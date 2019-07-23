Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Консервовані баклажани: рецепти, як приготувати салати на зиму

  • 5868
Рецепти консервування баклажанів - фото 1
Рецепти консервування баклажанів

Баклажани на зиму – пікантний і оригінальний вид закруток. Консервація баклажанів стає актуальною саме у розпал літа. Ці овочі смачні і корисні, а головне – дешеві і прості у приготуванні. Ось найкращі рецепти!

Баклажани на зиму

Інгредієнти:​​

  • Баклажани – 6 кг
  • Перець болгарський червоний – 6-8 шт
  • Перець гострий – 3-4 шт
  • Часник – 200 г
  • Оцет 9% – 0,5 склянки
  • Олія рослинна рафінована – 0,5 склянки
  • Сіль – 2 ст. ложки
  • Цукор – 1 стакан

Це смачно: Як приготувати варення з малини: рецепти з фото

Консервовані баклажани: смачні салати на зиму - фото 264132

Рецепт приготування баклажанів на зиму:

  1. Варити 5 хвилин на середньому вогні.Залити холодною водою, дати закипіти. Потім добре промити. Посипати сіллю (1-2 ст. ложки з гіркою), перемішати і дати постояти 2 години. Баклажани порізати уздовж і поперек на 8 частин.
  2. Пропустити через м'ясорубку солодкий і гіркий перець, часник.Очистити часник. Для цього помити і очистити від насіння солодкий перець. Зробити маринад. Злити воду з баклажанів.
  3. Відварені баклажани залити розсолом, дати закипіти.Додати рослинну олію, сіль, цукор і оцет і довести маринад до кипіння.
  4. На середньому вогні варити 5 хвилин. Баклажани розкласти в стерильні банки, закатати, перевернути на кришки, укутати до повного охолодження. Баклажани на зиму готові.

Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година 20 хвилин.

Баклажани з часником

Інгредієнти:​​

  • Баклажани – 5 кг
  • Часник – 300 г
  • Кріп – 350 г
  • Олія – 300 мл
  • Вода – 3 л
  • Сіль – 4 ст. л.
  • Оцет 9% – 250 мл
Консервовані баклажани: смачні салати на зиму - фото 264134

Рецепт приготування баклажанів з часником:

  1. Нарізати баклажани. У каструлю налити воду, додати сіль і оцет, довести до кипіння. Варити баклажани порціями, по 3 хвилини з моменту закипання. Подрібнити часник. Порубати кріп. Змішати баклажани, кріп, часник, рослинну олію.
  2. Залити кришки окропом. Розкласти щільно по стерильним банкам, накрити кришками. Стерилізувати по 15-20 хвилин з моменту закипання. Закатати кришками і поставити під теплу ковдру до повного охолодження.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

Баклажанна ікра

Інгредієнти:​​

  • Баклажани – 2 кг
  • Помідори – 2 кг
  • Перець солодкий червоного кольору – 1 кг
  • Морква – 600 г
  • Цибуля ріпчаста – 400 г
  • Часник – 1 головка
  • Зелень – 1 пучок
  • Сіль – 3-4 ст. ложки
  • Перець мелений (за бажанням)
  • Олія соняшникова – 300 г
Консервовані баклажани: смачні салати на зиму - фото 264135

Рецепт приготування баклажанної ікри:

  1. Промиту і очищену цибулю дрібно нарізають і підсмажують. Вогонь залишають середнім, тому що цибуля має придбати золотистий відтінок.
  2. Спочатку промиту моркву нарізають так, щоб вона комфортно проходила в отвір м'ясорубки. Оскільки всі продукти подрібнюють один за іншим, важливо процес не зупиняти, вогонь не збавляти, постійно перемішуючи вміст.
  3. Баклажани очищені і нарізані уздовж на довгі шматки, пропускають через м'ясорубку, з'єднують відразу з цибулею і морквою, перемішують. Очищений солодкий перець червоного кольору і помідори ріжуть на часточки і пропускають через м'ясорубку. Потім кладуть половину (1-2 столові ложки) порції солі і, вливши в казанок перемелені помідори і перець, добре все перемішують.
  4. Як тільки ікра закипить, засікайте час: все буде готово хвилин через 50-60. Часник і зелень дрібно шаткують і відправляють в котел хвилин за 10 до готовності ікри. Ікру розкладають в гарячому вигляді в чисті і сухі банки, стерилізують їх.

Складність приготування (6/10), витрачений час 2 години.

Смажені баклажани на зиму

Інгредієнти:​​

  • Баклажани – 1,2 кг
  • Помідори – 1,5 кг
  • Перець солодкий – 300 г
  • Перець гострий – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 200 г
  • Часник – 5 зубчиків
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Цукор – 5 ст. л.
  • Оцет – 1 ст. л.
  • Перець запашний горошком – 6 шт.
  • Перець чорний горошком – 10 шт.
  • Сіль за смаком
  • Олія
Консервовані баклажани: смачні салати на зиму - фото 264137

Рецепт приготування смажених баклажанів на зиму:

  1. Баклажани ріжемо на шматочки, посипаємо сіллю і залишаємо, щоб виділився сік. Перекручуємо помідори, два види перцю, цибулю і часник. Ставимо на плиту, додаємо сіль, цукор і перець горошком. Варимо 30 хвилин.
  2. Баклажани промиваємо від солі, віджимаємо і обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо до помідорів і варимо 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності вливаємо оцет. Закочуємо смажені баклажани з перцем і помідорами в стерильні банки.

Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.

Квашені фаршировані баклажани

Інгредієнти:​​

  • Баклажани – 1 кг
  • Капуста – 200 г
  • Морква – 100 г
  • Петрушка – 1 шт.
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Часник – 3-4 зубки
  • Перець гіркий – 1-2 стручки
  • Селера – 20-30 г
  • Кріп – 0,5 пучка
  • Сіль – 3 ст. ложки
  • Вода – 2 л
Консервовані баклажани: смачні салати на зиму - фото 264139

Рецепт приготування баклажанів фаршированих квашених:

  1. Вимити баклажани, зрізати хвостики. Баклажани відварити 3-5 хвилин. Капусту дрібно нашаткувати. Моркву очистити вимити і нарізати тонкою соломкою. Перець вимити, очистити від насіння, тонко нарізати. Зелень дрібно нашаткувати. Часник очистити і нарізати. Все змішати і перетерти з сіллю.
  2. Гострий перець, петрушку і селеру очистити і крупно нарізати. Приготувати розсол. Для цього воду довести до кипіння, додати сіль, розмішати. Потім розсол охолодити.
  3. Коли варені баклажани охолонуть, дати стекти воді, а баклажани розрізати уздовж, але не повністю, так, щоб у зав'язі вони залишалися цілими. Овочевою сумішшю начинити баклажани. Можна обв'язати фаршировані баклажани нитками.
  4. Потім щільно укласти баклажани фаршировані в банку або каструлю. Укладати можна горизонтально або вертикально, надрізами догори. Залити розсолом. Потримати баклажани фаршировані кілька днів (3-4 дні) в теплі, а потім перенести фаршировані квашені баклажани в холодне місце.

Складність приготування (7/10), витрачений час 1,5 години.

Лечо з перцю з баклажанами

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 1 кг
  • Перець солодкий – 0,5 кг
  • Баклажани – 0,5 кг
  • Перець гіркий – 1 шт.
  • Оцет 9% – 1 ст. л.
  • Олія ​​– 1 ст. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – 1 ст. л.
Консервовані баклажани: смачні салати на зиму - фото 264140

Рецепт приготування лечо з перцю з баклажанами:

  1. Помідори і гострий перець перекрутити через м'ясорубку. Солодкий перець очистити від насіння і перегородок і нарізати невеликими шматочками. Баклажани нарізати кружечками.
  2. У подрібнені помідори додати сіль, цукор, рослинну олію і оцет. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння.
  3. Висипати баклажани і солодкий перець в каструлю. Перемішати і накрити кришкою. Лечо з солодкого перцю з баклажанами варити 10 хвилин.
  4. Заповнити стерилізовані гарячі банки овочевим салатом, накрити кришками і закатати.

Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.

Баклажани по-корейськи

Інгредієнти:​​

  • Баклажани – 2 кг
  • Морква – 1 кг
  • Перець солодкий – 1 кг
  • Цукор – 200 г
  • Оцет – 200 г
  • Олія – ​​200 г
  • Часник – 1 головка
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Перець чорний мелений – 1 ч. л.
  • Приправа для корейської моркви – 25 г
Консервовані баклажани: смачні салати на зиму - фото 264141

Рецепт приготування баклажанів по-корейськи:

  1. Баклажани нарізати соломкою. Посолити, перемішати і залишити на 30 хвилин. Потім баклажани помістити на друшляк, щоб стекла рідина. Моркву натерти на тертці для корейської моркви (або на крупній тертці).
  2. Перець нарізати соломкою. Баклажани обсмажити на олії. Всі овочі з'єднати, додати подрібнений часник, приправу по-корейськи, сіль, мелений перець, цукор, оцет, олію. Ретельно перемішати і залишити на 4 години. Якщо не будете консервувати, то зберігати салат в холодильнику.
  3. Для консервування розкласти салат в підготовлені банки. Закриті банки з баклажанами по-корейськи накрити пледом і залишити на добу, а потім винести на зберігання. Смачного!

Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.

Читайте також: Як заморожувати овочі та фрукти на зиму: прості поради

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 203
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 684
Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю
  • 18 липня, 17:19
  • 373
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Здоров'я Їжа