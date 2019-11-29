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Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця

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Слухати рок музику онлайн

Свіжі рок пісні листопада чекає на тебе у новому плейлисті альтернативи від Радіо МАКСИМУМ! Слухай онлайн не попсову музику за кінець осені та заряджайся гарним настроєм!

Нова музика у стилі рок з'являється зовсім не рідше, аніж попса, тому щомісяця Радіо МАКСИМУМ збирає найкрутіші новинки від відомих та молодих гуртів, які ви могли пропустити. Кінець осені 2019 поповнив плейлист альтернативними піснями, які точно не залишать байдужими і юних, і дорослих рокерів. Свіжі треки та яскраві кліпи вже встигли припасти до душі шанувальникам не попсової музики, тому зібрали всі нові треки у стилі рок, які вийшли у листопаді. Насолоджуйтесь!

Плейлист нової рок-музики листопада, слухати онлайн

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Lewis Capaldi - Someone You Loved (cover by Our Last Night ft. I See Stars, The Word Alive, Ashland)
  • in passing. - Fade
  • Valiant Hearts - No Place Like Home (feat. Jonny Craig & Egor Erushin of Marina)
  • Artifiction - Avarice
  • The Young Hearts - Fool's Gold (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Floorboards - The Smoke
  • WINDRUNNER - Heather (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Tropic Gold - Smile (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • The Artificials - Fox Follow
  • Rising Anger - Passing The Past (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Dispositions - For You (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Graphic Nature - Mortal Fear (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Valiant Hearts - Dear Astronomer
  • Spring In Coma - Escort (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • From The Abyss - Deja Vu (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • From The Abyss - Unconditional (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Familiar Spirit - Shangri La
  • Valiant Hearts - Alaska
  • Valiant Hearts - Make Contact
  • Valiant Hearts - Adventurer
  • Valiant Hearts - A Thousand Years
  • Valiant Hearts - Like Ships In The Night
  • Valiant Hearts - Colourwave
  • Valiant Hearts - Medusa
  • Valiant Hearts - Everchanger
  • Kitsune - In My Head
  • In Our Wake - Never Letting Go (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Breakthrough Even - Charlatan Dreams (feat. Mike Semesky)
  • Colorblind - At The Wheel (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Mothersound - Holding On
  • Suasion feat. Tobias Rische (ALAZKA) & Kassim Auale - Quand Les Yeux Se Croisent
  • Veridian - Pavement (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Rogue - Divide
  • Alive In Fiction - Closer (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Falling Asleep - Dear Death (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • InBloom - Suffocate
  • Life Awaits - Fluorescent
  • Sera Safe - Livid Color (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Mirror Lake - Unspoken (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Memorist - Loss (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • We Struck Gold - Dissolve (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Coldbones - Running Up That Hill (Original by Kate Bush)
  • Floorboards - Blindfold
  • BONDED - Je Suis Charlie (OFFICIAL VIDEO)
  • Clint Lowery - God Bless The Renegades (Official Music Video)
  • Jetty Bones - the part: (Official Music Video)
  • Ashland - Over The Moon (Official Music Video)
  • Social Animals - Bad Things (Official Music Video)
  • Angels & Airwaves - Kiss & Tell (Official Music Video)
  • Clint Lowery - Kings (Official Music Video)
  • PUP - SEE YOU AT YOUR FUNERAL (Official Music Video)
  • Ocean Sleeper - Killing Me [Official Music Video]
  • Thousand Below - Lost Between feat. Marcus Bridge
  • Thousand Below - Learn To Lose And It All Gets Easier
  • Dance Gavin Dance - Blood Wolf (Official Music Video)
  • Chapel - Friends (Official Music Video)
  • Emarosa - Ready To Love (Visual)
  • With Confidence - Drops Of Jupiter (Official Music Video)
  • Super Whatevr - yours truly. (Official Music Video)
  • Go Radio - Say It Again
  • The Word Alive - BURNING YOUR WORLD DOWN
  • Marilyn Manson - The End (Official Audio)
  • Osatia - Flourish (Acoustic Music Video)
  • Lonely Avenue - I'm Not Sorry (Music Video)
  • BAD OMENS - Dethrone (Official Music Video)
  • PALAYE ROYALE - Massacre, The New American Dream
  • Our Last Night - Hysteria (OFFICIAL AUDIO)
  • Our Last Night - Outnumbered (OFFICIAL AUDIO)
  • Our Last Night - Lost (OFFICIAL AUDIO)
  • Our Last Night - When Humans Become Our Gods (OFFICIAL AUDIO)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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