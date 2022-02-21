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Тіна Кароль розповіла, що думає про скандал на Нацвідборі та дискваліфікацію Alina Pash
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Українська співачка Тіна Кароль, яка була серед журі у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022, не залишилася осторонь й поділилася своїми думками стосовно скандалу з Alina Pash.
Так, Тіна Кароль у розмові з Катею Осадчою для програми "Світське життя" прокоментувала ситуацію навколо Нацвідбору та дискваліфікацію співачки Alina Pash.
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Такого бруду нема у жодній країні. Я прошу – припиніть це. Ми виглядаємо погано, я виглядаю погано. Це ж можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то візьміть і перевіряйте всіх. Не потрібно потім дивуватися. Я нікому не вірю, – сказала Кароль.
Артистка переконана, що неприємностей можна було б уникнути, якби всіх конкурсантів ретельно перевіряли заздалегідь. Крім цього, Тіна додала, що вона уточнювала цей момент в організаторів, однак її запевнили, що неприємностей не буде.
"Мені відповіли: "Все добре. Ми перевірили". Я відчувала, що буде скандал. Я її (ред. Alina Pash) реально поважаю як виконавицю, але Нацвідбір – це тонка структура. Треба мати кришталево чисту репутацію, щоб йти на Нацвідбір. Навіть у члена журі має бути якась репутація. Я відчувала, що щось не таке. Alina Pash отримала від мене 6 балів, – зазначила Тіна Кароль.
Коротко про те, як розвився скандал з Alina Pash на Нацвідборі 2022
- Alina Pash перемогла у Нацвідборі на Євробачення 2022 року за сумою балів журі та глядачів. Публіку підкорила пісня "Тіні забутих предків".
- Alina Pash звинувачували у незаконному перетині кордону з окупованими Росією Кримом. Однак артистка запевнила, що в'їхала на півострів як належить – з території України.
- Представники команди Alina Pash представив Суспільному відповідну довідку, яка згодом виявилася підробленою. 15 лютого Держприкордонслужба заявила, що не видавала цього документа.
- Alina Pash звільнила свого директора та 16 лютого заявила, що вирішила не представляти Україну на Євробаченні цього року. На Суспільному паралельно повідомили про дискваліфікацію артистки за фальсифікацію.
Замість Alina Pash на Євробачення 2022 від України, швидше за все, поїде гурт Kalush Orchestra.
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