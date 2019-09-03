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Серіал Кріпосна

Аджика на зиму: 7 смачних рецептів закрутки з яблуками, перцем та іншим

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як приготувати заготовку на зиму – аджика - фото 1
як приготувати заготовку на зиму – аджика

Поки триває найкращий овочевий сезон, пропонуємо не гаяти час, а зробити закрутки на зиму. Найкращі заготовки з перцю та томатів – аджика. Обирайте рецепт, придбайте продукти та готуйте. Смачного!

Аджика на зиму з яблуками

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 2.5 кг
  • Болгарський перець – 1 кг
  • Яблука – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Перець гострий стручковий – 140 г
  • Часник – 40 зубчиків
  • Оцет – 10 ст.л.
  • Соняшникова олія – 9 ст.л.
  • Цукор – 10 ст.л.
  • Сіль – 4 ст.л.

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аджика з яблуками - фото 352096

Рецепт приготування аджики з яблуками на зиму:

  1. Готуємо всі необхідні продукти для їх обробки.
  2. Ріжемо помідори, яблука, моркву, гострий перець великими шматками.
  3. Очищаємо болгарський перець від серцевини й теж нарізаємо.
  4. Коли всі компоненти порізані, все пропускаємо через м'ясорубку.
  5. Далі висипаємо все в каструлю і варимо на повільному вогні 1 годину, після чого висипаємо спеції та ретельно перемішуємо.
  6. Вживати можна відразу. А можна зробити заготовки на зиму.

Гостра аджика з помідорів без оцту

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 1 кг
  • Часник – 300 г
  • Перець чилі – 300-500 г
  • Болгарський червоний перець – 1 кг
  • Сіль – 1 ст.л.
гостра аджика з помідорів без оцту - фото 352125

Рецепт приготування гострої аджики без оцту з помідорами:

  1. Помідори миємо, вирізаємо з них плодоніжки.
  2. Перець болгарський миємо, очищаємо від насіння.
  3. Миємо перець гіркий. Очищаємо часник.
  4. Всі інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку. Солимо. Накриваємо кришкою. Залишаємо для бродіння на 3-4 дні. Періодично аджику перемішуємо (2 рази на день).
  5. Банки промиваємо з содою, стерилізуємо. Розкладаємо аджику по банках. Закриваємо капроновими кришками.
  6. Зберігати в холодильнику. Смачного!

Смачна аджика з болгарським перцем

Інгредієнти:​​

  • Перець солодкий червоний – 2 кг
  • Часник – 200 г
  • Перець червоний пекучий – 5 шт
  • Сіль – 2 ст.л. (без гірки)
  • Цукор – 8 ст.л. (без гірки)
  • Оцет яблучний 9% – 100 мл
аджика з болгарським перцем - фото 352122

Як приготувати смачну аджику з перцем:

  1. Банки миємо з содою. Витираємо насухо.
  2. Перець миємо, очищаємо від насіння.
  3. Часник очищаємо.
  4. Пропускаємо через м'ясорубку солодкий перець, пекучий перець і часник.
  5. Додаємо сіль, цукор і оцет. Добре перемішуємо й даємо трохи постояти. Аджика з червоного перцю готова.
  6. Готову аджику розкладаємо в чисті сухі банки, закриваємо капроновою кришкою. Зберігаємо в холодильнику. Смачного!

Аджика грузинська на зиму

Інгредієнти:​​

  • Часник – 300 г
  • Перець гіркий червоний – 300 г
  • Зелень (кріп, петрушка, кінза, естрагон) – 100 г (за смаком)
  • Сіль – 50 г (за смаком)
грузинська пряна аджика - фото 352097

Рецепт приготування грузинської аджики з зеленню:

  1. Перець миємо, відрізаємо хвостики, за бажанням чистимо від зерен.
  2. По 300 г часнику і червоного гіркого перцю пропускаємо через м'ясорубку.
  3. За бажанням додаємо кріп, зелень петрушки, кінзи, естрагону. Зелень миємо, дрібно ріжемо.
  4. В отриману кашку додаємо сіль в кількості, приблизно рівній половині отриманої маси.
  5. Все добре мішаємо.
  6. Грузинська аджика готова. Аджику викладаємо в невеликі баночки, зберігаємо в прохолодному місці. Смачного!

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Сира аджика на зиму

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 5 кг
    Перець солодкий – 1 кг
    Перець гострий – 1-2 шт
    Корінь хрону – 4-6 шт
    Часник – 5-6 головок
    Сіль – 100 г
сира аджика - фото 352124

Рецепт приготування сирої аджики на зиму:

  1. Перець миємо, нарізаємо, видаляємо насіння.
  2. Гострий перець акуратно розрізаємо. Видаляємо насіння і перегородки.
  3. Часник очищаємо.
  4. Корінь хрону очищаємо та нарізаємо.
  5. Помідори миємо та нарізаємо.
  6. Всі компоненти пропускаємо через м'ясорубку. Солимо, перемішуємо.
  7. Кладемо або в банки, або в пляшки.
  8. Зберігаємо приготовлену аджику в холодильнику.

Класична аджика з помідорів та перцю

Інгредієнти:​​

  • Помідори стиглі, м'ясисті – 5 кг
  • Перець болгарський – 3-5 кг
  • Перець стручковий гіркий – 3-5 шт
  • Часник – 0,5 кг
  • Оцет – 1 склянка
  • Сіль – 1 ст.л. (за смаком)
класична аджика з помідорів та перцю - фото 352123

Класичний рецепт приготування аджики з помідорами та перцем:

  1. Все миємо. Помідори розрізаємо на частини, вирізаємо плодоніжки.
  2. Перець розрізаємо на частини, видаляємо насіння. У гірких перців насіння можна не видаляти.
  3. Часник чистимо.
  4. Все пропускаємо через м'ясорубку (не в комбайні, адже виходить інша консистенція).
  5. Додаємо сіль, оцет. Перемішуємо.
  6. Даємо постояти близько 1 години. Додаємо, якщо необхідно, сіль та оцет.
  7. Аджику розливаємо по стерилізованих банках або пляшках. Ставимо в холодне місце для зберігання. Смачного!

Варена аджика

Інгредієнти:​​

  • Перець солодкий – 1 кг
  • Часник очищений – 1 стакан
  • Перець гіркий – 2-3 шт
  • Цукор – 6 ст.л.
  • Оцет 9% – 200 г
  • Соус томатний гострий – 250 мл
  • Сіль – 1 ст. ложка (за смаком)
варена аджика - фото 352126

Рецепт приготування вареної аджики:

  1. Солодкий перець миємо, розрізаємо на частини, очищаємо від насіння.
  2. Перець гіркий миємо, відрізаємо хвостики.
  3. Часник очищаємо. Пропускаємо через м'ясорубку солодкий перець, часник і гіркий перець.
  4. Все перемішуємо, додаємо цукор та оцет. Доводимо до кипіння, кип'ятимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, додаємо сіль за смаком і соус.
  5. Банки миємо, стерилізуємо будь-яким способом. Кришки стерилізуємо.
  6. Готову варену аджику розкладаємо по банках і закатуємо. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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