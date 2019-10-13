Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки

як приготувати борщову заправку на зиму

Найпопулярніша закрутка на зиму – заготовка для борщу з буряком. Така консервація економить час при приготуванні супу, а ще вона дуже смачна. Підготували для вас найкращі рецепти борщової заправки на зиму.

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Буряк на зиму до борщу

Інгредієнти:​​

Цибуля – 1 шт

Морква – 1 шт

Буряк – 3 шт

Трохи рослинної олії

Трохи лимонного соку

Рецепт приготування буряка на зиму до борщу:

Всі овочі чистимо, миємо, тремо на тертці. Викладаємо в глибоку тарілку, поливаємо зверху олією та лимонним соком і ставимо в мікрохвильовку на 7 хвилин. Далі відправляємо в борщ або додаємо сіль і спеції, перемішуємо, охолоджуємо і кладемо на білий хлібець.

Борщова заправка на зиму з буряком без перцю

Інгредієнти:​​

Буряк – 3 кг

Морква – 1,5 кг

Цибуля – 1,5 кг

Часник – головка

Сіль – 2 столові ложки

Цукор – 4 столові ложки

Спеції – за смаком

Рослинна олія для обсмажування

Оцет 9% – 4 столові ложки

Томатна паста – 200 г

Рецепт приготування борщової заправки на зиму з буряком без перцю:

Всі овочі чистимо, буряк і морква тремо на великій тертці, цибулю і часник дрібно кубиками. У великій каструлі обсмажуємо овочі на олії, додаємо томатну пасту розведену в кип'яченій воді 1:2, сіль, цукор, спеції. В кінці часник. Тушкуємо на повільному вогні до готовності буряків. Розкладаємо по стерилізованих банках. Смачного!

Заготовка для борщу на зиму в мультиварці

Інгредієнти:​​

Великий буряк – 3 шт

Цибуля – 4 шт

Морква – 4 шт

Болгарський перець – 1 кг

Помідори – 1 кг

Петрушка – 1 пучок

Базилік – 8 листочків

Кріп – 1 пучок

Часник – 5 зубчиків

Перець чилі 1/2 шт

Оцет – 2 ст. л.

Рецепт приготування заготовки для борщу на зиму:

Дрібно ріжемо овочі (соломкою, кубиками – як вам подобається). Можна подрібнити всі інгредієнти на блендері й злити в таз, тому що відразу вся заправка в чашу мультиварки не ввійде. Добре переміщуємо. УВАГА! Можна заморожувати в морозилці. Взимку заморожену заправку без розморожування кидаємо в борщ. Суміш викладаємо в мультиварку. Режим Тушкування овочів на 20 хвилин. Після приготування розкладаємо по банках, закатуємо, перевертаємо на кришку й укутуємо в ковдру для стерилізації, до повного охолодження.

Бурякова заправка на зиму

Інгредієнти:​​

Буряк

Морква

Цибуля

Часник

Сіль

Цукор

Олія рослинна для смаження

Оцтова кислота

Приправи

Рецепт приготування бурякової заправки на зиму:

Буряк відварюємо. Остуджуємо, натираємо на великій тертці. Моркву натираємо на великій тертці, цибулю нарізаємо кубиками. Обсмажуємо. Все складаємо у велику каструлю, додаємо трохи води й тушкуємо на повільному вогні хвилин 20. Додаємо подрібнений часник, приправи, сіль, цукор, оцтову кислоту, розведену водою. Робимо усе на свій смак. Ще трохи кип'ятимо, розкладаємо в підготовлені банки й ставимо охолоджуватися під ковдру. Через пару днів прибираємо на зберігання.

Борщова заправка з буряком на зиму

Інгредієнти:​​

Капуста – 3 кг

Буряк – 4 кг

Цибуля – 1,5 кг

Морква – 1,5 кг

Перць болгарський – 800 г

Помідори – 2 кг

Рецепт приготування борщової заправки з буряком на зиму:

Нарізаємо буряк соломкою й обсмажуємо на рослинній олії 10 хв, потім тушкуємо. Помідори нарізаємо кубиком. Всі інші овочі соломкою. З'єднуємо овочі та тушкуємо трохи менше ніж годину. За п'ять хвилин до готовності додаємо оцет і розкладаємо по банках, закатати залізними кришками.

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Борщ на зиму

Інгредієнти:​​

Буряк – 3 кг

Цибуля – 1 кг

Морква – 1 кг

Солодкий перець – 1 кг

Помідори – 1 кг

Рослинна олія – 250 мл

Сіль – 2 ст.л.

Цукор – 1 стакан

Оцет 9% – 125 мл

Рецепт приготування борщу на зиму:

Буряк і моркву натираємо на великій тертці. Лук і помідори ріжемо півкільцями. Перець ріжемо соломкою. Укладаємо овочі у велику каструлю, додаємо масло, оцет, цукор та сіль. Перемішуємо. Ставимо каструлю на маленький вогонь. Як тільки овочі пустять сік, додаємо вогонь і варимо 25 хвилин. Розкладаємо по стерилізованих банках, закатуємо. Банки становимо кришкою вниз й вкриваємо ковдрою. На наступний день банки перевертаємо.

Борщова заправка на зиму з буряком і квасолею

Інгредієнти:​​

Морква – 2 кг

Цибуля – 2 кг

Помідори – 2 кг

Буряк – 2 кг

Квасоля – 3 стакана

Рослинна олія – 0,5 л

Вода тепла – 0,5 л

Цукор – 1 стакан

Сіль – 100 г

Оцет – 150 г

Рецепт приготування борщової заправки на зиму з буряком і квасолею:

Моркву тремо на великій тертці, цибулю нарізаємо півкільцями, помідор ріжемо частинками. Все окремо обсмажуємо на олії. Буряк відварюємо й тремо на великій тертці, квасолю відварюємо (якщо не любите квасоля, можна замінити солодким перцем). Все змішуємо з обсмаженими овочами. Додаємо олію рослинну, воду, цукор, сіль, оцет. Перемішуємо й тушкуємо 30 хвилин. Закатуємо. Вихід 6,5-7 літрів. Смачного!

Салат з буряка на зиму в банках

Інгредієнти:​​

Буряк – 2 кг

Помідори – 2 кг

Болгарський перець – 5 шт

Гіркий перець – 2-3 шт

Рослинна олія – 1 стакан

Часник – голівка

Сіль – 1 ст. л.

Рецепт приготування салату з буряка на зиму в банках:

Розжарюємо олію. Тушкуємо буряк, нарізаний соломкою, протягом 30 хвилин. Помідори подрібнюємо, можна натерти на великій тертці. Додаємо до буряка й тушкуємо ще 30 хвилин. Потім нарізаємо болгарський перець соломкою. Гіркий перець кладемо цілим. Перед розкладкою салату по банках, гіркий перець викидаємо. З перцем тушкуємо 20 хвилин. Часник подрібнюємо або видавлюємо пресом. Додаємо сіль. Тушкуємо 10 хвилин.

Заправка для борщу на зиму без капусти

Інгредієнти:​​

Томат – 5 л

Цибуля – 1 кг

Морква – 1 кг

Солодкий перець – 1 кг

Соняшникова олія – 1 стакан

Сіль – за смаком

Рецепт приготування заправки для борщу на зиму без капусти:

Лук, перець нарізаємо кубиками. Моркву тремо на тертці (все на борщ). У томат додаємо всі інгредієнти, перемішуємо. Хто любить, можна додати буряк – тремо на терці. Ставимо на вогонь. Після того як закипить, варимо 1 годину з прочиненою кришкою. Готову заправку розливаємо по стерилізованих банках і закатуємо. Баночки перевертаємо догори дном й укутуємо приблизно на добу, поки охолоне.

Приправа для борщу з буряком і помідорами

Інгредієнти:​​

Томати – 500 г

Буряк – 1 шт

Рецепт приготування приправи для борщу з буряком та помідорами на зиму:

Тремо буряк на тертці. Томати неглибоко надрізаємо хрест на хрест. З помідорів знімаємо шкірку. Томати дрібно ріжемо. У мисці змішуємо томати та буряк. Розкладаємо овочеву суміш по пакетах для заморозки й відправте в морозильну камеру. Зберігаємо томати з буряком в замороженому вигляді.

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