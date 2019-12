ТОП 15 найкращих хітів Roxette, за які ми полюбили Марі Фредрікссон

9 грудня не стало легендарної співачки Марі Фредрікссон. Солістка шведської поп-групи Roxette пішла з життя у 61 рік після тривалої боротьби з раком. Згадуємо найпопулярніші та найулюбленіші хіти, які залишила нам зірка.

Шведська рок-група, солістами якої стали Пер Гессле та Марі Фредрікссон, з'явилася в 1986 році. Уже перший сингл "Neverending Love" прославив артистів, але справжня популярність до дуету прийшла восени 1989 року, коли у Roxette народився хіт "Listen to your heart".

Це цікаво: Названа найпопулярніша пісня 2019 року

Композиція "It must have been love", яка увійшла в саундтрек до фільму "Красуня" із Річардом Гіром та Джулією Робертс, закріпила успіх шведів. Усього Roxette випустили 10 альбомів, останній "Good Karma" – у 2016 році.

Активну концертну діяльність Марі Фредрікссон довелось припинити вимушено: ще 17 років тому в співачки діагностували рак головного мозку. Після операції і курсу лікування вона повернулася до роботи, проте так і не змогла перемогти хворобу. 9 грудня зірки не стало, але хіти, які залишила своїм шанувальникам Марі Фредрікссон, будуть жити вічно.

15 найпопулярніших хітів групи Roxette

It must have been love

The Look

Listen to your heart

Spending my time

How do you do!

Fading like a flower

Wish I could fly

Crash! Boom! Bang!

Milk and toast and honey

Joyride

Dangerous

Sleeping in my car

Dressed for success

Real Sugar

Фредерікссон примудрялася випускати нову музику до останнього. Останній трек у неї вийшов в 2018 році. Це була балада "Sing Me A Song" – м'яка, сумна і втішна одночасно. "The love I had and gave makes it hard to say goodbye", – співає вона там. Прощатися завжди важко...

