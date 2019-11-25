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Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
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Буквально на днях компанія Motorola представила нове бачення шалено популярної розкладачки RAZR. Тепер перед нами смартфон з величезним екраном, пристойною начинкою та родзинкою, яка сподобається власникам стареньких "рейзерів". Поностальгуймо трішки, пригадавши, з чого усе починалося!
Якщо ви дивилися фільми та серіали 2000-х років, то могли зауважити, що Motorola RAZR V3 була чи не найпопулярнішою моделлю телефонів, які можна було бачити у руках головних героїв. Воно й не дивно, адже кожен герой, який тримав у руках цей телефон, міг з усією грізністю завершити телефонну розмову – просто гучно закривши гаджет. З сучасною версією RAZR так робити не слід, але про це трішки згодом.
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Кілька років фанати компанії Motorola загодовувалися обіцянками, що виробник випустить нове бачення популярної розкладачки RAZR. Минав рік-другий, а віз так і стояв непорушним. Уже й Samsung показав свій гнучкий смартфон, і HUAWEI не зволікав. Від Motorola не чутно було нічогісінько. Ентузіасти днями й ночами малювали ескізи. Фанати припускали, чим же здивує Moto. І, знаєте, їм таки вдалося нас усіх здивувати! Але почнемо ми з тієї моделі, яку можна називати прапрапрабабцею інноваційного RAZR.
RAZR V3
Motorola мала одну слабкість – вона шалено любила експериментувати з дизайном, а також віддавала перевагу стильним і крутим телефонам-жабкам. Власне, V3 – чи не найпопулярніша з них. І хоч телефон не вражав технічними характеристиками, у далекому 2004 році важливим був саме його вигляд. Не дивно, що металевий RAZR V3 асоціювався з діловими й успішними людьми.
А тепер уявіть: 5,5 МБ вбудованої пам'яті, камера на 0,3 МП, 2,2-дюймовий екран. І це, вибачте, телефон мрії? Так, адже він був шалено міцним і надійним, а також привертав максимум уваги.
RAZR V3i
Удосконалена версія "трієчки" побачила світ через рік після випуску оригінальної моделі. Вона могла похизуватися камерою АЖ на 1,3 МП, пристойнішим акумулятором, 10 МБ вбудованої пам'яті, а також кілер-фіча: підтримка карт пам'яті micro SD.
RAZR V3xx
За доброю уже традицією Motorola через рік випустила продовження популярної лінійки. Гаджет отримав уже 50 МБ пам'яті, акумулятор, який зріс з 710 мАг до 940 мАг (виробник зрозумів, що для прослуховування улюблених хітів потрібна пристойніша батарея), а також нову версію Bluetooth – 2.0 замість старенького 1.2. Також тут з'явилась фронтальна камера для відеодзвінків!
RAZR2 V8
Прогрес не стоїть на місці, а разом із ним і Motorola. У 2007 році світ побачив RAZR2 V8. Пристрій уже можна було сміливо називати революційним. Його додатковий екран суттєво зріс у діагоналі, і тепер виглядає аж ніяк не допомічним. Також камера тепер на 2 МП, вбудованої пам'яті 2 ГБ (але вже немає карт пам'яті). Ще один мінус – акумулятор на 770 мАг. На такий крок компанія пішла, аби зробити його ще тоншим: 11,9 мм проти 13,9 мм в оригінальному RAZR V3.
RAZR 2019
А тепер підходимо до винуватця свята, так би мовити. Через понад 10 років компанія Motorola представила нове бачення шалено популярної у всьому світі "жабки". Перед нами смартфон, який можна складати. Максимальна товщина його – 14 мм у складеному вигляді, що дуже і дуже круто.
Смартфон отримав 6,21-дюймовий OLED-дисплей, а також допоміжний екран з діагоналлю 2,7 дюйма. За його продуктивність відповідає середній по характеристиках процесор Snapdragon 710, який дозволяє виконувати всі повсякденні задачі, а також "рубатися" у не надскладні ігри. Оперативної пам'яті 6 ГБ, а вбудованої може бути до 128.
Основна камера одна. Її сенсор на 16 МП з діафрагмою f / 1,7 дозволяє робити якісні та різкі фотографії навіть в умовах недостатньої освітленості. Для селфі передбачена камера на 5 МП. За автономність відповідає вбудований акумулятор на 2510 мАг. Його не вистачить на повний день активної роботи, але якщо сильно не ґвалтувати гаджет, то є ймовірність, що він попроситься на зарядку лише вночі.
Одна з його родзинок – можливість активації режиму звичайного телефона RAZR. У такому випадку одна частина сенсорного екрану стане блоком клавіш, а друга – звичайним дисплеєм без реагування на дотики. Вмикайте його і відчуйте себе справжнім хіпстером, набираючи СМС'ки друзям!
Утім вас може засмутити ціна цього смартфона. Попри його особливість, за нього просять 1499 доларів США. І, будьмо відвертими, з таким технічними характеристиками він явно не зможе конкурувати ані з топовим iPhone, ані з Samsung. Єдине, що рятує Motorola – армія відданих фанатів, які кілька років чекали на повернення легенди.
Чи з'явиться RAZR 2019 на полицях українських магазинів – невідомо. Чи рекомендуємо ми купувати цей гаджет за кордоном – ні, не зовсім. Не забувайте, що ремонт і обслуговування такого інноваційного смартфона – заняття не з бюджетних. За ці гроші можете купити собі будь-який топовий смартфон, а "решту" відкласти на майбутню подорож. А ми нагадуємо, що остаточне рішення традиційно залишається за вами. Залишайтесь з нами та слухайте справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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