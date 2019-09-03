Кетчуп домашній на зиму: найкращі рецепти приготування з помідорів

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Кетчуп з помідорів в домашніх умовах

Інгредієнти:​​

Помідори стиглі – 5 кг

Цибуля ріпчаста велика – 3 шт

Цукор – 0,5 кг

Оцет 6% – 250 мл

Сіль – 3 ст.л.

Кориця – 2 ч.л.

Гвоздика (бутони) – 8 шт

Перець чорний мелений – 1 ч.л.

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Рецепт приготування кетчупу з помідорів:

Помідори вимити, розрізати на частини (вирізати зелений стрижень). Лук очистити, вимити, розрізати на частини. Стиглих помідорів та великі цибулини пропустити через м'ясорубку. Масу проварити, помішуючи, 30 хвилин на невеликому вогні. Протерти через друшляк з дрібними дірками, щоб віджати шкірку і насіння. Отримане пюре знову злити в каструлю і тушкувати 2 години. Потім додати цукор, оцет, сіль, мелений червоний перець. Тушкувати ще 2 години. Коли маса увариться і загусне, додати кориці, гвоздики, меленого чорного перцю. Варити ще 15 хвилин. Банки вимити. Простерилізувати банки та кришки будь-яким способом. Розлити по стерилізованих банках і закатати. Смачного!

Домашній кетчуп з томатного соку

Інгредієнти:​​

Томатний сік з м'якушем – 3 л

Столовий оцет – 80-100 мл

Цукор – 150 г

Сіль – 20 г

Коренева петрушка – 50 г

Селера – 50 г

Часник – 10 г

Мелений чорний перець – 1-2 г

Гвоздика – 0,5 г

Кориця – 0,5 г

Домашній рецепт приготування кетчупу з томатного соку:

Для приготування томатного соусу взяти дуже стиглі червоні помідори та зварити сік з м'якушем. Дрібно-дрібно нарізати зелень і подрібнити часник. Розтерти їх відразу або після варіння в соку. Можна скористатися металевим ситом. В кінці варіння додати сіль, цукор і оцет. Чорний перець, гвоздику і корицю зав'язати в марлевий мішечок і опустити в масу на 10-15 хвилин перед кінцем варіння. Масу, уварену до половини початкового об'єму, розлити в підготовлені банки та стерилізувати в киплячій воді: півлітрові – 3-5 хвилин, літрові – 8-9 хвилин.

Кетчуп на зиму з крохмалем

Інгредієнти:​​

Стиглі томати – 3 кг

Велика сіль – 25 г

Цукор – 150 г

Мелена кориця – пів чайної ложки

Мелена гвоздика – пів чайної ложки

Перець в порошку – 1 ч.л.

Запашні горошини – 10 шт

Крохмаль з картоплі – 50 г

Оцет столовий або яблучний – 100 мл

Сушена зелень – за смаком

Рецепт приготування кетчупу з крохмалем:

Помиті та очищені від плодоніжок томати пропустити через соковичавлювач або протерти крізь сито до однорідної маси без насіння. Отриманий сік поставити на вогонь і уварити до половини. На це буде потрібно не менше ніж годину. Всі спеції, крім оцту і зелені, покласти в каструлю з томатом і варити близько чверті години. Потім вогонь вимкнути, дати страві трохи охолонути та процідити, щоб видалити тверді частинки. Однорідну масу знову нагріти на невеликому вогні. В окремому посуді в воді розвести крохмаль. Тонкою цівкою його влити в томатну масу та акуратно перемішати. Коли кетчуп загусне, влити оцет і вимкнути вогонь. Продукт закупорити в малолітражну тару. Можна використати скляні пляшки або баночки з-під магазинного соусу. Готовому кетчупу дати охолонути під укриттям і помістити в підвал на зберігання. У такому вигляді він довго залишається смачним.

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Домашній кетчуп швидкого приготування без оцту

Інгредієнти:​​

Помідори – 1 кг

Часник – 500 г

Сіль – 0,5 ст.л. (за смаком)

Прянощі (перець, зелень, гострий перець) – за смаком

Швидкий рецепт домашнього приготування кетчупу без оцту:

Помідори вимити, розрізати на частини, вирізати зелений стрижень. Очистити часник. Пропустити часник і помідори через м'ясорубку. Додати сіль і прянощі. Все добре перемішати. Банки добре промити з содою. Розкласти кетчуп по банках і поставити в холодильник. Кетчуп на швидку руку готовий. Смачного!

Гострий кетчуп чилі

Інгредієнти:​​

Помідори – 1,5 кг

Крохмаль – 1 ст.л.

Болгарський перець – 1 шт

Часник –3 зубчики

Перець чилі – 1 ч.л.

Цукор – 1 ст.л.

Оливкова олія –5 ст.л.

Сіль – за смаком

Рецепт приготування кетчупу чилі:

У каструлі з товстим дном розігріти оливкову олію. Помідори добре промити та порізати на великі шматки, викласти в оливкову олію, посолити та додати цукор, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин. Додати дрібно нарізаний перець чилі та тушкувати овочі до стану пюре. Потім трохи остудити кетчуп і збити блендером. Болгарський перець дрібно нарізати та додати в кетчуп. Подрібнити часник і додати до овочів, тушкувати без кришки 5 хвилин. Крохмаль розвести в холодній воді та влити тонкою цівкою – помішуючи. Проварити ще 2 хвилини й розлити по стерильних банках, накрити кришками, остудити та відправити в холодильник. Або простерилізувати банки та зберігати при кімнатній температурі. Смачного!

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