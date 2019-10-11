Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома

Восени варто заморозити свіжі овочі та фрукти, адже цей спосіб заготівлі корисніший за консервування й зберігає максимум вітамінів та мікроелементів. Читайте далі, як правильно заморожувати продукти.

Заморожувати продукти варто хоча б тому, що це спростить вам приготування страв узимку: і дешевше, і менше часу займає. Ви можете приготувати овочеві суміші для соусів та рагу чи супів і омлетів. Їх теж можна заморожувати.

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Які овочі та фрукти можна заморожувати на зиму

Заморожувати можна все! До речі, якщо ви не доїли щось, то просто заморозьте, щоб воно не зіпсувалося. Але є винятки! Заморожування зберігає поживні елементи, але часто не зберігає структуру продукту. Тож не всі овочі будуть такими, як свіжі.

Важливо, щоб овочі були чистими та сухими. Зайва вода стане льодом і склеїть шматочки між собою.

Броколі – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах

– можна заморожувати й окремо, й у готових стравах Морква – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах

– можна заморожувати й окремо, й у готових стравах Горошок – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах

– можна заморожувати й окремо, й у готових стравах Цвітна капуста – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах

– можна заморожувати й окремо, й у готових стравах Гарбуз – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах

– можна заморожувати й окремо, й у готових стравах Болгарський перець – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах

– можна заморожувати й окремо, й у готових стравах Кабачок – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах

– можна заморожувати й окремо, й у готових стравах Зелень (кріп, петрушка тощо) – можна заморожувати й окремо (попередньо дрібно нарізавши), й у готових стравах

(кріп, петрушка тощо) – можна заморожувати й окремо (попередньо дрібно нарізавши), й у готових стравах Помідори – бажано заморожувати у готових стравах

– бажано заморожувати у готових стравах Шампіньйони – втрачають свою форму (можна заморожувати у стравах: протушкувати або запекти)

Баклажани – втрачають свою форму (можна заморожувати у стравах: протушкувати або запекти)

Цибуля – втрачає запах і смак

– втрачає запах і смак Часник – втрачає запах і смак

– втрачає запах і смак Огірки – стають непридатними до вживання після заморозки

У чому заморожувати:

У герметичних контейнерах, щоб не змішувався запах

У багаторазових пакетах із застібкою

НЕ скляний посуд – може луснути від холоду

НЕ металеві контейнери – вони непридатні

Як заморожувати

Маленькими шматочками й маленькими порціями . Так ви використаєте заморозку одразу і не будете відламувати шматки.

й маленькими . Так ви використаєте заморозку одразу і не будете відламувати шматки. Розмір має значення: кубиками для овочевих сумішей, слайсами для піци та рагу, пюре для соусів.

має значення: кубиками для овочевих сумішей, слайсами для піци та рагу, пюре для соусів. Заморожувати одразу в контейнері найкраще зелень та фруктів. Також підходить і для інших продуктів. Це зручно!

найкраще зелень та фруктів. Також підходить і для інших продуктів. Це зручно! Овочі не злипнуться між собою, якщо їх попередньо заморозити на дошці , а потім скласти у контейнер.

, а потім скласти у контейнер. Приготуйте пюре і заморозьте його у формах для випічки. Такі порції дуже зручні, приміром, для томатного соусу.

у формах для випічки. Такі порції дуже зручні, приміром, для томатного соусу. Натерті овочі – чудова ідея, якщо ви хочете зекономити час. Натертий буряк і морква – заготовка для борщу. Також можна заморозити кабачок для оладок або дерунів, натріть, посоліть, відцідіть зайву рідину та заморозьте.

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