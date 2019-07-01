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Кабачкова ікра на зиму: рецепти консервації в домашніх умовах
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Ікру з кабачків можна їсти і як самостійну страву, і як намазку на хліб, і як доповнення до основного блюда. Закрутки на зиму з кабачків – одні з найсмачніших консервацій. Ми підготували для вас найкращі рецепти кабачкової ікри.
Ікра кабачкова "як в магазині"
Інгредієнти:
- Кабачки 6 кг
- Цибуля ріпчаста 1 кг
- Майонез ½ кг
- Томатна паста 700 г
- Цукор 200 г
- Сіль за смаком
- Червоний перець пластівцями за смаком
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Класичний рецепт приготування кабачкової ікри:
- Кабачки, очищені від шкірки (зі старих і великих вийняти насіння), натерти на великій тертці. Додати цибулю, обсмажений на рослинній олії, майонез.
- Все добре перемішати та варити на слабкому вогні 2 години.
- Додати томатну пасту і цукор. Посолити та додати пластівці червоного перцю до смаку. Все добре перемішати та варити 30 хвилин.
- Розкласти гарячої по банках, банки закатати, перевернути та прибрати під теплу ковдру.
Кабачкова ікра з солодким перцем
Інгредієнти:
- Цибуля 2 шт
- Рослинна олія 1 ч.л.
- Молоді кабачки 4 шт
- Солодкий перець 2 шт
- Помідори 2 шт
Рецепт приготування ікри з кабачків та солодкого перцю:
- Порізати соломкою кабачки (3-4 штуки, краще молоді).
- Обсмажте в олії.
- Потім додайте порізану соломкою цибулю (1-2 штуки). Болгарський перець (1-2 штуки). І в останню чергу – 1-2 помідори. Або 1-2 чайні ложки томатної пасти. Посолити та поперчити.
- Гасити на повільному вогні під кришкою.
Ікра з кабачків з часником
Інгредієнти:
- Кабачки 4 шт
- Морква 2 шт
- Часник 2 зубчики
- Помідори 3 шт
- Сіль за смаком
- Рослинна олія за смаком
Рецепт приготування кабачкової ікри з часником:
- Кабачки очистити від шкірки та насіння, порізати на маленькі кубики. Дрібно нарізати моркву.
- Викласти кабачки та моркву в форму для тушкування, додати склянку води, закрити кришкою, тушкувати на несильному вогні.
- Коли кабачки стануть м'якими, додати дрібно нарізані помідори та трохи рослинної олії, посолити, перемішати, зняти кришку і тушкувати ще трохи.
- Коли страва буде майже готове, додати дрібно нарізаний часник.
Домашня кабачкова ікра
Інгредієнти:
- Кабачки 4 шт
- Часник 2 зубчики
- Морква 2 шт
- Помідори 3 шт
- Соняшникова олія 3 столові ложки
- Сіль за смаком
Рецепт приготування домашньої кабачкової ікри:
- Кабачки очистьте від шкірки. Великі кабачки потрібно також очистити від насіння. Поріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на великій тертці.
- У глибоку сковороду налийте 1 столову ложку соняшникової олії, викладіть кабачки та моркву і додайте пів склянки води. Поставте на середній вогонь і закрийте кришкою.
- Помідори дрібно поріжте. Коли кабачки стануть м'якими, додайте дві ложки соняшникової олії, помідори. Посоліть за смаком і добре перемішайте.
- Тушкуйте ще трохи, відкривши кришку.
- В кінці додайте дрібно порізаний часник.
- Подавати можна, прикрасивши посіченою зеленню.
Домашня ікра з кабачків та баклажанів
Інгредієнти:
- Кабачки 1 кг
- Баклажани 700 г
- Морква 600 г
- Цибуля ріпчаста 2 головки
- Червоний солодкий перець 1 штука
- Аджика 3 столові ложки
- Сіль 0,67 чайної ложки
- Цукор 1 чайна ложка
- Рослинна олія 2 столові ложки
Рецепт приготування ікри з кабачків та баклажанів:
- Баклажани, кабачки й моркву помийте та очистьте від шкірки. За розміром всі овочі повинні бути однакові, якщо це не виходить, то просто розріжте на частини.
- Розігрійте духовку до 250 градусів. Застеліть деко фольгою та викладіть на нього овочі. Закрийте їх іншим шаром фольги та поставте на верхній рівень духової шафи на 1 годину.
- Через годину, овочі перекладіть в миску та пропустіть через м'ясорубку. Готову суміш помістіть в каструлю та накрийте кришкою на 5 хвилин.
- Цибулю почистити та порізати на дрібні кубики. Розігрійте в сковороді олію та обсмажте в ній цибулю до золотистого кольору.
- Додати обсмажену цибулю до овочів та перемішайте. Потім поставте каструлю на середній вогонь та, як тільки почне закипати, додайте аджику й добре перемішайте. Після чого додайте сіль та цукор. Готувати ще 5 хвилин на слабкому вогні. Дайте охолонути в каструлі самостійно.
- Остиглу ікру зберігайте в холодильнику.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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