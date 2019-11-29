Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця

Свіжі рок пісні листопада чекає на тебе у новому плейлисті альтернативи від Радіо МАКСИМУМ! Слухай онлайн не попсову музику за кінець осені та заряджайся гарним настроєм!

Нова музика у стилі рок з'являється зовсім не рідше, аніж попса, тому щомісяця Радіо МАКСИМУМ збирає найкрутіші новинки від відомих та молодих гуртів, які ви могли пропустити. Кінець осені 2019 поповнив плейлист альтернативними піснями, які точно не залишать байдужими і юних, і дорослих рокерів. Свіжі треки та яскраві кліпи вже встигли припасти до душі шанувальникам не попсової музики, тому зібрали всі нові треки у стилі рок, які вийшли у листопаді. Насолоджуйтесь!

Плейлист нової рок-музики листопада, слухати онлайн

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Lewis Capaldi - Someone You Loved (cover by Our Last Night ft. I See Stars, The Word Alive, Ashland)

in passing. - Fade

Valiant Hearts - No Place Like Home (feat. Jonny Craig & Egor Erushin of Marina)

Artifiction - Avarice

The Young Hearts - Fool's Gold (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Floorboards - The Smoke

WINDRUNNER - Heather (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Tropic Gold - Smile (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Artificials - Fox Follow

Rising Anger - Passing The Past (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Dispositions - For You (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Graphic Nature - Mortal Fear (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Valiant Hearts - Dear Astronomer

Spring In Coma - Escort (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

From The Abyss - Deja Vu (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

From The Abyss - Unconditional (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Familiar Spirit - Shangri La

Valiant Hearts - Alaska

Valiant Hearts - Make Contact

Valiant Hearts - Adventurer

Valiant Hearts - A Thousand Years

Valiant Hearts - Like Ships In The Night

Valiant Hearts - Colourwave

Valiant Hearts - Medusa

Valiant Hearts - Everchanger

Kitsune - In My Head

In Our Wake - Never Letting Go (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Breakthrough Even - Charlatan Dreams (feat. Mike Semesky)

Colorblind - At The Wheel (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Mothersound - Holding On

Suasion feat. Tobias Rische (ALAZKA) & Kassim Auale - Quand Les Yeux Se Croisent

Veridian - Pavement (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Rogue - Divide

Alive In Fiction - Closer (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Falling Asleep - Dear Death (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

InBloom - Suffocate

Life Awaits - Fluorescent

Sera Safe - Livid Color (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Mirror Lake - Unspoken (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Memorist - Loss (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

We Struck Gold - Dissolve (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Coldbones - Running Up That Hill (Original by Kate Bush)

Floorboards - Blindfold

BONDED - Je Suis Charlie (OFFICIAL VIDEO)

Clint Lowery - God Bless The Renegades (Official Music Video)

Jetty Bones - the part: (Official Music Video)

Ashland - Over The Moon (Official Music Video)

Social Animals - Bad Things (Official Music Video)

Angels & Airwaves - Kiss & Tell (Official Music Video)

Clint Lowery - Kings (Official Music Video)

PUP - SEE YOU AT YOUR FUNERAL (Official Music Video)

Ocean Sleeper - Killing Me [Official Music Video]

Thousand Below - Lost Between feat. Marcus Bridge

Thousand Below - Learn To Lose And It All Gets Easier

Dance Gavin Dance - Blood Wolf (Official Music Video)

Chapel - Friends (Official Music Video)

Emarosa - Ready To Love (Visual)

With Confidence - Drops Of Jupiter (Official Music Video)

Super Whatevr - yours truly. (Official Music Video)

Go Radio - Say It Again

The Word Alive - BURNING YOUR WORLD DOWN

Marilyn Manson - The End (Official Audio)

Osatia - Flourish (Acoustic Music Video)

Lonely Avenue - I'm Not Sorry (Music Video)

BAD OMENS - Dethrone (Official Music Video)

PALAYE ROYALE - Massacre, The New American Dream

Our Last Night - Hysteria (OFFICIAL AUDIO)

Our Last Night - Outnumbered (OFFICIAL AUDIO)

Our Last Night - Lost (OFFICIAL AUDIO)

Our Last Night - When Humans Become Our Gods (OFFICIAL AUDIO)

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