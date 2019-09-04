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Серіал Кріпосна

Томатна паста в домашніх умовах: покрокові рецепти приготування на зиму

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як приготувати томатну пасту на зиму - фото 1
як приготувати томатну пасту на зиму

Томатну пасту не обов'язково купувати у магазині, адже її дуже легко зробити власноруч вдома. Обирайте прості та смачні рецепти на Радіо МАКСИМУМ!

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Томатна паста на зиму в домашніх умовах

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 9 кг
  • Сіль – 3 ч.л.
  • Оцет – 90 мл
томатна паста в домашніх умовах - фото 352175
томатна паста в домашніх умовах

Рецепт приготування домашньої томатної пасти на зиму:

  1. Помідори ретельно миємо. Перебираємо, щоб не потрапив жоден зіпсований овоч.
  2. Вибираємо товстостінну посудину, нарізаємо в неї помідори (часточками, кружальцями – без різниці).
  3. Відправляємо посудину на вогонь, доводимо вміст до кипіння (воду не додавати ні в якому разі!), потім зменшуємо вогонь і варимо ще приблизно пів години.
  4. Гарячу помідорну масу перетираємо крізь сито, користуючись столовою ложкою – не допустити насіння і шкірки в пасту.
  5. Повертаємо майбутню пасту в товстостінну посудину, відправляємо на мінімальний вогонь, уварюємо півтори години, не забуваючи періодично помішувати.
  6. Додаємо сіль, а також оцет.
  7. Густу томатну пасту розкладаємо в стерильні банки, закатуємо стерильними бляшаними кришками. Перевертаємо догори дном і укутуємо теплим пледом.
  8. Вже через добу банки з томатною пастою можна перенести на постійне місце зберігання. Зберігається паста, приготовлена ​​за цим рецептом, не менше ніж рік.

Консервована домашня томатна паста своїми руками

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 3 кг
  • Вода – 150 г
консервована домашня томатна паста - фото 352176
консервована домашня томатна паста

Рецепт приготування консервованої домашньої томатної пасти на зиму своїми руками:

  1. Беремо помідори та миємо їх.
  2. Ріжемо шматочками, шкіру не знімаємо.
  3. Беремо каструлю наливаємо воду, засипаємо нарізані помідори й тушкуємо на повільному вогні 10-15 хвилин після закипання, при закритій кришці.
  4. Відкидаємо помідори на сито і даємо стекти всій воді, щоб залишилася дуже густа маса.
  5. Перекладаємо з сита в блендер і збиваємо до однорідної маси.
  6. Потім масу протираємо через сито, перекладаємо знову в каструлю і кип'ятимо 15 хвилин не закриваючи кришкою.
  7. Можна законсервувати та зберігати в холодильнику: для цього беремо півлітрову банку з томатною пастою і стерилізуємо в духовці 40 хвилин, потім закочує.

Томатна паста через соковитискач чи м'ясорубку

Інгредієнти:​​

  • Помідори стиглі
  • Сіль – за смаком
томатна паста через соковитискач чи м'ясорубку - фото 352180
томатна паста через соковитискач чи м'ясорубку

Рецепт приготування томатної пасти на зиму через соковитискач чи м'ясорубку:

  1. Миємо, сушимо, віджимаємо помідори на соковидавлювачі.
  2. Готовий сік зливаємо в поліетиленовий мішок і підвішуємо на ніч, щоб зійшла зайва рідина.
  3. Вранці витрушуємо з мішка то, що залишилося. Повинна вийти дуже густа пюреподібна помідорна маса.
  4. Вливаємо її в алюмінієву каструлю і ставимо на вогонь.
  5. Варимо 15 хвилин з моменту закипання з додаванням солі.
  6. Пасту потрібно весь час помішувати, щоб не пригорала.
  7. Вогонь зробіть меншим, інакше паста буде бухтіти та стріляти.
  8. Готову томатну пасту розкладаємо гарячою по сухих чистих банках і швидко закупорюємо. Тримаємо під теплим пледом близько 6 годин, потім розкриваємо, нехай охолоне і спускаємо в підвал на зберігання.

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Томатна паста на зиму без оцту в мультиварці

Інгредієнти:​​

  • Томати – 3 кг
  • Сушені трави – за смаком
томатна паста без оцту в мультиварці - фото 352179
томатна паста без оцту в мультиварці

Рецепт приготування томатної пасти без оцту на зиму в мультиварці:

  1. Розрізаємо плоди на часточки.
  2. Викладаємо в чашу мультиварки.
  3. Ставимо режим "Тушкування", готуємо пів години.
  4. Протираємо пюре, яке вийшло, через сито, щоб відокремити насіння і шкірку.
  5. Ставимо назад в чашу. Додаємо сушені трави.
  6. Ставимо режим "Випічка".
  7. Відкриваємо кришку, готуємо ще 40 хвилин. Не забуваємо помішувати.
  8. Після отримання потрібної густоти розливаємо пасту по банках.

Томатний сік з томатної пасти

Інгредієнти:​​

  • Томатна паста – 1 ст.л.
  • Вода – 200 мл
  • Сіль – за смаком
  • Перець – за смаком
томатний сік з томатної пасти - фото 352178
томатний сік з томатної пасти

Рецепт приготування томатного соку з томатної пасти на зиму:

  1. В склянці питної води розводимо томатну пасту та приправляємо її сіллю або перцем.
  2. Якщо ви любите густий томатний сік, то на склянку води можна взяти більше томатної пасти.

Кетчуп з томатної пасти на зиму

Інгредієнти:​​

  • Томатна паста – 380 г
  • Вода – 2 ст. (кількість залежить від якості томатної пасти та бажаної густоти кетчупу)
  • Сіль – 1 ч.л.
  • Цукор – 4 ч.л.
  • Часник – 4-5 зубчиків
  • Пучок кропу
  • Петрушка – кілька гілочок
  • Мелений червоний перець – на кінчику ножа
  • Мелений чорний перець – на кінчику ножа
  • Суміш перців – на кінчику ножа
  • Кориця – 1/3 ч.л.
  • Яблучний оцет – 1 ч.л.
кетчуп з томатної пасти - фото 352177
кетчуп з томатної пасти

Рецепт приготування кетчупу з томатної пасти на зиму:

  1. Томатну пасту викладаємо в каструлю або сотейник.
  2. Додаємо потроху воду, стежимо за густотою.
  3. Відміряємо спеції.
  4. Зелень ріжемо дрібно.
  5. Часник теж подрібнюємо. Можна пропустити через прес або тертку.
  6. Ставимо каструлю з пастою на вогонь.
  7. Додаємо сіль, цукор і спеції.
  8. Потрібно стежити за томатною масою – перемішуємо дерев'яною лопаткою весь час.
  9. Доводимо до кипіння і кладемо зелень і часник.
  10. Перемішуємо і варимо ще 5 хвилин.
  11. У самому кінці додаємо оцет. Якщо не плануєте довго зберігати кетчуп, то можна оцет не додавати.
  12. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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