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Нацвідбір на Євробачення Kalush

Тіна Кароль розповіла, що думає про скандал на Нацвідборі та дискваліфікацію Alina Pash

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Тіна Кароль прокоментувала скандал з Alina Pash - фото 1
Тіна Кароль прокоментувала скандал з Alina Pash / facebook

Українська співачка Тіна Кароль, яка була серед журі у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022, не залишилася осторонь й поділилася своїми думками стосовно скандалу з Alina Pash.

Так, Тіна Кароль у розмові з Катею Осадчою для програми "Світське життя" прокоментувала ситуацію навколо Нацвідбору та дискваліфікацію співачки Alina Pash.

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Такого бруду нема у жодній країні. Я прошу – припиніть це. Ми виглядаємо погано, я виглядаю погано. Це ж можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то візьміть і перевіряйте всіх. Не потрібно потім дивуватися. Я нікому не вірю, – сказала Кароль.

Артистка переконана, що неприємностей можна було б уникнути, якби всіх конкурсантів ретельно перевіряли заздалегідь. Крім цього, Тіна додала, що вона уточнювала цей момент в організаторів, однак її запевнили, що неприємностей не буде.

"Мені відповіли: "Все добре. Ми перевірили". Я відчувала, що буде скандал. Я її (ред. Alina Pash) реально поважаю як виконавицю, але Нацвідбір – це тонка структура. Треба мати кришталево чисту репутацію, щоб йти на Нацвідбір. Навіть у члена журі має бути якась репутація. Я відчувала, що щось не таке. Alina Pash отримала від мене 6 балів, – зазначила Тіна Кароль.

Коротко про те, як розвився скандал з Alina Pash на Нацвідборі 2022

Замість Alina Pash на Євробачення 2022 від України, швидше за все, поїде гурт Kalush Orchestra.

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