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Консервовані баклажани: рецепти, як приготувати салати на зиму
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Баклажани на зиму – пікантний і оригінальний вид закруток. Консервація баклажанів стає актуальною саме у розпал літа. Ці овочі смачні і корисні, а головне – дешеві і прості у приготуванні. Ось найкращі рецепти!
Баклажани на зиму
Інгредієнти:
- Баклажани – 6 кг
- Перець болгарський червоний – 6-8 шт
- Перець гострий – 3-4 шт
- Часник – 200 г
- Оцет 9% – 0,5 склянки
- Олія рослинна рафінована – 0,5 склянки
- Сіль – 2 ст. ложки
- Цукор – 1 стакан
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Рецепт приготування баклажанів на зиму:
- Варити 5 хвилин на середньому вогні.Залити холодною водою, дати закипіти. Потім добре промити. Посипати сіллю (1-2 ст. ложки з гіркою), перемішати і дати постояти 2 години. Баклажани порізати уздовж і поперек на 8 частин.
- Пропустити через м'ясорубку солодкий і гіркий перець, часник.Очистити часник. Для цього помити і очистити від насіння солодкий перець. Зробити маринад. Злити воду з баклажанів.
- Відварені баклажани залити розсолом, дати закипіти.Додати рослинну олію, сіль, цукор і оцет і довести маринад до кипіння.
- На середньому вогні варити 5 хвилин. Баклажани розкласти в стерильні банки, закатати, перевернути на кришки, укутати до повного охолодження. Баклажани на зиму готові.
Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година 20 хвилин.
Баклажани з часником
Інгредієнти:
- Баклажани – 5 кг
- Часник – 300 г
- Кріп – 350 г
- Олія – 300 мл
- Вода – 3 л
- Сіль – 4 ст. л.
- Оцет 9% – 250 мл
Рецепт приготування баклажанів з часником:
- Нарізати баклажани. У каструлю налити воду, додати сіль і оцет, довести до кипіння. Варити баклажани порціями, по 3 хвилини з моменту закипання. Подрібнити часник. Порубати кріп. Змішати баклажани, кріп, часник, рослинну олію.
- Залити кришки окропом. Розкласти щільно по стерильним банкам, накрити кришками. Стерилізувати по 15-20 хвилин з моменту закипання. Закатати кришками і поставити під теплу ковдру до повного охолодження.
Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.
Баклажанна ікра
Інгредієнти:
- Баклажани – 2 кг
- Помідори – 2 кг
- Перець солодкий червоного кольору – 1 кг
- Морква – 600 г
- Цибуля ріпчаста – 400 г
- Часник – 1 головка
- Зелень – 1 пучок
- Сіль – 3-4 ст. ложки
- Перець мелений (за бажанням)
- Олія соняшникова – 300 г
Рецепт приготування баклажанної ікри:
- Промиту і очищену цибулю дрібно нарізають і підсмажують. Вогонь залишають середнім, тому що цибуля має придбати золотистий відтінок.
- Спочатку промиту моркву нарізають так, щоб вона комфортно проходила в отвір м'ясорубки. Оскільки всі продукти подрібнюють один за іншим, важливо процес не зупиняти, вогонь не збавляти, постійно перемішуючи вміст.
- Баклажани очищені і нарізані уздовж на довгі шматки, пропускають через м'ясорубку, з'єднують відразу з цибулею і морквою, перемішують. Очищений солодкий перець червоного кольору і помідори ріжуть на часточки і пропускають через м'ясорубку. Потім кладуть половину (1-2 столові ложки) порції солі і, вливши в казанок перемелені помідори і перець, добре все перемішують.
- Як тільки ікра закипить, засікайте час: все буде готово хвилин через 50-60. Часник і зелень дрібно шаткують і відправляють в котел хвилин за 10 до готовності ікри. Ікру розкладають в гарячому вигляді в чисті і сухі банки, стерилізують їх.
Складність приготування (6/10), витрачений час 2 години.
Смажені баклажани на зиму
Інгредієнти:
- Баклажани – 1,2 кг
- Помідори – 1,5 кг
- Перець солодкий – 300 г
- Перець гострий – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 200 г
- Часник – 5 зубчиків
- Сіль – 1 ст. л.
- Цукор – 5 ст. л.
- Оцет – 1 ст. л.
- Перець запашний горошком – 6 шт.
- Перець чорний горошком – 10 шт.
- Сіль за смаком
- Олія
Рецепт приготування смажених баклажанів на зиму:
- Баклажани ріжемо на шматочки, посипаємо сіллю і залишаємо, щоб виділився сік. Перекручуємо помідори, два види перцю, цибулю і часник. Ставимо на плиту, додаємо сіль, цукор і перець горошком. Варимо 30 хвилин.
- Баклажани промиваємо від солі, віджимаємо і обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо до помідорів і варимо 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності вливаємо оцет. Закочуємо смажені баклажани з перцем і помідорами в стерильні банки.
Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.
Квашені фаршировані баклажани
Інгредієнти:
- Баклажани – 1 кг
- Капуста – 200 г
- Морква – 100 г
- Петрушка – 1 шт.
- Перець болгарський – 1 шт.
- Часник – 3-4 зубки
- Перець гіркий – 1-2 стручки
- Селера – 20-30 г
- Кріп – 0,5 пучка
- Сіль – 3 ст. ложки
- Вода – 2 л
Рецепт приготування баклажанів фаршированих квашених:
- Вимити баклажани, зрізати хвостики. Баклажани відварити 3-5 хвилин. Капусту дрібно нашаткувати. Моркву очистити вимити і нарізати тонкою соломкою. Перець вимити, очистити від насіння, тонко нарізати. Зелень дрібно нашаткувати. Часник очистити і нарізати. Все змішати і перетерти з сіллю.
- Гострий перець, петрушку і селеру очистити і крупно нарізати. Приготувати розсол. Для цього воду довести до кипіння, додати сіль, розмішати. Потім розсол охолодити.
- Коли варені баклажани охолонуть, дати стекти воді, а баклажани розрізати уздовж, але не повністю, так, щоб у зав'язі вони залишалися цілими. Овочевою сумішшю начинити баклажани. Можна обв'язати фаршировані баклажани нитками.
- Потім щільно укласти баклажани фаршировані в банку або каструлю. Укладати можна горизонтально або вертикально, надрізами догори. Залити розсолом. Потримати баклажани фаршировані кілька днів (3-4 дні) в теплі, а потім перенести фаршировані квашені баклажани в холодне місце.
Складність приготування (7/10), витрачений час 1,5 години.
Лечо з перцю з баклажанами
Інгредієнти:
- Помідори – 1 кг
- Перець солодкий – 0,5 кг
- Баклажани – 0,5 кг
- Перець гіркий – 1 шт.
- Оцет 9% – 1 ст. л.
- Олія – 1 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л.
Рецепт приготування лечо з перцю з баклажанами:
- Помідори і гострий перець перекрутити через м'ясорубку. Солодкий перець очистити від насіння і перегородок і нарізати невеликими шматочками. Баклажани нарізати кружечками.
- У подрібнені помідори додати сіль, цукор, рослинну олію і оцет. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння.
- Висипати баклажани і солодкий перець в каструлю. Перемішати і накрити кришкою. Лечо з солодкого перцю з баклажанами варити 10 хвилин.
- Заповнити стерилізовані гарячі банки овочевим салатом, накрити кришками і закатати.
Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.
Баклажани по-корейськи
Інгредієнти:
- Баклажани – 2 кг
- Морква – 1 кг
- Перець солодкий – 1 кг
- Цукор – 200 г
- Оцет – 200 г
- Олія – 200 г
- Часник – 1 головка
- Сіль – 1 ст. л.
- Перець чорний мелений – 1 ч. л.
- Приправа для корейської моркви – 25 г
Рецепт приготування баклажанів по-корейськи:
- Баклажани нарізати соломкою. Посолити, перемішати і залишити на 30 хвилин. Потім баклажани помістити на друшляк, щоб стекла рідина. Моркву натерти на тертці для корейської моркви (або на крупній тертці).
- Перець нарізати соломкою. Баклажани обсмажити на олії. Всі овочі з'єднати, додати подрібнений часник, приправу по-корейськи, сіль, мелений перець, цукор, оцет, олію. Ретельно перемішати і залишити на 4 години. Якщо не будете консервувати, то зберігати салат в холодильнику.
- Для консервування розкласти салат в підготовлені банки. Закриті банки з баклажанами по-корейськи накрити пледом і залишити на добу, а потім винести на зберігання. Смачного!
Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.
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