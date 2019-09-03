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Аджика на зиму: 7 смачних рецептів закрутки з яблуками, перцем та іншим
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Поки триває найкращий овочевий сезон, пропонуємо не гаяти час, а зробити закрутки на зиму. Найкращі заготовки з перцю та томатів – аджика. Обирайте рецепт, придбайте продукти та готуйте. Смачного!
Аджика на зиму з яблуками
Інгредієнти:
- Помідори – 2.5 кг
- Болгарський перець – 1 кг
- Яблука – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Перець гострий стручковий – 140 г
- Часник – 40 зубчиків
- Оцет – 10 ст.л.
- Соняшникова олія – 9 ст.л.
- Цукор – 10 ст.л.
- Сіль – 4 ст.л.
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Рецепт приготування аджики з яблуками на зиму:
- Готуємо всі необхідні продукти для їх обробки.
- Ріжемо помідори, яблука, моркву, гострий перець великими шматками.
- Очищаємо болгарський перець від серцевини й теж нарізаємо.
- Коли всі компоненти порізані, все пропускаємо через м'ясорубку.
- Далі висипаємо все в каструлю і варимо на повільному вогні 1 годину, після чого висипаємо спеції та ретельно перемішуємо.
- Вживати можна відразу. А можна зробити заготовки на зиму.
Гостра аджика з помідорів без оцту
Інгредієнти:
- Помідори – 1 кг
- Часник – 300 г
- Перець чилі – 300-500 г
- Болгарський червоний перець – 1 кг
- Сіль – 1 ст.л.
Рецепт приготування гострої аджики без оцту з помідорами:
- Помідори миємо, вирізаємо з них плодоніжки.
- Перець болгарський миємо, очищаємо від насіння.
- Миємо перець гіркий. Очищаємо часник.
- Всі інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку. Солимо. Накриваємо кришкою. Залишаємо для бродіння на 3-4 дні. Періодично аджику перемішуємо (2 рази на день).
- Банки промиваємо з содою, стерилізуємо. Розкладаємо аджику по банках. Закриваємо капроновими кришками.
- Зберігати в холодильнику. Смачного!
Смачна аджика з болгарським перцем
Інгредієнти:
- Перець солодкий червоний – 2 кг
- Часник – 200 г
- Перець червоний пекучий – 5 шт
- Сіль – 2 ст.л. (без гірки)
- Цукор – 8 ст.л. (без гірки)
- Оцет яблучний 9% – 100 мл
Як приготувати смачну аджику з перцем:
- Банки миємо з содою. Витираємо насухо.
- Перець миємо, очищаємо від насіння.
- Часник очищаємо.
- Пропускаємо через м'ясорубку солодкий перець, пекучий перець і часник.
- Додаємо сіль, цукор і оцет. Добре перемішуємо й даємо трохи постояти. Аджика з червоного перцю готова.
- Готову аджику розкладаємо в чисті сухі банки, закриваємо капроновою кришкою. Зберігаємо в холодильнику. Смачного!
Аджика грузинська на зиму
Інгредієнти:
- Часник – 300 г
- Перець гіркий червоний – 300 г
- Зелень (кріп, петрушка, кінза, естрагон) – 100 г (за смаком)
- Сіль – 50 г (за смаком)
Рецепт приготування грузинської аджики з зеленню:
- Перець миємо, відрізаємо хвостики, за бажанням чистимо від зерен.
- По 300 г часнику і червоного гіркого перцю пропускаємо через м'ясорубку.
- За бажанням додаємо кріп, зелень петрушки, кінзи, естрагону. Зелень миємо, дрібно ріжемо.
- В отриману кашку додаємо сіль в кількості, приблизно рівній половині отриманої маси.
- Все добре мішаємо.
- Грузинська аджика готова. Аджику викладаємо в невеликі баночки, зберігаємо в прохолодному місці. Смачного!
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Сира аджика на зиму
Інгредієнти:
- Помідори – 5 кг
Перець солодкий – 1 кг
Перець гострий – 1-2 шт
Корінь хрону – 4-6 шт
Часник – 5-6 головок
Сіль – 100 г
Рецепт приготування сирої аджики на зиму:
- Перець миємо, нарізаємо, видаляємо насіння.
- Гострий перець акуратно розрізаємо. Видаляємо насіння і перегородки.
- Часник очищаємо.
- Корінь хрону очищаємо та нарізаємо.
- Помідори миємо та нарізаємо.
- Всі компоненти пропускаємо через м'ясорубку. Солимо, перемішуємо.
- Кладемо або в банки, або в пляшки.
- Зберігаємо приготовлену аджику в холодильнику.
Класична аджика з помідорів та перцю
Інгредієнти:
- Помідори стиглі, м'ясисті – 5 кг
- Перець болгарський – 3-5 кг
- Перець стручковий гіркий – 3-5 шт
- Часник – 0,5 кг
- Оцет – 1 склянка
- Сіль – 1 ст.л. (за смаком)
Класичний рецепт приготування аджики з помідорами та перцем:
- Все миємо. Помідори розрізаємо на частини, вирізаємо плодоніжки.
- Перець розрізаємо на частини, видаляємо насіння. У гірких перців насіння можна не видаляти.
- Часник чистимо.
- Все пропускаємо через м'ясорубку (не в комбайні, адже виходить інша консистенція).
- Додаємо сіль, оцет. Перемішуємо.
- Даємо постояти близько 1 години. Додаємо, якщо необхідно, сіль та оцет.
- Аджику розливаємо по стерилізованих банках або пляшках. Ставимо в холодне місце для зберігання. Смачного!
Варена аджика
Інгредієнти:
- Перець солодкий – 1 кг
- Часник очищений – 1 стакан
- Перець гіркий – 2-3 шт
- Цукор – 6 ст.л.
- Оцет 9% – 200 г
- Соус томатний гострий – 250 мл
- Сіль – 1 ст. ложка (за смаком)
Рецепт приготування вареної аджики:
- Солодкий перець миємо, розрізаємо на частини, очищаємо від насіння.
- Перець гіркий миємо, відрізаємо хвостики.
- Часник очищаємо. Пропускаємо через м'ясорубку солодкий перець, часник і гіркий перець.
- Все перемішуємо, додаємо цукор та оцет. Доводимо до кипіння, кип'ятимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, додаємо сіль за смаком і соус.
- Банки миємо, стерилізуємо будь-яким способом. Кришки стерилізуємо.
- Готову варену аджику розкладаємо по банках і закатуємо. Смачного!
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