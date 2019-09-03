Аджика на зиму: 7 смачних рецептів закрутки з яблуками, перцем та іншим

як приготувати заготовку на зиму – аджика

Поки триває найкращий овочевий сезон, пропонуємо не гаяти час, а зробити закрутки на зиму. Найкращі заготовки з перцю та томатів – аджика. Обирайте рецепт, придбайте продукти та готуйте. Смачного!

Аджика на зиму з яблуками

Інгредієнти:​​

Помідори – 2.5 кг

Болгарський перець – 1 кг

Яблука – 1 кг

Морква – 1 кг

Перець гострий стручковий – 140 г

Часник – 40 зубчиків

Оцет – 10 ст.л.

Соняшникова олія – 9 ст.л.

Цукор – 10 ст.л.

Сіль – 4 ст.л.

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Рецепт приготування аджики з яблуками на зиму:

Готуємо всі необхідні продукти для їх обробки. Ріжемо помідори, яблука, моркву, гострий перець великими шматками. Очищаємо болгарський перець від серцевини й теж нарізаємо. Коли всі компоненти порізані, все пропускаємо через м'ясорубку. Далі висипаємо все в каструлю і варимо на повільному вогні 1 годину, після чого висипаємо спеції та ретельно перемішуємо. Вживати можна відразу. А можна зробити заготовки на зиму.

Гостра аджика з помідорів без оцту

Інгредієнти:​​

Помідори – 1 кг

Часник – 300 г

Перець чилі – 300-500 г

Болгарський червоний перець – 1 кг

Сіль – 1 ст.л.

Рецепт приготування гострої аджики без оцту з помідорами:

Помідори миємо, вирізаємо з них плодоніжки. Перець болгарський миємо, очищаємо від насіння. Миємо перець гіркий. Очищаємо часник. Всі інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку. Солимо. Накриваємо кришкою. Залишаємо для бродіння на 3-4 дні. Періодично аджику перемішуємо (2 рази на день). Банки промиваємо з содою, стерилізуємо. Розкладаємо аджику по банках. Закриваємо капроновими кришками. Зберігати в холодильнику. Смачного!

Смачна аджика з болгарським перцем

Інгредієнти:​​

Перець солодкий червоний – 2 кг

Часник – 200 г

Перець червоний пекучий – 5 шт

Сіль – 2 ст.л. (без гірки)

Цукор – 8 ст.л. (без гірки)

Оцет яблучний 9% – 100 мл

Як приготувати смачну аджику з перцем:

Банки миємо з содою. Витираємо насухо. Перець миємо, очищаємо від насіння. Часник очищаємо. Пропускаємо через м'ясорубку солодкий перець, пекучий перець і часник. Додаємо сіль, цукор і оцет. Добре перемішуємо й даємо трохи постояти. Аджика з червоного перцю готова. Готову аджику розкладаємо в чисті сухі банки, закриваємо капроновою кришкою. Зберігаємо в холодильнику. Смачного!

Аджика грузинська на зиму

Інгредієнти:​​

Часник – 300 г

Перець гіркий червоний – 300 г

Зелень (кріп, петрушка, кінза, естрагон) – 100 г (за смаком)

Сіль – 50 г (за смаком)

Рецепт приготування грузинської аджики з зеленню:

Перець миємо, відрізаємо хвостики, за бажанням чистимо від зерен. По 300 г часнику і червоного гіркого перцю пропускаємо через м'ясорубку. За бажанням додаємо кріп, зелень петрушки, кінзи, естрагону. Зелень миємо, дрібно ріжемо. В отриману кашку додаємо сіль в кількості, приблизно рівній половині отриманої маси. Все добре мішаємо. Грузинська аджика готова. Аджику викладаємо в невеликі баночки, зберігаємо в прохолодному місці. Смачного!

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Сира аджика на зиму

Інгредієнти:​​

Помідори – 5 кг

Перець солодкий – 1 кг

Перець гострий – 1-2 шт

Корінь хрону – 4-6 шт

Часник – 5-6 головок

Сіль – 100 г

Рецепт приготування сирої аджики на зиму:

Перець миємо, нарізаємо, видаляємо насіння. Гострий перець акуратно розрізаємо. Видаляємо насіння і перегородки. Часник очищаємо. Корінь хрону очищаємо та нарізаємо. Помідори миємо та нарізаємо. Всі компоненти пропускаємо через м'ясорубку. Солимо, перемішуємо. Кладемо або в банки, або в пляшки. Зберігаємо приготовлену аджику в холодильнику.

Класична аджика з помідорів та перцю

Інгредієнти:​​

Помідори стиглі, м'ясисті – 5 кг

Перець болгарський – 3-5 кг

Перець стручковий гіркий – 3-5 шт

Часник – 0,5 кг

Оцет – 1 склянка

Сіль – 1 ст.л. (за смаком)

Класичний рецепт приготування аджики з помідорами та перцем:

Все миємо. Помідори розрізаємо на частини, вирізаємо плодоніжки. Перець розрізаємо на частини, видаляємо насіння. У гірких перців насіння можна не видаляти. Часник чистимо. Все пропускаємо через м'ясорубку (не в комбайні, адже виходить інша консистенція). Додаємо сіль, оцет. Перемішуємо. Даємо постояти близько 1 години. Додаємо, якщо необхідно, сіль та оцет. Аджику розливаємо по стерилізованих банках або пляшках. Ставимо в холодне місце для зберігання. Смачного!

Варена аджика

Інгредієнти:​​

Перець солодкий – 1 кг

Часник очищений – 1 стакан

Перець гіркий – 2-3 шт

Цукор – 6 ст.л.

Оцет 9% – 200 г

Соус томатний гострий – 250 мл

Сіль – 1 ст. ложка (за смаком)

Рецепт приготування вареної аджики:

Солодкий перець миємо, розрізаємо на частини, очищаємо від насіння. Перець гіркий миємо, відрізаємо хвостики. Часник очищаємо. Пропускаємо через м'ясорубку солодкий перець, часник і гіркий перець. Все перемішуємо, додаємо цукор та оцет. Доводимо до кипіння, кип'ятимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, додаємо сіль за смаком і соус. Банки миємо, стерилізуємо будь-яким способом. Кришки стерилізуємо. Готову варену аджику розкладаємо по банках і закатуємо. Смачного!

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