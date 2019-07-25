Варення з абрикосів: прості рецепти приготування

Смачне та поживне варення з абрикосів варять в розпал літнього сезону. Рецепти цього варення є найрізноманітнішими, тож ми розповімо, як зробити найсмачніший джем, густе варення та повидло з абрикос швидко і смачно.

Рецепти варення з абрикосів цінуються на вагу золота. Перед таким запашним, кислуватим варенням кольору бурштину з неповторним смаком неможливо встояти. Детально розповідаємо, як приготувати варення з абрикосів з кісточками і без в домашніх умовах.

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Варення з абрикосів класичне

Інгредієнти:​

Абрикоси 1 кг

Цукор 1,3 кг

Вода 1,5 склянки

Варення з абрикосів: прості рецепти приготування / maximum.fm

Рецепт приготування варення з абрикосів класичного:

У великих плодів видалити кісточку і варити варення з половинок. Якщо абрикоси дрібні, їх треба спочатку наколоти, наприклад, вилкою. Гріти воду в каструлі до 85-90 градусів. Опустити абрикоси, а потім бланшувати 2 хвилини. Варимо сироп. Для цього з'єднати цукор з водою в каструлі, довести до кипіння, помішуючи. Кип'ятити 1-2 хвилини на невеликому вогні. Плоди залити киплячим сиропом. Проварити не більше 10 хвилин і відставити варення абрикосове на 8-10 годин (за цей час плоди добре наситяться сиропом і зменшиться ризик виникнення бродіння). Поставити ємність з варенням на середній вогонь, довести до кипіння. Потім варити варення з абрикосів до готовності на невеликому вогні (15 хвилин). Варення з абрикосів готове!

Складність приготування (5/10), витрачений час 35 хвилин.

Джем із абрикосів

Інгредієнти:​

Абрикоси 900 г

Цукор 900 г

Лимони 1 шт.

Вершкове масло 25 г

Варення з абрикосів: прості рецепти приготування / maximum.fm

Рецепт приготування джему із абрикосів:

Беремо велику каструлю і змащуємо дно вершковим маслом. Це допоможе запобігти пригоранню джему. Абрикоси розрізаємо навпіл і викладаємо в каструлю шарами. Кожен шар пересипаємо цукром. З лимона вичавлюємо сік і виливаємо його на абрикоси. Накриваємо каструлю рушником і залишаємо на ніч. (Таке попереднє замочування робить фрукти більш твердими і потім при приготуванні джему половинки плодів краще тримають форму). На наступний день готуємо джем. Рідина повинна тільки покривати фрукти, а все інше краще видалити, інакше джем може не загуснути. Ставимо каструлю на середній вогонь і готуємо хвилин 15 до повного розчинення цукру (всі гранули повинні розчинитися, інакше консистенція джему не буде вірною). Потім збільшуємо вогонь до дуже високого і даємо фруктам прокипіти хвилин 10-20. Тут важливо періодично помішувати, щоб не підгоріло.

Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.

Ароматне повидло з абрикосів

Інгредієнти:​

Абрикоси за смаком

Цукор за смаком

Варення з абрикосів: прості рецепти приготування / maximum.fm

Рецепт приготування ароматного повидла з абрикосів:

Плоди ретельно промити в проточній воді, видалити кісточки. Очищені плоди варити з невеликою кількістю води до розм'якшення, а потім протерти через сито для видалення шкірки. Отримане пюре викласти в таз, змішати з цукром (на кілограм пюре додати кілограм цукру) і, постійно помішуючи, уварювати на сильному вогні до тих пір, поки дерев'яна лопатка не почне залишати за собою доріжку. Повидло з абрикосів легко піддається псуванню, тому його слід добре уварювали. Для запобігання від бродіння і цвілі його потрібно розфасовувати у гарячому вигляді. Наповнені повидлом банки закрити і зберігати в прохолодному сухому і провітрюваному приміщенні. Періодично слід перевіряти стан повидла і при виявленні цвілі або ознак бродіння видалити поверхневий шар або переварити повидло.

Складність приготування (6/10), витрачений час 50 хвилин.

Варення з абрикосів і апельсинів

Інгредієнти:​

Абрикоси 1 кг

Апельсин

Цукровий пісок 1 кг

Вода 200 мл

Варення з абрикосів: прості рецепти приготування / maximum.fm

Рецепт приготування варення з абрикосів і апельсинів:

Для початку відберіть плоди, потім добре помийте їх під прохолодною водою, видаліть кісточки і розріжте кожен навпіл. Апельсин очистіть, видавіть з нього сік, потім процідіть рідину. З води і цукру зваріть сироп, а потім дайте йому покипіти на плиті п'ять хвилин. В самому кінці додайте апельсиновий сік. Зніміть сироп з плити, обережно влийте його до абрикосів і дочекайтеся, поки рідина охолоне. Отриманий настій поверніть назад в каструлю, ще раз доведіть його до кипіння і знову залийте ним фрукти. Коли сироп і абрикоси охолонуть до кімнатної температури, їх потрібно довести до кипіння і варити на слабкому вогні кілька хвилин. Після цього розкладіть варення по банкам і закатайте. Не забудьте перевернути посуд і вкрити його теплою ковдрою. На наступний день варення можна перенести в комору або будь-яке інше місце, що підходить для зберігання.

Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.

Абрикосове варення з желатином

Інгредієнти:​

Плоди абрикоса стиглі 3 кг

Желатин 70 г

Вода 2 л

Цукор білий 2 кг

Кислота лимонна

Варення з абрикосів: прості рецепти приготування / maximum.fm

Рецепт приготування абрикосового варення з желатином:

Переглядаємо абрикоси, добре миємо їх, не пошкоджуючи поверхню, даємо стекти воді або витираємо паперовими рушниками. Нарізаємо плоди часточками, на 8-10 частин кожен, кісточки відкладаємо. Абрикосові часточки укладаємо в глибоку емальовану миску або в чистий казан. 2 л води кип'ятимо, додаємо цукор і протягом декількох хвилин проварюємо, помішуючи. Проціджуємо сироп і заливаємо "на гарячу" абрикосові часточки. Ставимо варитися наше варення. Від закипання варимо 10 хвилин, помішуючи, знімаючи пінки і стежачи за тим, щоб кипіння було несильним. Знімаємо з вогню і даємо варенню охолонути. Повторюємо процедуру варіння ще двічі. Коли проварюємо втретє, додаємо лимонну кислоту і готуємо желатин: замочуємо його в 2 склянках теплої (40 градусів) води, залишаємо на годину, щоб він добре розійшовся, прогріваємо приблизно до 80 градусів і проціджуємо. Розчин вливаємо безпосередньо перед тим, як робити варення, баночки миємо і стерилізуємо заздалегідь. Якщо процедуру не порушувати, вийде бурштинове варення, схоже за консистенцією на желе, смачне і корисне.

Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година.

Варення з абрикосів з кісточкою

Інгредієнти:​

Абрикоси 1 кг

Цукор 1 кг

Варення з абрикосів: прості рецепти приготування / maximum.fm

Рецепт приготування варення з абрикосів з кісточкою:

Миті абрикоси розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки. Половинки при бажанні можна нарізати ще на три часточки. Засипаємо фрукти цукром і залишаємо на ніч. Вранці ставимо на середній вогонь і варимо, акуратно помішуючи, щоб абрикоси залишилися цілими, а цукор не пригорів. Після того як варення покипить хвилин 5, вимикаємо до повного охолодження (можна до вечора). Кип'ятимо варення вдруге – так само хвилин 5, не більше. І залишаємо остигати. На наступний ранок робимо третє, фінальне варення. До нього ми готуємо ядра кісточок. Кісточки треба акуратно розбити молотком або розчавити лещатами, намагаючись не пошкодити ядра. Ядра заливаємо окропом, щоб шкірочка легше відходила. Через кілька хвилин зливаємо воду і легко очищаємо ядра руками. Додаємо ядра у варення і ставимо таз на вогонь. Кип'ятимо хвилин 10, заливаємо в стерилізовані банки, закочуємо, вкутуємо на добу. Варення вийде густе, прозоре, з цілими часточками.

Складність приготування (8/10), витрачений час 1,5 години.

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