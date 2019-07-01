Кабачкова ікра на зиму: рецепти консервації в домашніх умовах

Ікру з кабачків можна їсти і як самостійну страву, і як намазку на хліб, і як доповнення до основного блюда. Закрутки на зиму з кабачків – одні з найсмачніших консервацій. Ми підготували для вас найкращі рецепти кабачкової ікри.

Ікра кабачкова "як в магазині"

Інгредієнти:​​

Кабачки 6 кг

Цибуля ріпчаста 1 кг

Майонез ½ кг

Томатна паста 700 г

Цукор 200 г

Сіль за смаком

Червоний перець пластівцями за смаком

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Класичний рецепт приготування кабачкової ікри:

Кабачки, очищені від шкірки (зі старих і великих вийняти насіння), натерти на великій тертці. Додати цибулю, обсмажений на рослинній олії, майонез. Все добре перемішати та варити на слабкому вогні 2 години. Додати томатну пасту і цукор. Посолити та додати пластівці червоного перцю до смаку. Все добре перемішати та варити 30 хвилин. Розкласти гарячої по банках, банки закатати, перевернути та прибрати під теплу ковдру.

Кабачкова ікра з солодким перцем

Інгредієнти:​​

Цибуля 2 шт

Рослинна олія 1 ч.л.

Молоді кабачки 4 шт

Солодкий перець 2 шт

Помідори 2 шт

Рецепт приготування ікри з кабачків та солодкого перцю:

Порізати соломкою кабачки (3-4 штуки, краще молоді). Обсмажте в олії. Потім додайте порізану соломкою цибулю (1-2 штуки). Болгарський перець (1-2 штуки). І в останню чергу – 1-2 помідори. Або 1-2 чайні ложки томатної пасти. Посолити та поперчити. Гасити на повільному вогні під кришкою .

Ікра з кабачків з часником

Інгредієнти:​​

Кабачки 4 шт

Морква 2 шт

Часник 2 зубчики

Помідори 3 шт

Сіль за смаком

Рослинна олія за смаком

Рецепт приготування кабачкової ікри з часником:

Кабачки очистити від шкірки та насіння, порізати на маленькі кубики. Дрібно нарізати моркву. Викласти кабачки та моркву в форму для тушкування, додати склянку води, закрити кришкою, тушкувати на несильному вогні. Коли кабачки стануть м'якими, додати дрібно нарізані помідори та трохи рослинної олії, посолити, перемішати, зняти кришку і тушкувати ще трохи. Коли страва буде майже готове, додати дрібно нарізаний часник.

Домашня кабачкова ікра

Інгредієнти:​​

Кабачки 4 шт

Часник 2 зубчики

Морква 2 шт

Помідори 3 шт

Соняшникова олія 3 столові ложки

Сіль за смаком

Рецепт приготування домашньої кабачкової ікри:

Кабачки очистьте від шкірки. Великі кабачки потрібно також очистити від насіння. Поріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на великій тертці. У глибоку сковороду налийте 1 столову ложку соняшникової олії, викладіть кабачки та моркву і додайте пів склянки води. Поставте на середній вогонь і закрийте кришкою. Помідори дрібно поріжте. Коли кабачки стануть м'якими, додайте дві ложки соняшникової олії, помідори. Посоліть за смаком і добре перемішайте. Тушкуйте ще трохи, відкривши кришку. В кінці додайте дрібно порізаний часник. Подавати можна, прикрасивши посіченою зеленню.

Домашня ікра з кабачків та баклажанів

Інгредієнти:​​

Кабачки 1 кг

Баклажани 700 г

Морква 600 г

Цибуля ріпчаста 2 головки

Червоний солодкий перець 1 штука

Аджика 3 столові ложки

Сіль 0,67 чайної ложки

Цукор 1 чайна ложка

Рослинна олія 2 столові ложки

Рецепт приготування ікри з кабачків та баклажанів:

Баклажани, кабачки й моркву помийте та очистьте від шкірки. За розміром всі овочі повинні бути однакові, якщо це не виходить, то просто розріжте на частини. Розігрійте духовку до 250 градусів. Застеліть деко фольгою та викладіть на нього овочі. Закрийте їх іншим шаром фольги та поставте на верхній рівень духової шафи на 1 годину. Через годину, овочі перекладіть в миску та пропустіть через м'ясорубку. Готову суміш помістіть в каструлю та накрийте кришкою на 5 хвилин. Цибулю почистити та порізати на дрібні кубики. Розігрійте в сковороді олію та обсмажте в ній цибулю до золотистого кольору. Додати обсмажену цибулю до овочів та перемішайте. Потім поставте каструлю на середній вогонь та, як тільки почне закипати, додайте аджику й добре перемішайте. Після чого додайте сіль та цукор. Готувати ще 5 хвилин на слабкому вогні. Дайте охолонути в каструлі самостійно. Остиглу ікру зберігайте в холодильнику.

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