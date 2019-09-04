Томатна паста в домашніх умовах: покрокові рецепти приготування на зиму

як приготувати томатну пасту на зиму

Томатну пасту не обов'язково купувати у магазині, адже її дуже легко зробити власноруч вдома. Обирайте прості та смачні рецепти на Радіо МАКСИМУМ!

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Томатна паста на зиму в домашніх умовах

Інгредієнти:​​

Помідори – 9 кг

Сіль – 3 ч.л.

Оцет – 90 мл

томатна паста в домашніх умовах

Рецепт приготування домашньої томатної пасти на зиму:

Помідори ретельно миємо. Перебираємо, щоб не потрапив жоден зіпсований овоч. Вибираємо товстостінну посудину, нарізаємо в неї помідори (часточками, кружальцями – без різниці). Відправляємо посудину на вогонь, доводимо вміст до кипіння (воду не додавати ні в якому разі!), потім зменшуємо вогонь і варимо ще приблизно пів години. Гарячу помідорну масу перетираємо крізь сито, користуючись столовою ложкою – не допустити насіння і шкірки в пасту. Повертаємо майбутню пасту в товстостінну посудину, відправляємо на мінімальний вогонь, уварюємо півтори години, не забуваючи періодично помішувати. Додаємо сіль, а також оцет. Густу томатну пасту розкладаємо в стерильні банки, закатуємо стерильними бляшаними кришками. Перевертаємо догори дном і укутуємо теплим пледом. Вже через добу банки з томатною пастою можна перенести на постійне місце зберігання. Зберігається паста, приготовлена ​​за цим рецептом, не менше ніж рік.

Консервована домашня томатна паста своїми руками

Інгредієнти:​​

Помідори – 3 кг

Вода – 150 г

консервована домашня томатна паста

Рецепт приготування консервованої домашньої томатної пасти на зиму своїми руками:

Беремо помідори та миємо їх. Ріжемо шматочками, шкіру не знімаємо. Беремо каструлю наливаємо воду, засипаємо нарізані помідори й тушкуємо на повільному вогні 10-15 хвилин після закипання, при закритій кришці. Відкидаємо помідори на сито і даємо стекти всій воді, щоб залишилася дуже густа маса. Перекладаємо з сита в блендер і збиваємо до однорідної маси. Потім масу протираємо через сито, перекладаємо знову в каструлю і кип'ятимо 15 хвилин не закриваючи кришкою. Можна законсервувати та зберігати в холодильнику: для цього беремо півлітрову банку з томатною пастою і стерилізуємо в духовці 40 хвилин, потім закочує.

Томатна паста через соковитискач чи м'ясорубку

Інгредієнти:​​

Помідори стиглі

Сіль – за смаком

томатна паста через соковитискач чи м'ясорубку

Рецепт приготування томатної пасти на зиму через соковитискач чи м'ясорубку:

Миємо, сушимо, віджимаємо помідори на соковидавлювачі. Готовий сік зливаємо в поліетиленовий мішок і підвішуємо на ніч, щоб зійшла зайва рідина. Вранці витрушуємо з мішка то, що залишилося. Повинна вийти дуже густа пюреподібна помідорна маса. Вливаємо її в алюмінієву каструлю і ставимо на вогонь. Варимо 15 хвилин з моменту закипання з додаванням солі. Пасту потрібно весь час помішувати, щоб не пригорала. Вогонь зробіть меншим, інакше паста буде бухтіти та стріляти. Готову томатну пасту розкладаємо гарячою по сухих чистих банках і швидко закупорюємо. Тримаємо під теплим пледом близько 6 годин, потім розкриваємо, нехай охолоне і спускаємо в підвал на зберігання.

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Томатна паста на зиму без оцту в мультиварці

Інгредієнти:​​

Томати – 3 кг

Сушені трави – за смаком

томатна паста без оцту в мультиварці

Рецепт приготування томатної пасти без оцту на зиму в мультиварці:

Розрізаємо плоди на часточки. Викладаємо в чашу мультиварки. Ставимо режим "Тушкування", готуємо пів години. Протираємо пюре, яке вийшло, через сито, щоб відокремити насіння і шкірку. Ставимо назад в чашу. Додаємо сушені трави. Ставимо режим "Випічка". Відкриваємо кришку, готуємо ще 40 хвилин. Не забуваємо помішувати. Після отримання потрібної густоти розливаємо пасту по банках.

Томатний сік з томатної пасти

Інгредієнти:​​

Томатна паста – 1 ст.л.

Вода – 200 мл

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

томатний сік з томатної пасти

Рецепт приготування томатного соку з томатної пасти на зиму:

В склянці питної води розводимо томатну пасту та приправляємо її сіллю або перцем. Якщо ви любите густий томатний сік, то на склянку води можна взяти більше томатної пасти.

Кетчуп з томатної пасти на зиму

Інгредієнти:​​

Томатна паста – 380 г

Вода – 2 ст. (кількість залежить від якості томатної пасти та бажаної густоти кетчупу)

Сіль – 1 ч.л.

Цукор – 4 ч.л.

Часник – 4-5 зубчиків

Пучок кропу

Петрушка – кілька гілочок

Мелений червоний перець – на кінчику ножа

Мелений чорний перець – на кінчику ножа

Суміш перців – на кінчику ножа

Кориця – 1/3 ч.л.

Яблучний оцет – 1 ч.л.

кетчуп з томатної пасти

Рецепт приготування кетчупу з томатної пасти на зиму:

Томатну пасту викладаємо в каструлю або сотейник. Додаємо потроху воду, стежимо за густотою. Відміряємо спеції. Зелень ріжемо дрібно. Часник теж подрібнюємо. Можна пропустити через прес або тертку. Ставимо каструлю з пастою на вогонь. Додаємо сіль, цукор і спеції. Потрібно стежити за томатною масою – перемішуємо дерев'яною лопаткою весь час. Доводимо до кипіння і кладемо зелень і часник. Перемішуємо і варимо ще 5 хвилин. У самому кінці додаємо оцет. Якщо не плануєте довго зберігати кетчуп, то можна оцет не додавати. Смачного!

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