Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Томатний сік на зиму в домашніх умовах: прості рецепти приготування

  • 25
як приготувати томатний сік - фото 1
як приготувати томатний сік

Томати дозрівають під літнім сонцем та наливаються соком, тому рекомендуємо, поки сезон помідорів, зробити закрутки томатного соку на зими. Про те, як приготувати сік з помідорів дома, – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Як правильно обирати помідори для томатного соку:

  • Звертайте увагу на стиглість плодів.
  • Помідори для соку повинні бути м'ясистими.
  • Помідори повинні бути м'якими. Тверді помідори гарні для засолювання, але не для соку.
  • Можна використовувати навіть злегка пом'яті або трохи зіпсовані. Тільки постарайтеся особливо ретельно видалити все зайве і непотрібне.
  • Вибирайте відповідні сорти.

Томатний сік на зиму через соковижималку

Інгредієнти:​​

  • 1,5 кг стиглих помідорів
  • 10 г солі
  • 1-2 ст.л. цукру
  • Спеції (чорний мелений перець, мелений коріандр, солодка паприка тощо)

Це смачно: Консервовані баклажани: смачні салати на зиму

Томатний сік на зиму в домашніх умовах: прості рецепти приготування - фото 344507

Рецепт приготування соку з томатів через соковитискач:

  1. Найпростіший спосіб добування соку з помідорів – соковижималка. Найкращий вибір – насадка для відділення соку з м'яких фруктів. Нагвинчується на звичайну чавунну м'ясорубку.
  2. Відіжміть сік будь-яким способом.
  3. Прогрійте його до кипіння, додавши всі спеції за смаком, гарячим розлийте по банках і закатайте.
  4. Переверніть і укутайте на пару днів.

Томатний сік в блендері зиму

Інгредієнти:​​

  • 1,5 кг томатів
  • сіль, цукор, спеції за смаком
Томатний сік на зиму в домашніх умовах: прості рецепти приготування - фото 344508

Рецепт приготування, як зробити томатний сік в блендері:

  1. Помідори порціями складіть в чашку блендера і ретельно подрібніть.
  2. Отриману томатну масу перелийте у відповідну посудину.
  3. Щоб сік містив менше м'якоті та насіння, перетріть його через металеве ситечко. Пюре, яке не пройшло через ситечко можна додати в борщ або в рагу з овочів.
  4. Далі вичавлений сік відправте на вогонь і проваріть хвилин 10. Це потрібно для того, щоб сік краще зберігався.
  5. За кілька хвилин до готовності додайте сіль і цукор-пісок за смаком. Перемішайте.
  6. Піну, яка з'явилася на поверхні, зніміть.
  7. У простерилізовану тару розлийте гарячий готовий сік і закупорте пропареними кришками.
  8. Перед вживанням охолодіть напій і додайте в нього чорний мелений перець за смаком.

Закрутка томатного соку з оцетом на зиму

Інгредієнти:​​

  • 2 кг помідорів
  • 1 кг цукру
  • 50 г солі
  • 50 мл 9% оцту
  • 30-50 горошин запашного перцю
  • 10-15 бутонів гвоздики
  • 5-7 ч.л. меленої кориці
  • 1-2 ч.л. червоного меленого перцю
  • часник – до смаку
  • щіпка мускатного горіха
Томатний сік на зиму в домашніх умовах: прості рецепти приготування - фото 344509

Рецепт приготування, як закривати томатний сік:

  1. Відіжміть сік будь-яким способом і перелийте в емальовану тару.
  2. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть при слабкому кипінні протягом 30 хвилин.
  3. Додайте сіль і цукор, прокип'ятіть протягом 10 хвилин, потім покладіть інші спеції та часник, пропущений через прес, витримаєте на вогні ще 10 хвилин і розлийте по стерилізованих банках.
  4. Закатайте, переверніть, закутайте.

Як варити томатний сік з солодким перцем на зиму

Інгредієнти:​​

  • 5 кг стиглих помідорів
  • 2-3 стручки солодкого перцю
  • 1 цибулина
  • 1 ст.л. солі
  • 1-3 ст.л. цукру
Томатний сік на зиму в домашніх умовах: прості рецепти приготування - фото 344510

Рецепт приготування, як варити томатний сік на зиму:

  1. Старий дідівський спосіб віднімання соку у помідорів – методом уварювання і протирання. Підготовлені помідори нарізають, викладають в каструлю або казанок і уварюють до м'якості на плиті або в духовці. Отриману масу протирають через сито.
  2. Відіжміть сік з помідорів.
  3. Солодкий перець очистьте і пропустіть разом з цибулею і часником через м'ясорубку.
  4. Змішайте з томатним соком, нагрійте до кипіння, потримайте на вогні хвилин 10 і розлийте по банках.
  5. Закатайте, переверніть, закутайте.

Томатний сік зі спеціями на зиму

Інгредієнти:​​

  • 15 кг помідорів
  • Спеції
  • 20 шт чорного перцю горошком
  • 6 шт перцю запашного
  • 4 шт лаврового листа
  • Сіль за смаком
Томатний сік на зиму в домашніх умовах: прості рецепти приготування - фото 344511

Рецепт приготування томатного соку зі спеціями на зиму:

  1. Помідори прокрутіть через соковижималку або вручну.
  2. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння, обов'язково знімайте піну.
  3. Додайте сіль і спеції, варіть 15 хвилин.
  4. Розлийте по стерилізованих банках, закрутіть, переверніть та укутайте.
  5. Смачного!

Читайте також: Варення з абрикосів: прості рецепти приготування

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • Вчора, 15:00
  • 1003
Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство
  • 12:37
  • 2171
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1647006
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне