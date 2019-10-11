На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
-
- 33
Восени варто заморозити свіжі овочі та фрукти, адже цей спосіб заготівлі корисніший за консервування й зберігає максимум вітамінів та мікроелементів. Читайте далі, як правильно заморожувати продукти.
Заморожувати продукти варто хоча б тому, що це спростить вам приготування страв узимку: і дешевше, і менше часу займає. Ви можете приготувати овочеві суміші для соусів та рагу чи супів і омлетів. Їх теж можна заморожувати.
І ще: Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
Які овочі та фрукти можна заморожувати на зиму
Заморожувати можна все! До речі, якщо ви не доїли щось, то просто заморозьте, щоб воно не зіпсувалося. Але є винятки! Заморожування зберігає поживні елементи, але часто не зберігає структуру продукту. Тож не всі овочі будуть такими, як свіжі.
Важливо, щоб овочі були чистими та сухими. Зайва вода стане льодом і склеїть шматочки між собою.
- Броколі – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах
- Морква – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах
- Горошок – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах
- Цвітна капуста – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах
- Гарбуз – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах
- Болгарський перець – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах
- Кабачок – можна заморожувати й окремо, й у готових стравах
- Зелень (кріп, петрушка тощо) – можна заморожувати й окремо (попередньо дрібно нарізавши), й у готових стравах
- Помідори – бажано заморожувати у готових стравах
- Шампіньйони – втрачають свою форму (можна заморожувати у стравах: протушкувати або запекти)
- Баклажани – втрачають свою форму (можна заморожувати у стравах: протушкувати або запекти)
- Цибуля – втрачає запах і смак
- Часник – втрачає запах і смак
- Огірки – стають непридатними до вживання після заморозки
У чому заморожувати:
- У герметичних контейнерах, щоб не змішувався запах
- У багаторазових пакетах із застібкою
- НЕ скляний посуд – може луснути від холоду
- НЕ металеві контейнери – вони непридатні
Як заморожувати
- Маленькими шматочками й маленькими порціями. Так ви використаєте заморозку одразу і не будете відламувати шматки.
- Розмір має значення: кубиками для овочевих сумішей, слайсами для піци та рагу, пюре для соусів.
- Заморожувати одразу в контейнері найкраще зелень та фруктів. Також підходить і для інших продуктів. Це зручно!
- Овочі не злипнуться між собою, якщо їх попередньо заморозити на дошці, а потім скласти у контейнер.
- Приготуйте пюре і заморозьте його у формах для випічки. Такі порції дуже зручні, приміром, для томатного соусу.
- Натерті овочі – чудова ідея, якщо ви хочете зекономити час. Натертий буряк і морква – заготовка для борщу. Також можна заморозити кабачок для оладок або дерунів, натріть, посоліть, відцідіть зайву рідину та заморозьте.
До теми: Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
-
10:523 звички, які дозволяють залишатися продуктивними протягом усього дня
-
10:26Психологи розповіли, які чоловіки приносять жінкам найбільше задоволення
-
10:00Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
-
09:42Усик – Візерспун: дивіться відео першої дуелі поглядів
-
09:19Я була перша: Наомі Кемпбелл відверто розповіла про своє життя
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:53Volkswagen розкрив зовнішність і інтер'єр нового Golf
-
08:29Google підтвердила назву наступної версії Android
-
08:05День захисника України 2019 у Києві: афіша святкових заходів
-
07:52Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото
-
07:31Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
-
07:00Вірші з Покровою Пресвятої Богородиці: СМС привітання у віршах
- 10 жовтня
-
22:52Популярний техноблогер розповів, що всередині Samsung Galaxy Fold
-
22:205 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:52Заряджається за 30 хвилин: представлено смартфон Oppo Reno Ace
-
21:2611 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Названо найкращі гастрономічні напрямки Європи
-
20:22Lexus покаже майбутнє електрокарів за допомогою незвичайного концепту
-
19:44Розкішна Rihanna розповіла про новий альбом зі сторінок глянцю
-
19:16Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів
-
18:49У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото
-
18:26Гороскоп на 11 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Медики розповіли, чому не можна повністю відмовлятися від цукру
-
17:23Стала відома дата глобального релізу Xiaomi MIUI 11
-
10:00Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
-
07:31Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 10 жовтня
-
22:205 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу
-
19:16Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів
-
16:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу
-
14:15Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів
-
11:55Успішні та потужні – 5 книг про виховання в майбутньому
-
10:50Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію
-
08:15Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається
- 09 жовтня
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
11:15ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі
-
07:30Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління
- 08 жовтня
-
22:11Ось чому жінка може відмовляти в сексі
-
19:46Як змусити себе тренуватися, коли зовсім не хочеться
-
17:00Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
-
14:30Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
-
10:20ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
-
07:16Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі
- 07 жовтня
-
22:24Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів
-
19:23Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
-
14:32Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів