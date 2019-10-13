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Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки

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як приготувати борщову заправку на зиму - фото 1
як приготувати борщову заправку на зиму

Найпопулярніша закрутка на зиму – заготовка для борщу з буряком. Така консервація економить час при приготуванні супу, а ще вона дуже смачна. Підготували для вас найкращі рецепти борщової заправки на зиму.

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Буряк на зиму до борщу

Інгредієнти:​​

  • Цибуля – 1 шт
  • Морква – 1 шт
  • Буряк – 3 шт
  • Трохи рослинної олії
  • Трохи лимонного соку
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361110

Рецепт приготування буряка на зиму до борщу:

  1. Всі овочі чистимо, миємо, тремо на тертці.
  2. Викладаємо в глибоку тарілку, поливаємо зверху олією та лимонним соком і ставимо в мікрохвильовку на 7 хвилин.
  3. Далі відправляємо в борщ або додаємо сіль і спеції, перемішуємо, охолоджуємо і кладемо на білий хлібець.

Борщова заправка на зиму з буряком без перцю

Інгредієнти:​​

  • Буряк – 3 кг
  • Морква – 1,5 кг
  • Цибуля – 1,5 кг
  • Часник – головка
  • Сіль – 2 столові ложки
  • Цукор – 4 столові ложки
  • Спеції – за смаком
  • Рослинна олія для обсмажування
  • Оцет 9% – 4 столові ложки
  • Томатна паста – 200 г
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361112

Рецепт приготування борщової заправки на зиму з буряком без перцю:

  1. Всі овочі чистимо, буряк і морква тремо на великій тертці, цибулю і часник дрібно кубиками.
  2. У великій каструлі обсмажуємо овочі на олії, додаємо томатну пасту розведену в кип'яченій воді 1:2, сіль, цукор, спеції. В кінці часник.
  3. Тушкуємо на повільному вогні до готовності буряків. Розкладаємо по стерилізованих банках. Смачного!

Заготовка для борщу на зиму в мультиварці

Інгредієнти:​​

  • Великий буряк – 3 шт
  • Цибуля – 4 шт
  • Морква – 4 шт
  • Болгарський перець – 1 кг
  • Помідори – 1 кг
  • Петрушка – 1 пучок
  • Базилік – 8 листочків
  • Кріп – 1 пучок
  • Часник – 5 зубчиків
  • Перець чилі 1/2 шт
  • Оцет – 2 ст. л.
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361111

Рецепт приготування заготовки для борщу на зиму:

  1. Дрібно ріжемо овочі (соломкою, кубиками – як вам подобається). Можна подрібнити всі інгредієнти на блендері й злити в таз, тому що відразу вся заправка в чашу мультиварки не ввійде.
  2. Добре переміщуємо.
  3. УВАГА! Можна заморожувати в морозилці. Взимку заморожену заправку без розморожування кидаємо в борщ.
  4. Суміш викладаємо в мультиварку. Режим Тушкування овочів на 20 хвилин.
  5. Після приготування розкладаємо по банках, закатуємо, перевертаємо на кришку й укутуємо в ковдру для стерилізації, до повного охолодження.

Бурякова заправка на зиму

Інгредієнти:​​

  • Буряк
  • Морква
  • Цибуля
  • Часник
  • Сіль
  • Цукор
  • Олія рослинна для смаження
  • Оцтова кислота
  • Приправи
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361115

Рецепт приготування бурякової заправки на зиму:

  1. Буряк відварюємо. Остуджуємо, натираємо на великій тертці.
  2. Моркву натираємо на великій тертці, цибулю нарізаємо кубиками. Обсмажуємо.
  3. Все складаємо у велику каструлю, додаємо трохи води й тушкуємо на повільному вогні хвилин 20.
  4. Додаємо подрібнений часник, приправи, сіль, цукор, оцтову кислоту, розведену водою. Робимо усе на свій смак.
  5. Ще трохи кип'ятимо, розкладаємо в підготовлені банки й ставимо охолоджуватися під ковдру.
  6. Через пару днів прибираємо на зберігання.

Борщова заправка з буряком на зиму

Інгредієнти:​​

  • Капуста – 3 кг
  • Буряк – 4 кг
  • Цибуля – 1,5 кг
  • Морква – 1,5 кг
  • Перць болгарський – 800 г
  • Помідори – 2 кг
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361117

Рецепт приготування борщової заправки з буряком на зиму:

  1. Нарізаємо буряк соломкою й обсмажуємо на рослинній олії 10 хв, потім тушкуємо.
  2. Помідори нарізаємо кубиком. Всі інші овочі соломкою.
  3. З'єднуємо овочі та тушкуємо трохи менше ніж годину.
  4. За п'ять хвилин до готовності додаємо оцет і розкладаємо по банках, закатати залізними кришками.

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Борщ на зиму

Інгредієнти:​​

  • Буряк – 3 кг
  • Цибуля – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Солодкий перець – 1 кг
  • Помідори – 1 кг
  • Рослинна олія – 250 мл
  • Сіль – 2 ст.л.
  • Цукор – 1 стакан
  • Оцет 9% – 125 мл
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361114

Рецепт приготування борщу на зиму:

  1. Буряк і моркву натираємо на великій тертці.
  2. Лук і помідори ріжемо півкільцями.
  3. Перець ріжемо соломкою.
  4. Укладаємо овочі у велику каструлю, додаємо масло, оцет, цукор та сіль. Перемішуємо.
  5. Ставимо каструлю на маленький вогонь. Як тільки овочі пустять сік, додаємо вогонь і варимо 25 хвилин.
  6. Розкладаємо по стерилізованих банках, закатуємо. Банки становимо кришкою вниз й вкриваємо ковдрою. На наступний день банки перевертаємо.

Борщова заправка на зиму з буряком і квасолею

Інгредієнти:​​

  • Морква – 2 кг
  • Цибуля – 2 кг
  • Помідори – 2 кг
  • Буряк – 2 кг
  • Квасоля – 3 стакана
  • Рослинна олія – 0,5 л
  • Вода тепла – 0,5 л
  • Цукор – 1 стакан
  • Сіль – 100 г
  • Оцет – 150 г
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361118

Рецепт приготування борщової заправки на зиму з буряком і квасолею:

  1. Моркву тремо на великій тертці, цибулю нарізаємо півкільцями, помідор ріжемо частинками. Все окремо обсмажуємо на олії.
  2. Буряк відварюємо й тремо на великій тертці, квасолю відварюємо (якщо не любите квасоля, можна замінити солодким перцем).
  3. Все змішуємо з обсмаженими овочами.
  4. Додаємо олію рослинну, воду, цукор, сіль, оцет. Перемішуємо й тушкуємо 30 хвилин. Закатуємо.
  5. Вихід 6,5-7 літрів. Смачного!

Салат з буряка на зиму в банках

Інгредієнти:​​

  • Буряк – 2 кг
  • Помідори – 2 кг
  • Болгарський перець – 5 шт
  • Гіркий перець – 2-3 шт
  • Рослинна олія – 1 стакан
  • Часник – голівка
  • Сіль – 1 ст. л.
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361119

Рецепт приготування салату з буряка на зиму в банках:

  1. Розжарюємо олію. Тушкуємо буряк, нарізаний соломкою, протягом 30 хвилин.
  2. Помідори подрібнюємо, можна натерти на великій тертці. Додаємо до буряка й тушкуємо ще 30 хвилин.
  3. Потім нарізаємо болгарський перець соломкою. Гіркий перець кладемо цілим. Перед розкладкою салату по банках, гіркий перець викидаємо. З перцем тушкуємо 20 хвилин.
  4. Часник подрібнюємо або видавлюємо пресом. Додаємо сіль. Тушкуємо 10 хвилин.

Заправка для борщу на зиму без капусти

Інгредієнти:​​

  • Томат – 5 л
  • Цибуля – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Солодкий перець – 1 кг
  • Соняшникова олія – 1 стакан
  • Сіль – за смаком
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361116

Рецепт приготування заправки для борщу на зиму без капусти:

  1. Лук, перець нарізаємо кубиками. Моркву тремо на тертці (все на борщ).
  2. У томат додаємо всі інгредієнти, перемішуємо. Хто любить, можна додати буряк – тремо на терці.
  3. Ставимо на вогонь. Після того як закипить, варимо 1 годину з прочиненою кришкою.
  4. Готову заправку розливаємо по стерилізованих банках і закатуємо. Баночки перевертаємо догори дном й укутуємо приблизно на добу, поки охолоне.

Приправа для борщу з буряком і помідорами

Інгредієнти:​​

  • Томати – 500 г
  • Буряк – 1 шт
Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки - фото 361113

Рецепт приготування приправи для борщу з буряком та помідорами на зиму:

  1. Тремо буряк на тертці.
  2. Томати неглибоко надрізаємо хрест на хрест.
  3. З помідорів знімаємо шкірку.
  4. Томати дрібно ріжемо.
  5. У мисці змішуємо томати та буряк.
  6. Розкладаємо овочеву суміш по пакетах для заморозки й відправте в морозильну камеру.
  7. Зберігаємо томати з буряком в замороженому вигляді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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