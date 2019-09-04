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Томатна паста в домашніх умовах: покрокові рецепти приготування на зиму
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Томатну пасту не обов'язково купувати у магазині, адже її дуже легко зробити власноруч вдома. Обирайте прості та смачні рецепти на Радіо МАКСИМУМ!
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Томатна паста на зиму в домашніх умовах
Інгредієнти:
- Помідори – 9 кг
- Сіль – 3 ч.л.
- Оцет – 90 мл
Рецепт приготування домашньої томатної пасти на зиму:
- Помідори ретельно миємо. Перебираємо, щоб не потрапив жоден зіпсований овоч.
- Вибираємо товстостінну посудину, нарізаємо в неї помідори (часточками, кружальцями – без різниці).
- Відправляємо посудину на вогонь, доводимо вміст до кипіння (воду не додавати ні в якому разі!), потім зменшуємо вогонь і варимо ще приблизно пів години.
- Гарячу помідорну масу перетираємо крізь сито, користуючись столовою ложкою – не допустити насіння і шкірки в пасту.
- Повертаємо майбутню пасту в товстостінну посудину, відправляємо на мінімальний вогонь, уварюємо півтори години, не забуваючи періодично помішувати.
- Додаємо сіль, а також оцет.
- Густу томатну пасту розкладаємо в стерильні банки, закатуємо стерильними бляшаними кришками. Перевертаємо догори дном і укутуємо теплим пледом.
- Вже через добу банки з томатною пастою можна перенести на постійне місце зберігання. Зберігається паста, приготовлена за цим рецептом, не менше ніж рік.
Консервована домашня томатна паста своїми руками
Інгредієнти:
- Помідори – 3 кг
- Вода – 150 г
Рецепт приготування консервованої домашньої томатної пасти на зиму своїми руками:
- Беремо помідори та миємо їх.
- Ріжемо шматочками, шкіру не знімаємо.
- Беремо каструлю наливаємо воду, засипаємо нарізані помідори й тушкуємо на повільному вогні 10-15 хвилин після закипання, при закритій кришці.
- Відкидаємо помідори на сито і даємо стекти всій воді, щоб залишилася дуже густа маса.
- Перекладаємо з сита в блендер і збиваємо до однорідної маси.
- Потім масу протираємо через сито, перекладаємо знову в каструлю і кип'ятимо 15 хвилин не закриваючи кришкою.
- Можна законсервувати та зберігати в холодильнику: для цього беремо півлітрову банку з томатною пастою і стерилізуємо в духовці 40 хвилин, потім закочує.
Томатна паста через соковитискач чи м'ясорубку
Інгредієнти:
- Помідори стиглі
- Сіль – за смаком
Рецепт приготування томатної пасти на зиму через соковитискач чи м'ясорубку:
- Миємо, сушимо, віджимаємо помідори на соковидавлювачі.
- Готовий сік зливаємо в поліетиленовий мішок і підвішуємо на ніч, щоб зійшла зайва рідина.
- Вранці витрушуємо з мішка то, що залишилося. Повинна вийти дуже густа пюреподібна помідорна маса.
- Вливаємо її в алюмінієву каструлю і ставимо на вогонь.
- Варимо 15 хвилин з моменту закипання з додаванням солі.
- Пасту потрібно весь час помішувати, щоб не пригорала.
- Вогонь зробіть меншим, інакше паста буде бухтіти та стріляти.
- Готову томатну пасту розкладаємо гарячою по сухих чистих банках і швидко закупорюємо. Тримаємо під теплим пледом близько 6 годин, потім розкриваємо, нехай охолоне і спускаємо в підвал на зберігання.
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Томатна паста на зиму без оцту в мультиварці
Інгредієнти:
- Томати – 3 кг
- Сушені трави – за смаком
Рецепт приготування томатної пасти без оцту на зиму в мультиварці:
- Розрізаємо плоди на часточки.
- Викладаємо в чашу мультиварки.
- Ставимо режим "Тушкування", готуємо пів години.
- Протираємо пюре, яке вийшло, через сито, щоб відокремити насіння і шкірку.
- Ставимо назад в чашу. Додаємо сушені трави.
- Ставимо режим "Випічка".
- Відкриваємо кришку, готуємо ще 40 хвилин. Не забуваємо помішувати.
- Після отримання потрібної густоти розливаємо пасту по банках.
Томатний сік з томатної пасти
Інгредієнти:
- Томатна паста – 1 ст.л.
- Вода – 200 мл
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
Рецепт приготування томатного соку з томатної пасти на зиму:
- В склянці питної води розводимо томатну пасту та приправляємо її сіллю або перцем.
- Якщо ви любите густий томатний сік, то на склянку води можна взяти більше томатної пасти.
Кетчуп з томатної пасти на зиму
Інгредієнти:
- Томатна паста – 380 г
- Вода – 2 ст. (кількість залежить від якості томатної пасти та бажаної густоти кетчупу)
- Сіль – 1 ч.л.
- Цукор – 4 ч.л.
- Часник – 4-5 зубчиків
- Пучок кропу
- Петрушка – кілька гілочок
- Мелений червоний перець – на кінчику ножа
- Мелений чорний перець – на кінчику ножа
- Суміш перців – на кінчику ножа
- Кориця – 1/3 ч.л.
- Яблучний оцет – 1 ч.л.
Рецепт приготування кетчупу з томатної пасти на зиму:
- Томатну пасту викладаємо в каструлю або сотейник.
- Додаємо потроху воду, стежимо за густотою.
- Відміряємо спеції.
- Зелень ріжемо дрібно.
- Часник теж подрібнюємо. Можна пропустити через прес або тертку.
- Ставимо каструлю з пастою на вогонь.
- Додаємо сіль, цукор і спеції.
- Потрібно стежити за томатною масою – перемішуємо дерев'яною лопаткою весь час.
- Доводимо до кипіння і кладемо зелень і часник.
- Перемішуємо і варимо ще 5 хвилин.
- У самому кінці додаємо оцет. Якщо не плануєте довго зберігати кетчуп, то можна оцет не додавати.
- Смачного!
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