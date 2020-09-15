Ткемалі зі слив та аличі на зиму: прості рецепти грузинського соусу

Ткемалі смакує до всього – м'яса, птиці, риби і як доповнення до основної страви. Соус ткемалі, як закрутки на зиму, та консервація, про яку ви точно не пошкодуєте. Ми підготували для вас найкращі рецепти соусу ткемалі зі слив та аличі.

Соус ткемалі класичний

Інгредієнти:​​

Сливи – 1.5 кг

Вода – 500 мл

Перець гострий стручковий – 20 г

Часник – 7 зубчиків

Кріп – 100 г

Мелений коріандр – 1 ст.л.

Хмелі-сунелі – 1 ст.л.

Перець чорний мелений – 1 ч.л.

Сіль – 1.5 ст.л.

Цукор – 2 ст.л.

Зелень кінзи – 100 г

М'ята – 1 ст.л.

Рецепт приготування класичного ткемалі на зиму:

Миті сливи залийте достатньою кількістю води та доведіть до кипіння. Зменште вогонь і потримайте ще 15 хвилин. Приготуйте аджику, поки варяться сливи, для цього: подрібніть гострий перець м'ясорубкою або блендером разом з часником. Вставте друшляк в окрему каструлю і перекладіть в нього розм'якшені сливи. Використовуючи звичайну ложку, перетріть сливи так, щоб шкірка і кісточки залишилися в друшляку. Готове сливове пюре поставте на повільний вогонь і додайте в нього сіль, спеції та цукор. Прокип'ятіть його протягом 5 хвилин, постійно перемішуючи. Наріжте всю зелень (кінзу і кріп). Зніміть каструлю з вогню і додайте в неї зелень, добре перемішайте і дайте соусу охолонути.

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Соус ткемалі з синіх слив

Інгредієнти:​​

Слива – 3 кг

Перець гіркий – 2 шт.

Часник – 2 головки

Вода – 2 склянки

Олія – 3 ч. л.

Кінза – 300 г

Петрушка – 200 г

Перець червоний мелений – 0,5 ч.л.

Коріандр мелений – 1-3 ч.л.

Сіль – 1-2 ст.л.

Цукор – за смаком

Рецепт приготування соусу ткемалі з синіх слив на зиму:

Попередньо вимиті та перебрані сливи помістити в каструлю, налити 2 склянки води. Варити 15-20 хвилин до розварювання слив, періодично помішуючи. Коли сливи розваряться, злити сироп в миску. Сливи протерти через друшляк до отримання пюреподібної маси. В отримане сливове пюре додати сіль, цукор, червоний мелений перець і коріандр, ретельно перемішати. Часник, очищений гострий перець, зелень петрушки та кінзи подрібнити на м'ясорубці. Каструлю зі сливовим пюре помістити на плиту, додати 1 склянку сливового сиропу (в залежності від густоти пюре), перемішати та варити 30 хвилин. У соус додати подрібнений часник, перець і зелень. Перемішати та варити ще 10 хвилин. Готовий соус гарячим розлити в підготовлені банки, додати по одній чайній ложці рослинної рафінованої олії, закрити кришки.

Грузинський соус ткемалі з аличі

Інгредієнти:​​

Алича – 2 кг

Вода – 1 склянка

Зелень кінзи – 2 пучки

Часник – 12 зубчиків

Перець гострий стручковий – 2 шт.

Сіль – 2 ч.л.

Мелений коріандр – 4 ч.л.

М'ята – 4 ч.л.

Уцхо-сунелі – 4 ч.л.

Рецепт приготування грузинського соусу ткемалі з аличі на зиму:

Поставте каструлю на вогонь, викладіть в неї миту аличу і залийте водою. Доведіть до кипіння і на помірному вогні кип'ятіть аличу близько 20 хвилин. Від аличі повинна відходити шкірка і кісточки. Поки готується алича, наріжте дрібно кінзу, роздушіть і подрібніть часник, гострий перець очистьте від насіння, серцевини та дрібно наріжте. Злийте воду з готовою аличі та за допомогою сита перетріть її в місткість так, щоб в ситі залишилися тільки шкірка і кісточки. Поверніть пюре з аличі на вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Вимкніть вогонь. Додайте до пюре сіль, коріандр, м'яту, уцхо-сунелі та перемішайте. Додайте часник, гострий перець, кінзу і знову ретельно перемішайте.

Ткемалі зі слив з хмелі-сунелі

Інгредієнти:​​

Сливи – 1 кг

Зелень кропу – 20 г

Зелень петрушки – 20 г

Часник – 1 головка (середня)

Хмелі-сунелі – 2 ч. л.

М'ята сушена – 1 ст. л.

Перець чилі мелений – 0,25 ч. л.

Цукор – 2 ст. л. (з верхом)

Сіль – 1,5 ч. л.

Рецепт приготування ткемалі зі слив з хмелі-сунелі на зиму:

Тушкуємо сливи до м'якості. Дрібно нарізаємо часник або вичавлюємо. Дрібно нарізаємо зелень. Перетираємо сливи через сито, щоб маса була однорідною. Можна подрібнити сливи блендером, але тоді в соусі буде присутній шкірка зі слив. У протерту масу додаємо зелень, часник, сіль, цукор, перець, хмелі-сунелі та м'яту. Відправляємо домашній соус ткемалі на повільний вогонь і після закипання проварюємо 5-7 хвилин.

Соус зі слив до м'яса

Інгредієнти:​​

Слива – 4 кг

Сіль – 4-5 ст. ложок

Гострий перець чилі – 4 шт.

Часник – 3-4 головки

Суха зелень (насіння коріандру, кінза сушена)

Зелень свіжа (кріп, базилік фіолетовий, любисток – 1 стебло)

Волоські горіхи – маленька жменька

Рецепт приготування соусу зі слив до м'яса на зиму:

Сливу очистити від кісточок і трохи уварити. Протерти через сито, або блендером. Додати сіль, спеції, пряні трави, подрібнений гострий перець, часник і ще трохи проварити. Розлити в стерилізовані пляшки, зберігати приправу зі слив в холодильнику.

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Ткемалі в домашніх умовах

Інгредієнти:​​

Слива ткемалі – 1 кг

Базилік – 1 пучок

Кріп (або кінза) – 1 пучок

Часник – головка

Сіль – 1 ст. л.

Перець червоний – 0,5-1 ч.л.

Рецепт приготування ткемалі в домашніх умовах на зиму:

Сливу перебрати, промити. Промиті кислі обсушені сливи відварити у воді (0,5 склянки) до готовності (близько 15 хвилин). Промити та подрібнити зелень. Часник очистити, подрібнити. Відвар процідити та сливи (без кісточок) протерти крізь сито. Пюре розвести відваром до густоти рідкої сметани, додати товчений часник, сіль, мелений перець, дрібно нарізану зелень кінзи або кріп. Перемішати. Соусу дати закипіти, після чого охолодити. Приготування гострого соусу зі слив закінчено. Зберігати соус в холодильнику.

Соус ткемалі грузинський

Інгредієнти:​​

Сливи – 1 кг

Вода – 100 мл

Часник – 15 г

Перець чилі – 10 г

Перець чорний мелений – 3 г

Цукор – 20 г

Сіль – 10 г

Хмелі-сунелі – 10 г

Мелений коріандр – 10 г

М'ята – 10 г

Тархун, естрагон – 20 г

Кріп – 60 г

Зелень кінзи – 100 г

Гранатовий сік – 60 мл

Лимонний сік – 10 мл

Оливкова олія – 20 мл

Рецепт приготування грузинського соусу ткемалі на зиму:

Сливи миємо, видаляємо кісточки та поміщаємо в каструлю з невеликою кількістю води. Відправляємо на середній вогонь, доводимо до кипіння, тушкуємо протягом 15 хвилин, періодично помішувати. Дрібно нарізаємо очищений часник і червоний перець чилі, відправляємо в каструлю. Коли маса розвариться і стане м'якше, перетираємо її крізь сито з допомогою столової ложки. Додаємо перець, цукор, сіль, хмелі-сунелі, мелений коріандр, все перемішуємо. М'яту, тархун, кріп і кінзу споліскуємо, обсушуємо, подрібнюємо, висипаємо в соус. Підкоригуємо смак за допомогою гранатового і лимонного соку. Тушкуємо на повільному вогні ще 5 хвилин. Даємо ткемалі охолонути та розливаємо по чистих сухим банках. У кожну баночку вливаємо трохи (приблизно 1 чайну ложку) оливкової олії та закриваємо чистими кришками. Зберігаємо в холодильнику або в прохолодному місці протягом 2-3 місяців.

Ткемалі з сушених слив на зиму

Інгредієнти:​​

Слива сушена – 200 г

Часник – 2 головки

Сіль – 1 ч.л.

Перець – 0,5 ч. л.

Зелень кінзи (або кріп) – 1 пучок

Рецепт приготування ткемалі в мультиварці на зиму:

Сливи промити. Промиті кислі сушені сливи залити холодною водою (на 1 см вище слив). Поставити на вогонь, довести до кипіння, відварити у воді до м'якості на невеликому вогні під кришкою (близько години). Відвар процідити та сливи (без кісточок) подрібнити блендером або протерти крізь сито. Зелень вимити, дрібно нарізати. Часник очистити, подрібнити. Сливове пюре розвести відваром до густоти рідкої сметани. Потім додати в соус зі слив товчений часник, сіль, мелений перець, дрібно нарізану зелень кінзи або кріп, дати закипіти, після чого охолодити.

Простий соус ткемалі

Інгредієнти:​​

Слива – 1 кг

Перець солодкий червоний – 5 шт.

Перець гіркий – 1 шт.

Часник – 2 головки

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Перець чорний мелений – 0,5 ч. л.

Швидкий та простий рецепт приготування соусу ткемалі на зиму:

Сливи перебрати, помити. Очистити від кісточок. Перець помити, розрізати на 2-3 частини, очистити від насіння. Часник очистити. Все пропустити через м'ясорубку. Потім додати сіль, цукор, мелений чорний перець. Все добре перемішати. Поставити на вогонь, довести до кипіння. Всю масу кип'ятити 15 хвилин, періодично помішуючи. Готовий соус ткемалі розкласти по банках. Банки накрити кришками, закрити.

Соус ткемалі до шашлику

Інгредієнти:​​

Сливи – 1.5 кг

Зелень – за смаком

Сіль – 2 ст.л.

Часник – 100 г

Цукор – 1 ст.л.

Яблучний оцет – 1 ст.л.

Перець гострий стручковий – 1 шт.

Рецепт приготування соусу ткемалі до шашлику на зиму:

Сливи промиваємо, відокремлюємо від кісточок і залишаємо на 2 години, чекаємо, поки з них не виділиться сік.

Очищаємо зубчики часнику і гострий перець.

Перекладаємо сливи в каструлю і ставимо на повільний вогонь на 20 хвилин. Далі злегка остиглі ягоди, часник і перець подрібнюємо на м'ясорубці. Дрібно ріжемо зелень і викладаємо в каструлю. Додаємо сіль, цукор і сухі спеції для ткемалі. Уварюємо ще 40-50 хвилин, періодично помішуючи. В кінці наливаємо оцет і розкладаємо аджику по стерилізованих банках.

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