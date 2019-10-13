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Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки
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Найпопулярніша закрутка на зиму – заготовка для борщу з буряком. Така консервація економить час при приготуванні супу, а ще вона дуже смачна. Підготували для вас найкращі рецепти борщової заправки на зиму.
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Буряк на зиму до борщу
Інгредієнти:
- Цибуля – 1 шт
- Морква – 1 шт
- Буряк – 3 шт
- Трохи рослинної олії
- Трохи лимонного соку
Рецепт приготування буряка на зиму до борщу:
- Всі овочі чистимо, миємо, тремо на тертці.
- Викладаємо в глибоку тарілку, поливаємо зверху олією та лимонним соком і ставимо в мікрохвильовку на 7 хвилин.
- Далі відправляємо в борщ або додаємо сіль і спеції, перемішуємо, охолоджуємо і кладемо на білий хлібець.
Борщова заправка на зиму з буряком без перцю
Інгредієнти:
- Буряк – 3 кг
- Морква – 1,5 кг
- Цибуля – 1,5 кг
- Часник – головка
- Сіль – 2 столові ложки
- Цукор – 4 столові ложки
- Спеції – за смаком
- Рослинна олія для обсмажування
- Оцет 9% – 4 столові ложки
- Томатна паста – 200 г
Рецепт приготування борщової заправки на зиму з буряком без перцю:
- Всі овочі чистимо, буряк і морква тремо на великій тертці, цибулю і часник дрібно кубиками.
- У великій каструлі обсмажуємо овочі на олії, додаємо томатну пасту розведену в кип'яченій воді 1:2, сіль, цукор, спеції. В кінці часник.
- Тушкуємо на повільному вогні до готовності буряків. Розкладаємо по стерилізованих банках. Смачного!
Заготовка для борщу на зиму в мультиварці
Інгредієнти:
- Великий буряк – 3 шт
- Цибуля – 4 шт
- Морква – 4 шт
- Болгарський перець – 1 кг
- Помідори – 1 кг
- Петрушка – 1 пучок
- Базилік – 8 листочків
- Кріп – 1 пучок
- Часник – 5 зубчиків
- Перець чилі 1/2 шт
- Оцет – 2 ст. л.
Рецепт приготування заготовки для борщу на зиму:
- Дрібно ріжемо овочі (соломкою, кубиками – як вам подобається). Можна подрібнити всі інгредієнти на блендері й злити в таз, тому що відразу вся заправка в чашу мультиварки не ввійде.
- Добре переміщуємо.
- УВАГА! Можна заморожувати в морозилці. Взимку заморожену заправку без розморожування кидаємо в борщ.
- Суміш викладаємо в мультиварку. Режим Тушкування овочів на 20 хвилин.
- Після приготування розкладаємо по банках, закатуємо, перевертаємо на кришку й укутуємо в ковдру для стерилізації, до повного охолодження.
Бурякова заправка на зиму
Інгредієнти:
- Буряк
- Морква
- Цибуля
- Часник
- Сіль
- Цукор
- Олія рослинна для смаження
- Оцтова кислота
- Приправи
Рецепт приготування бурякової заправки на зиму:
- Буряк відварюємо. Остуджуємо, натираємо на великій тертці.
- Моркву натираємо на великій тертці, цибулю нарізаємо кубиками. Обсмажуємо.
- Все складаємо у велику каструлю, додаємо трохи води й тушкуємо на повільному вогні хвилин 20.
- Додаємо подрібнений часник, приправи, сіль, цукор, оцтову кислоту, розведену водою. Робимо усе на свій смак.
- Ще трохи кип'ятимо, розкладаємо в підготовлені банки й ставимо охолоджуватися під ковдру.
- Через пару днів прибираємо на зберігання.
Борщова заправка з буряком на зиму
Інгредієнти:
- Капуста – 3 кг
- Буряк – 4 кг
- Цибуля – 1,5 кг
- Морква – 1,5 кг
- Перць болгарський – 800 г
- Помідори – 2 кг
Рецепт приготування борщової заправки з буряком на зиму:
- Нарізаємо буряк соломкою й обсмажуємо на рослинній олії 10 хв, потім тушкуємо.
- Помідори нарізаємо кубиком. Всі інші овочі соломкою.
- З'єднуємо овочі та тушкуємо трохи менше ніж годину.
- За п'ять хвилин до готовності додаємо оцет і розкладаємо по банках, закатати залізними кришками.
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Борщ на зиму
Інгредієнти:
- Буряк – 3 кг
- Цибуля – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Солодкий перець – 1 кг
- Помідори – 1 кг
- Рослинна олія – 250 мл
- Сіль – 2 ст.л.
- Цукор – 1 стакан
- Оцет 9% – 125 мл
Рецепт приготування борщу на зиму:
- Буряк і моркву натираємо на великій тертці.
- Лук і помідори ріжемо півкільцями.
- Перець ріжемо соломкою.
- Укладаємо овочі у велику каструлю, додаємо масло, оцет, цукор та сіль. Перемішуємо.
- Ставимо каструлю на маленький вогонь. Як тільки овочі пустять сік, додаємо вогонь і варимо 25 хвилин.
- Розкладаємо по стерилізованих банках, закатуємо. Банки становимо кришкою вниз й вкриваємо ковдрою. На наступний день банки перевертаємо.
Борщова заправка на зиму з буряком і квасолею
Інгредієнти:
- Морква – 2 кг
- Цибуля – 2 кг
- Помідори – 2 кг
- Буряк – 2 кг
- Квасоля – 3 стакана
- Рослинна олія – 0,5 л
- Вода тепла – 0,5 л
- Цукор – 1 стакан
- Сіль – 100 г
- Оцет – 150 г
Рецепт приготування борщової заправки на зиму з буряком і квасолею:
- Моркву тремо на великій тертці, цибулю нарізаємо півкільцями, помідор ріжемо частинками. Все окремо обсмажуємо на олії.
- Буряк відварюємо й тремо на великій тертці, квасолю відварюємо (якщо не любите квасоля, можна замінити солодким перцем).
- Все змішуємо з обсмаженими овочами.
- Додаємо олію рослинну, воду, цукор, сіль, оцет. Перемішуємо й тушкуємо 30 хвилин. Закатуємо.
- Вихід 6,5-7 літрів. Смачного!
Салат з буряка на зиму в банках
Інгредієнти:
- Буряк – 2 кг
- Помідори – 2 кг
- Болгарський перець – 5 шт
- Гіркий перець – 2-3 шт
- Рослинна олія – 1 стакан
- Часник – голівка
- Сіль – 1 ст. л.
Рецепт приготування салату з буряка на зиму в банках:
- Розжарюємо олію. Тушкуємо буряк, нарізаний соломкою, протягом 30 хвилин.
- Помідори подрібнюємо, можна натерти на великій тертці. Додаємо до буряка й тушкуємо ще 30 хвилин.
- Потім нарізаємо болгарський перець соломкою. Гіркий перець кладемо цілим. Перед розкладкою салату по банках, гіркий перець викидаємо. З перцем тушкуємо 20 хвилин.
- Часник подрібнюємо або видавлюємо пресом. Додаємо сіль. Тушкуємо 10 хвилин.
Заправка для борщу на зиму без капусти
Інгредієнти:
- Томат – 5 л
- Цибуля – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Солодкий перець – 1 кг
- Соняшникова олія – 1 стакан
- Сіль – за смаком
Рецепт приготування заправки для борщу на зиму без капусти:
- Лук, перець нарізаємо кубиками. Моркву тремо на тертці (все на борщ).
- У томат додаємо всі інгредієнти, перемішуємо. Хто любить, можна додати буряк – тремо на терці.
- Ставимо на вогонь. Після того як закипить, варимо 1 годину з прочиненою кришкою.
- Готову заправку розливаємо по стерилізованих банках і закатуємо. Баночки перевертаємо догори дном й укутуємо приблизно на добу, поки охолоне.
Приправа для борщу з буряком і помідорами
Інгредієнти:
- Томати – 500 г
- Буряк – 1 шт
Рецепт приготування приправи для борщу з буряком та помідорами на зиму:
- Тремо буряк на тертці.
- Томати неглибоко надрізаємо хрест на хрест.
- З помідорів знімаємо шкірку.
- Томати дрібно ріжемо.
- У мисці змішуємо томати та буряк.
- Розкладаємо овочеву суміш по пакетах для заморозки й відправте в морозильну камеру.
- Зберігаємо томати з буряком в замороженому вигляді.
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