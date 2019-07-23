Консервовані баклажани: рецепти, як приготувати салати на зиму

Баклажани на зиму – пікантний і оригінальний вид закруток. Консервація баклажанів стає актуальною саме у розпал літа. Ці овочі смачні і корисні, а головне – дешеві і прості у приготуванні. Ось найкращі рецепти!

Інгредієнти:​​

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Рецепт приготування баклажанів на зиму:

Варити 5 хвилин на середньому вогні. Залити холодною водою, дати закипіти. Потім добре промити. Посипати сіллю (1-2 ст. ложки з гіркою), перемішати і дати постояти 2 години. Баклажани порізати уздовж і поперек на 8 частин.

Пропустити через м'ясорубку солодкий і гіркий перець, часник. Очистити часник. Для цього помити і очистити від насіння солодкий перець. Зробити маринад. Злити воду з баклажанів.

Відварені баклажани залити розсолом, дати закипіти. Додати рослинну олію, сіль, цукор і оцет і довести маринад до кипіння.