 мАг до 940 мАг (виробник зрозумів, що для прослуховування улюблених хітів потрібна пристойніша батарея), а також нову версію Bluetooth – 2.0 замість старенького 1.2. Також тут з'явилась фронтальна камера для відеодзвінків!

RAZR V3xx дозволяв здійснювати відеодзвінки

RAZR2 V8

Прогрес не стоїть на місці, а разом із ним і Motorola. У 2007 році світ побачив RAZR2 V8. Пристрій уже можна було сміливо називати революційним. Його додатковий екран суттєво зріс у діагоналі, і тепер виглядає аж ніяк не допомічним. Також камера тепер на 2 МП, вбудованої пам'яті 2 ГБ (але вже немає карт пам'яті). Ще один мінус – акумулятор на 770 мАг. На такий крок компанія пішла, аби зробити його ще тоншим: 11,9 мм проти 13,9 мм в оригінальному RAZR V3.

RAZR2 V8 – тонкий і стильний телефон

RAZR 2019

А тепер підходимо до винуватця свята, так би мовити. Через понад 10 років компанія Motorola представила нове бачення шалено популярної у всьому світі "жабки". Перед нами смартфон, який можна складати. Максимальна товщина його – 14 мм у складеному вигляді, що дуже і дуже круто.

Смартфон отримав 6,21-дюймовий OLED-дисплей, а також допоміжний екран з діагоналлю 2,7 дюйма. За його продуктивність відповідає середній по характеристиках процесор Snapdragon 710, який дозволяє виконувати всі повсякденні задачі, а також "рубатися" у не надскладні ігри. Оперативної пам'яті 6 ГБ, а вбудованої може бути до 128.

RAZR 2019 таки став смартфоном зі складним екраном

Основна камера одна. Її сенсор на 16 МП з діафрагмою f / 1,7 дозволяє робити якісні та різкі фотографії навіть в умовах недостатньої освітленості. Для селфі передбачена камера на 5 МП. За автономність відповідає вбудований акумулятор на 2510 мАг. Його не вистачить на повний день активної роботи, але якщо сильно не ґвалтувати гаджет, то є ймовірність, що він попроситься на зарядку лише вночі.

Одна з його родзинок – можливість активації режиму звичайного телефона RAZR. У такому випадку одна частина сенсорного екрану стане блоком клавіш, а друга – звичайним дисплеєм без реагування на дотики. Вмикайте його і відчуйте себе справжнім хіпстером, набираючи СМС'ки друзям!

Утім вас може засмутити ціна цього смартфона. Попри його особливість, за нього просять 1499 доларів США. І, будьмо відвертими, з таким технічними характеристиками він явно не зможе конкурувати ані з топовим iPhone, ані з Samsung. Єдине, що рятує Motorola – армія відданих фанатів, які кілька років чекали на повернення легенди.

Чи з'явиться RAZR 2019 на полицях українських магазинів – невідомо. Чи рекомендуємо ми купувати цей гаджет за кордоном – ні, не зовсім. Не забувайте, що ремонт і обслуговування такого інноваційного смартфона – заняття не з бюджетних. За ці гроші можете купити собі будь-який топовий смартфон, а "решту" відкласти на майбутню подорож. А ми нагадуємо, що остаточне рішення традиційно залишається за вами. Залишайтесь з нами та слухайте справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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