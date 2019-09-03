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Кетчуп домашній на зиму: найкращі рецепти приготування з помідорів
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Оберіть найкращі, смачні та стиглі томати й приготуйте домашній кетчуп! Цим соусом з помідорів ви будете насолоджуватися всю зиму. Обирайте найкращі рецепти на Радіо МАКСИМУМ!
Кетчуп з помідорів в домашніх умовах
Інгредієнти:
- Помідори стиглі – 5 кг
- Цибуля ріпчаста велика – 3 шт
- Цукор – 0,5 кг
- Оцет 6% – 250 мл
- Сіль – 3 ст.л.
- Кориця – 2 ч.л.
- Гвоздика (бутони) – 8 шт
- Перець чорний мелений – 1 ч.л.
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Рецепт приготування кетчупу з помідорів:
- Помідори вимити, розрізати на частини (вирізати зелений стрижень).
- Лук очистити, вимити, розрізати на частини.
- Стиглих помідорів та великі цибулини пропустити через м'ясорубку.
- Масу проварити, помішуючи, 30 хвилин на невеликому вогні.
- Протерти через друшляк з дрібними дірками, щоб віджати шкірку і насіння.
- Отримане пюре знову злити в каструлю і тушкувати 2 години.
- Потім додати цукор, оцет, сіль, мелений червоний перець.
- Тушкувати ще 2 години.
- Коли маса увариться і загусне, додати кориці, гвоздики, меленого чорного перцю.
- Варити ще 15 хвилин.
- Банки вимити. Простерилізувати банки та кришки будь-яким способом.
- Розлити по стерилізованих банках і закатати. Смачного!
Домашній кетчуп з томатного соку
Інгредієнти:
- Томатний сік з м'якушем – 3 л
- Столовий оцет – 80-100 мл
- Цукор – 150 г
- Сіль – 20 г
- Коренева петрушка – 50 г
- Селера – 50 г
- Часник – 10 г
- Мелений чорний перець – 1-2 г
- Гвоздика – 0,5 г
- Кориця – 0,5 г
Домашній рецепт приготування кетчупу з томатного соку:
- Для приготування томатного соусу взяти дуже стиглі червоні помідори та зварити сік з м'якушем.
- Дрібно-дрібно нарізати зелень і подрібнити часник.
- Розтерти їх відразу або після варіння в соку. Можна скористатися металевим ситом.
- В кінці варіння додати сіль, цукор і оцет.
- Чорний перець, гвоздику і корицю зав'язати в марлевий мішечок і опустити в масу на 10-15 хвилин перед кінцем варіння.
- Масу, уварену до половини початкового об'єму, розлити в підготовлені банки та стерилізувати в киплячій воді: півлітрові – 3-5 хвилин, літрові – 8-9 хвилин.
Кетчуп на зиму з крохмалем
Інгредієнти:
- Стиглі томати – 3 кг
- Велика сіль – 25 г
- Цукор – 150 г
- Мелена кориця – пів чайної ложки
- Мелена гвоздика – пів чайної ложки
- Перець в порошку – 1 ч.л.
- Запашні горошини – 10 шт
- Крохмаль з картоплі – 50 г
- Оцет столовий або яблучний – 100 мл
- Сушена зелень – за смаком
Рецепт приготування кетчупу з крохмалем:
- Помиті та очищені від плодоніжок томати пропустити через соковичавлювач або протерти крізь сито до однорідної маси без насіння.
- Отриманий сік поставити на вогонь і уварити до половини. На це буде потрібно не менше ніж годину.
- Всі спеції, крім оцту і зелені, покласти в каструлю з томатом і варити близько чверті години.
- Потім вогонь вимкнути, дати страві трохи охолонути та процідити, щоб видалити тверді частинки.
- Однорідну масу знову нагріти на невеликому вогні.
- В окремому посуді в воді розвести крохмаль. Тонкою цівкою його влити в томатну масу та акуратно перемішати. Коли кетчуп загусне, влити оцет і вимкнути вогонь.
- Продукт закупорити в малолітражну тару. Можна використати скляні пляшки або баночки з-під магазинного соусу. Готовому кетчупу дати охолонути під укриттям і помістити в підвал на зберігання. У такому вигляді він довго залишається смачним.
І ще: Смачні рецепти 10 найкращих консервацій з фото
Домашній кетчуп швидкого приготування без оцту
Інгредієнти:
- Помідори – 1 кг
- Часник – 500 г
- Сіль – 0,5 ст.л. (за смаком)
- Прянощі (перець, зелень, гострий перець) – за смаком
Швидкий рецепт домашнього приготування кетчупу без оцту:
- Помідори вимити, розрізати на частини, вирізати зелений стрижень.
- Очистити часник.
- Пропустити часник і помідори через м'ясорубку.
- Додати сіль і прянощі. Все добре перемішати.
- Банки добре промити з содою. Розкласти кетчуп по банках і поставити в холодильник.
- Кетчуп на швидку руку готовий. Смачного!
Гострий кетчуп чилі
Інгредієнти:
- Помідори – 1,5 кг
- Крохмаль – 1 ст.л.
- Болгарський перець – 1 шт
- Часник –3 зубчики
- Перець чилі – 1 ч.л.
- Цукор – 1 ст.л.
- Оливкова олія –5 ст.л.
- Сіль – за смаком
Рецепт приготування кетчупу чилі:
- У каструлі з товстим дном розігріти оливкову олію.
- Помідори добре промити та порізати на великі шматки, викласти в оливкову олію, посолити та додати цукор, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин.
- Додати дрібно нарізаний перець чилі та тушкувати овочі до стану пюре.
- Потім трохи остудити кетчуп і збити блендером.
- Болгарський перець дрібно нарізати та додати в кетчуп.
- Подрібнити часник і додати до овочів, тушкувати без кришки 5 хвилин.
- Крохмаль розвести в холодній воді та влити тонкою цівкою – помішуючи.
- Проварити ще 2 хвилини й розлити по стерильних банках, накрити кришками, остудити та відправити в холодильник. Або простерилізувати банки та зберігати при кімнатній температурі. Смачного!
Це смачно: Мариновані помідори на зиму: смачні рецепти консервацій
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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