Салати на зиму: смачні рецепти 10 найкращих консервацій з фото

як приготувати салат на зиму

Поки сезон овочів та фруктів, поки можна купити все свіже та корисне, рекомендуємо зробити закрутки на зиму. Ви будете смакувати цими смачними салатами, навіть, коли буде не сезон. Ми підготували для вас найкращі рецепти салатів на зиму.

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Салат "Мисливський" з болгарським перцем на зиму

Інгредієнти:​​

Помідори – 200 г

Болгарський перець – 200 г

Капуста – 300 г

Огірки – 200 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Морква – 100 г

Рослинна олія – 2 ст.л.

Петрушка – 20 г

Кріп – 20 г

Часник – 1 зубчик

Оцтова есенція – 0.5 ст.л.

Сіль – за смаком

салат Мисливський на зиму

Рецепт приготування салату з болгарським перцем на зиму:

Для початку необхідно вимити всі овочі та почистити їх. Моркву нарізати соломкою. Цибулю різати півкільцями. Очищений від насіння болгарський перець нарізати кубиками невеликого розміру. Огірки, які можна почистити за бажанням, нарізати соломкою. Зелені помідори нарізати кубиками середнього розміру. Потім пошаткувати капусту. Нагріти каструлю з сумішшю всіх овочів, але не доводити її до кипіння. Коли овочі досить нагріються, додати оцет, рослинну олію й спеції. Приготований таким чином салат розкласти по чистих сухих баночках, стерилізувати й закотити кришками. Потім залишити банки для охолодження, укривши їх ковдрою.

Зелений салат "Ніжинський" з огірків на зиму

Інгредієнти:​​

Огірки – 2 кг

Цибуля ріпчаста – 2 кг

Оцет – 100 мл

Рослинна олія – 100 мл

Сіль – 2 ст.л.

Цукор – 3 ст.л.

Перець горошком – 10 шт

салат Ніжинський на зиму

Рецепт приготування салату з огірків на зиму:

Краще заздалегідь підготувати банки для закрутки. Для цього ретельно їх вимити, кришки й самі банки простерилізувати. Тепер ретельно помити огірки та нарізати їх зі шкіркою на півкола, як зазвичай ріжеться на салат. Цибулю нарізати півкільцями. Тепер все перемішати, посолити, додати перець горошком, цукор, залишити на пів години – до появи соку. Тепер салат перекласти в каструлю і довести до кипіння, помішуючи. Через 10 хвилин влити оцет і рослинну олію, дати закипіти ще раз. Розкласти ще гарячий салат в простерилізовані банки (нехай будуть теплі або гарячі) і тут же закатати. Банки поставити на кришки, замотати ковдрою або товстим рушником, нехай остигають. Як охололи – прибрати салат з огірків ніжинський в льох до зими.

Салат зі спаржевої квасолі на зиму

Інгредієнти:​​

Спаржева квасоля – 1 кг

Помідори – 1 кг

Цибуля ріпчаста – 200 г

Морква – 200 г

Соняшникова олія – 50 г

Лавровий лист – 3 шт

Перець горошком – 15 шт

Сіль – 1 ст.л.

Цукор – 1.5 ст.л.

Часник – 2 зубчик

Зелень – 50 г

Оцет – 2 ст.л.

салат зі спаржі на зиму

Рецепт приготування салату зі спаржі на зиму:

Підготувати овочі. Квасолю вимити й нарізати на шматочки довжиною 3-4 см. Хвостики відрізати й викинути. Помідори надрізати, бланшувати й зняти шкірку. Без неї приємніше текстура. Квасолю відварити 5 хвилин в окропі. Помідори нарізати кубиками, перекласти у велику каструлю і поставити тушити на невеликий вогонь – з моменту закипання на 15 хвилин. Почистити й нарізати цибулю і моркву. Спасеруйте їх на сковороді з соняшниковою олією. Коли помідори стануть м'якими, додати до них сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Ще додати цибулю з морквою і квасолю. Тушкувати на слабкому вогні 20 хвилин з моменту закипання. Через 20 хвилин додати вимиту і подрібнену зелень, оцет і очищений і нарізаний пластинками часник. Тушкувати 5 хвилин і, не знімаючи з плити, розкласти по стерилізованих баночках. Закрити кришки. Остудити в перевернутому вигляді під рушником або ковдрою.

Салат огірки по-корейськи з морквою на зиму

Інгредієнти:​​

Огірки – 4 кг

Морква – 1 кг

Цукор – 1 стакан

Оцет – 1 стакан

Рослинна олія – 1 стакан

Сіль – 100 г

Часник – 2 г

Перець червоний мелений – 1 ст.л.

салат з огірків та моркви по-корейськи на зиму

Рецепт приготування салату з огірків та моркви по-корейськи на зиму:

Моркву натерти на великій тертці або краще на корейській. Обрізати кінчики з огірків, розрізати їх на 4 частини, потім ще на 2 частини. З одного огірка виходить 8 шматочків. З'єднати огірки та натерту морквину. Додати сіль, цукор, часник, оцет, червоний перець, рослинну олію. Все перемішати, залишити на 4 години настоюватися (найкраще залишити на ніч). Для консервації огірків з морквою по-корейськи на зиму: розкласти салат по банках, закрити кришками, стерилізувати 10 хвилин, після закатати й зберігати до зими).

Салат з кабачків на зиму

Інгредієнти:​​

Кабачки – 1.5 кг

Томатна паста – 60 г

Вода – 500 мл

Соняшникова олія – 125 мл

Цукор – 80 г

Сіль – 4 г

Цибуля ріпчаста – 300 г

Болгарський перець – 300 г

Морква – 300 г

Помідори – 300 г

Столовий оцет – 70 мл

салат з кабачків на зиму

Рецепт приготування салату з кабачків на зиму:

Кабачки помити, очистити від шкірки, вирізати серцевину з насінням, нарізати кубиками. Томатну пасту викласти в миску, налити воду, перемішати до однорідності. Кабачки перекласти в каструлю, залити томатною рідиною, насипати цукор, сіль, налити соняшникову олію. Відправити каструлю на вогонь, довести до кипіння, варити 10 хвилин. Цибулю очистити, нарізати півкільцями, не дуже тонко. Болгарський перець очистити від насіння і перегородок, помити, нарізати соломкою, додати разом з цибулею до кабачків, варити 5 хвилин. Моркву очистити, помити, натерти на великій тертці, відправити слідом за перцем і цибулею, варити ще 10 хвилин. Тим часом помити помідори, нарізати кубиками й додати в салат. Налити оцет, скоригувати смак за допомогою цукру або солі, варити фінішні 10 хвилин. Банки стерилізувати над парою або в духовці, викласти в них салат, закрутити бляшаними кришками. Перевернути банки догори дном, укутати в плед, залишити до повного охолодження, приблизно на добу.

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Салат "Тещин язик" з огірків на зиму

Інгредієнти:​​

Огірки – 3 кг

Помідори – 1.5 кг

Болгарський перець – 800 г

Часник – 100 г

Сіль – 2 ст.л.

Цукор – 100 г

Оцет – 100 мл

Рослинна олія – 200 мл

салат з помідором та огірком на зиму

Рецепт приготування салату "Тещин язик" з огірком на зиму:

Помити й обсушити всі овочі. У огірків відрізати кінчики й порізати їх на досить тонкі кружальця (не більше 3 мм). У помідорів і перців видалити плодоніжки, порізати великими шматочками. Часник почистити. Помідори, перець і часник подрібнити блендером або за допомогою м'ясорубки. До отриманої овочевої маси додати сіль і цукор. Влити в неї рослинну олію, все добре перемішати й перекласти в каструлю відповідного розміру. Туди ж викласти порізані огірки. Каструлю поставити на плиту і довести її вміст до кипіння, після чого вогонь зменшити. Варити масу протягом 15 хвилин, після чого влити в неї оцет. Тримати на вогні ще 5 хвилин. Гарячий салат розкласти по стерилізованих банках і закотити кришками, вкутати в ковдру і дати охолонути.

Салат капуста з огірками на зиму

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 400 г

Огірки – 100 г

Цибуля – 100 г

Морква – 100 г

Оцет – 10 мл

Сіль – 0.5 ст.л.

Цукор – 1 ст.л.

Рослинна олія – 60 мл

Салат з капусти та огірків на зиму

Рецепт приготування салату з капусти та огірків на зиму:

Капусту тонко нашаткувати. Можна брати молоду капусту, а можна стару. Підготовлену капусту пересипати в каструлю, в якій буде тушкуватися наше блюдо. Влити олію і 9% оцет, додати сіль і цукор. Перемішати руками й трохи віджати, щоб капуста пустила сік. Залишити каструлю в стороні, поки займаєтеся іншими овочами. Моркву очистити й нарізати тонкою соломкою завдовжки приблизно 3 сантиметри. Для цього нарізати її на барила, бочки на тонкі пластини й вже пластини на соломку. Огірок помити, зрізати кінчики й нарізати аналогічно морквині – тонкою соломкою завдовжки по 3 сантиметри. Цибулю очистити й нарізати півкільцями. Всипати підготовлені моркву, огірок і цибулю в каструлю з капустою. Все добре і рівномірно перемішати руками або дерев'яною лопаткою. Поставити каструлю з овочами на середній вогонь і тушкувати протягом 5-7 хвилин при помішуванні дерев'яною лопаткою. Поки маса тушкується нам потрібно простерилізувати банки й кришки. У чайник налити холодну воду, опустити в неї кришки, встановити банку для майбутньої заготовки й ставити її на плиту на середній вогонь. Почекати закипання й кип'ятити 5 хвилин, щоб банку добре обдало паром. Готову масу перекласти з каструлі в простерилізовані банки, закотити простерилізованими кришками. Перевернути й накрити теплим рушником до повного охолодження. Готову консервацію зберігати в холодильнику або підвалі.

Салат з баклажанів, перцю, помідорів на зиму

Інгредієнти:​​

Баклажани – 9 шт

Помідори – 3.5 кг

Болгарський перець – 12 шт

Часник – 30 зубчиків

Петрушка – 50 г

Зелень кінзи – 50 г

Цукор – 1 стакан

Соняшникова олія – 1 стакан

Сіль – 1.5 ст.л.

Перець чорний мелений – 0.5 ч.л.

Перець гострий стручковий – 1 шт

Оцтова есенція – 1 ст.л.

салат з баклажанів, перцю, помідорів на зиму

Рецепт приготування салату з баклажанів, перцю та помідорів на зиму:

Помідори пропустити через м'ясорубку. Баклажани очистити від шкірки, розрізати уздовж навпіл, засипати сіллю на 15-20 хвилин, щоб видалити гіркоту. Промити, обсушити, нарізати великими кубиками. Перець нарізати соломкою. Часник і гострий перець – довільно. З'єднати всі овочі у великій каструлі, додати цукор, сіль, перець, довести до кипіння і варити 15 хвилин, помішуючи. У цей час нарізати промиту зелень. Через 15 хвилин влити в овочі масло, оцтову есенцію, покласти зелень, прокип'ятити ще 5 хвилин. Розлити в простерилізовані банки й закатати. Вихід – близько 5 літрів.

Салат баклажани в аджиці на зиму

Інгредієнти:​​

Баклажани – 1.5 кг

Помідори – 1.5 кг

Болгарський перець – 500 г

Часник – 1 зубчик

Перець гострий стручковий – 1 шт

Оцет – 0.25 стакана

Сіль – 0.25 стакана

Цукор – 1 стакан

Рослинна олія – 0.5 стакана

салат з баклажанів та аджики на зиму

Рецепт приготування салату з баклажанів та аджики на зиму:

Баклажани порізати кружечками, посолити. Подрібнити перець, часник і томати, додати спеції. Помити овочі, обсушити, посмажити. Укласти в ємність шар аджики, а потім шар баклажанів. Проварити. Для аджики вибрати хороші тверді помідори і промити їх. Перець – солодкий і гіркий теж промити, але, насіння не видаляти. Перемолоти помідори на м'ясорубці або в блендері, додати туди перець і очищений часник. Всю цю масу перекласти в каструльку, куди покласти цукор з сіллю, рослинну олію та оцет. Все перемішати й закип'ятити. Бакалажани порізати кружечками і підсмажити їх на маслі. А потім покласти їх у аджику шарами. Шар баклажани та аджика, шар баклажанів й аджики. І так, поки не закінчаться продукти. Потім довести аджику до кипіння і нехай блюдо вариться з півгодини на маленькому вогні. Можна подавати відразу на стіл, а можна і холодним. Але можна і законсервувати на зиму!

Салат з рисом "Сніданок туриста" на зиму

Інгредієнти:​​

Помідори – 2.5 кг

Цибуля – 0.8 кг

Морква – 0.8 кг

Болгарський перець – 1 кг

Перець гострий стручковий – 1 шт

Рис – 200 г

Рослинна олія – 200 мл

Сіль – 2 ст.л.

Лавровий лист – 2 шт

Перець горошком – за смаком

салат з рисом на зиму

Рецепт приготування салату з рисом на зиму:

Всі овочі перебрати, ретельно помити й обсушити рушником. Помідори очистити від плодоніжок і порізати на четвертинки або половинки, якщо томати дрібні. Подрібнити помідори блендером. Має вийти приблизно 2 літри помідорною маси – саме стільки нам і потрібно. Тепер помідорні масу перелити в емальовану каструлю і поставити на плиту на середній вогонь. Коли вона закипить, зменшити вогонь до мінімального і тримати томати на такому вогні протягом 10-15 хвилин, час від часу перемішувати. Болгарський перець також очистити від плодоніжок, прибрати насіння. Потім порізати перці невеликими шматочками на свій смак. Очистити цибулю й моркву. Цибулю нарізати четвертинками кілець, моркву натерти на великій тертці. Гострий перець порізати соломкою, насіння викинути. У казанку розігріти олію. В масло викласти цибулю і готувати його до прозорості (смажити не потрібно, вогонь маленький). Цибулю, болгарський і гострий перець викласти в каструлю з томатною масою, перемішати, готувати на повільному вогні 20 хвилин. В цей час в сковороді тушкувати моркву протягом 20 хвилин (на залишках олії після обсмажування цибулі). Добре промити рис. Готову моркву додати в каструлю до решти інгредієнтів, туди ж викласти рис. Готувати все разом пів години на повільному вогні, в кінці додати спеції, сіль за смаком. Розкласти масу по стерильних банках, закрутити й охолодити протягом доби догори дном під пледом.

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