Томатний сік на зиму в домашніх умовах: прості рецепти приготування

Томати дозрівають під літнім сонцем та наливаються соком, тому рекомендуємо, поки сезон помідорів, зробити закрутки томатного соку на зими. Про те, як приготувати сік з помідорів дома, – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Як правильно обирати помідори для томатного соку:

Звертайте увагу на стиглість плодів.

Помідори для соку повинні бути м'ясистими.

Помідори повинні бути м'якими. Тверді помідори гарні для засолювання, але не для соку.

Тверді помідори гарні для засолювання, але не для соку. Можна використовувати навіть злегка пом'яті або трохи зіпсовані. Тільки постарайтеся особливо ретельно видалити все зайве і непотрібне.

Вибирайте відповідні сорти.

Томатний сік на зиму через соковижималку

Інгредієнти:​​

1,5 кг стиглих помідорів

10 г солі

1-2 ст.л. цукру

Спеції (чорний мелений перець, мелений коріандр, солодка паприка тощо)

Це смачно: Консервовані баклажани: смачні салати на зиму

Рецепт приготування соку з томатів через соковитискач:

Найпростіший спосіб добування соку з помідорів – соковижималка. Найкращий вибір – насадка для відділення соку з м'яких фруктів. Нагвинчується на звичайну чавунну м'ясорубку. Відіжміть сік будь-яким способом. Прогрійте його до кипіння, додавши всі спеції за смаком, гарячим розлийте по банках і закатайте. Переверніть і укутайте на пару днів.

Томатний сік в блендері зиму

Інгредієнти:​​

1,5 кг томатів

сіль, цукор, спеції за смаком

Рецепт приготування, як зробити томатний сік в блендері:

Помідори порціями складіть в чашку блендера і ретельно подрібніть. Отриману томатну масу перелийте у відповідну посудину. Щоб сік містив менше м'якоті та насіння, перетріть його через металеве ситечко. Пюре, яке не пройшло через ситечко можна додати в борщ або в рагу з овочів. Далі вичавлений сік відправте на вогонь і проваріть хвилин 10. Це потрібно для того, щоб сік краще зберігався. За кілька хвилин до готовності додайте сіль і цукор-пісок за смаком. Перемішайте. Піну, яка з'явилася на поверхні, зніміть. У простерилізовану тару розлийте гарячий готовий сік і закупорте пропареними кришками. Перед вживанням охолодіть напій і додайте в нього чорний мелений перець за смаком.

Закрутка томатного соку з оцетом на зиму

Інгредієнти:​​

2 кг помідорів

1 кг цукру

50 г солі

50 мл 9% оцту

30-50 горошин запашного перцю

10-15 бутонів гвоздики

5-7 ч.л. меленої кориці

1-2 ч.л. червоного меленого перцю

часник – до смаку

щіпка мускатного горіха

Рецепт приготування, як закривати томатний сік:

Відіжміть сік будь-яким способом і перелийте в емальовану тару. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть при слабкому кипінні протягом 30 хвилин. Додайте сіль і цукор, прокип'ятіть протягом 10 хвилин, потім покладіть інші спеції та часник, пропущений через прес, витримаєте на вогні ще 10 хвилин і розлийте по стерилізованих банках. Закатайте, переверніть, закутайте.

Як варити томатний сік з солодким перцем на зиму

Інгредієнти:​​

5 кг стиглих помідорів

2-3 стручки солодкого перцю

1 цибулина

1 ст.л. солі

1-3 ст.л. цукру

Рецепт приготування, як варити томатний сік на зиму:

Старий дідівський спосіб віднімання соку у помідорів – методом уварювання і протирання. Підготовлені помідори нарізають, викладають в каструлю або казанок і уварюють до м'якості на плиті або в духовці. Отриману масу протирають через сито. Відіжміть сік з помідорів. Солодкий перець очистьте і пропустіть разом з цибулею і часником через м'ясорубку. Змішайте з томатним соком, нагрійте до кипіння, потримайте на вогні хвилин 10 і розлийте по банках. Закатайте, переверніть, закутайте.

Томатний сік зі спеціями на зиму

Інгредієнти:​​

15 кг помідорів

Спеції

20 шт чорного перцю горошком

6 шт перцю запашного

4 шт лаврового листа

Сіль за смаком

Рецепт приготування томатного соку зі спеціями на зиму:

Помідори прокрутіть через соковижималку або вручну. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння, обов'язково знімайте піну. Додайте сіль і спеції, варіть 15 хвилин. Розлийте по стерилізованих банках, закрутіть, переверніть та укутайте. Смачного!

Читайте також: Варення з абрикосів: прості рецепти приготування