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Томатний сік на зиму в домашніх умовах: прості рецепти приготування
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Томати дозрівають під літнім сонцем та наливаються соком, тому рекомендуємо, поки сезон помідорів, зробити закрутки томатного соку на зими. Про те, як приготувати сік з помідорів дома, – читайте на Радіо МАКСИМУМ!
Як правильно обирати помідори для томатного соку:
- Звертайте увагу на стиглість плодів.
- Помідори для соку повинні бути м'ясистими.
- Помідори повинні бути м'якими. Тверді помідори гарні для засолювання, але не для соку.
- Можна використовувати навіть злегка пом'яті або трохи зіпсовані. Тільки постарайтеся особливо ретельно видалити все зайве і непотрібне.
- Вибирайте відповідні сорти.
Томатний сік на зиму через соковижималку
Інгредієнти:
- 1,5 кг стиглих помідорів
- 10 г солі
- 1-2 ст.л. цукру
- Спеції (чорний мелений перець, мелений коріандр, солодка паприка тощо)
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Рецепт приготування соку з томатів через соковитискач:
- Найпростіший спосіб добування соку з помідорів – соковижималка. Найкращий вибір – насадка для відділення соку з м'яких фруктів. Нагвинчується на звичайну чавунну м'ясорубку.
- Відіжміть сік будь-яким способом.
- Прогрійте його до кипіння, додавши всі спеції за смаком, гарячим розлийте по банках і закатайте.
- Переверніть і укутайте на пару днів.
Томатний сік в блендері зиму
Інгредієнти:
- 1,5 кг томатів
- сіль, цукор, спеції за смаком
Рецепт приготування, як зробити томатний сік в блендері:
- Помідори порціями складіть в чашку блендера і ретельно подрібніть.
- Отриману томатну масу перелийте у відповідну посудину.
- Щоб сік містив менше м'якоті та насіння, перетріть його через металеве ситечко. Пюре, яке не пройшло через ситечко можна додати в борщ або в рагу з овочів.
- Далі вичавлений сік відправте на вогонь і проваріть хвилин 10. Це потрібно для того, щоб сік краще зберігався.
- За кілька хвилин до готовності додайте сіль і цукор-пісок за смаком. Перемішайте.
- Піну, яка з'явилася на поверхні, зніміть.
- У простерилізовану тару розлийте гарячий готовий сік і закупорте пропареними кришками.
- Перед вживанням охолодіть напій і додайте в нього чорний мелений перець за смаком.
Закрутка томатного соку з оцетом на зиму
Інгредієнти:
- 2 кг помідорів
- 1 кг цукру
- 50 г солі
- 50 мл 9% оцту
- 30-50 горошин запашного перцю
- 10-15 бутонів гвоздики
- 5-7 ч.л. меленої кориці
- 1-2 ч.л. червоного меленого перцю
- часник – до смаку
- щіпка мускатного горіха
Рецепт приготування, як закривати томатний сік:
- Відіжміть сік будь-яким способом і перелийте в емальовану тару.
- Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть при слабкому кипінні протягом 30 хвилин.
- Додайте сіль і цукор, прокип'ятіть протягом 10 хвилин, потім покладіть інші спеції та часник, пропущений через прес, витримаєте на вогні ще 10 хвилин і розлийте по стерилізованих банках.
- Закатайте, переверніть, закутайте.
Як варити томатний сік з солодким перцем на зиму
Інгредієнти:
- 5 кг стиглих помідорів
- 2-3 стручки солодкого перцю
- 1 цибулина
- 1 ст.л. солі
- 1-3 ст.л. цукру
Рецепт приготування, як варити томатний сік на зиму:
- Старий дідівський спосіб віднімання соку у помідорів – методом уварювання і протирання. Підготовлені помідори нарізають, викладають в каструлю або казанок і уварюють до м'якості на плиті або в духовці. Отриману масу протирають через сито.
- Відіжміть сік з помідорів.
- Солодкий перець очистьте і пропустіть разом з цибулею і часником через м'ясорубку.
- Змішайте з томатним соком, нагрійте до кипіння, потримайте на вогні хвилин 10 і розлийте по банках.
- Закатайте, переверніть, закутайте.
Томатний сік зі спеціями на зиму
Інгредієнти:
- 15 кг помідорів
- Спеції
- 20 шт чорного перцю горошком
- 6 шт перцю запашного
- 4 шт лаврового листа
- Сіль за смаком
Рецепт приготування томатного соку зі спеціями на зиму:
- Помідори прокрутіть через соковижималку або вручну.
- Поставте на вогонь і доведіть до кипіння, обов'язково знімайте піну.
- Додайте сіль і спеції, варіть 15 хвилин.
- Розлийте по стерилізованих банках, закрутіть, переверніть та укутайте.
- Смачного!
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