Можуть дискваліфікувати: чому виступ України на Євробаченні 2022 під загрозою

Нацвідбір на Євробачення 2022 став причиною низки скандалів. І експерти не виключають той факт, що виступ нашої країни у Турині узагалі під загрозою. Розповімо, чому так може статися.

Поки у мережі активно обговорюють перемогу Alina Pash на Нацвідборі на Євробачення 2022, в експертів є побоювання, що Україну цьогоріч дискваліфікують. Про це заявив під час пресконференції Суспільного голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький.

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Чому Україну можуть дискваліфікувати з Євробачення 2022

Микола Чернотицький наголосив, що це може статися через скандал навколо переможниці Національного відбору Alina Pash. Він, нагадаємо, розгорівся через те, що вона буцімто підробила документи про поїздку до окупованого Росією Криму.

Глава НСТУ підкреслив, що причиною дискваліфікації може стати те, що у скандалі побачать політизованість.

Якщо європейська мовна спілка знайде політизованість конкурсу, на жаль, може бути взагалі таке, що Україну дискваліфікують, – підкреслив він.

Дивіться відео з пресконференції, присвяченої результатам Нацвідбору на Євробачення 2022:

Нагадаємо, що активіст і відеоблогер Сергій Стерненко вважає, що Alina Pash підробила довідку від прикордонників щодо її поїздки до окупованого Криму. Це й стало причиною того, що суспільний мовник детальніше вивчає питання, пов'язане з порушенням співачкою закону.

Сама ж Alina Pash уже відреагувала на слова Сергія Стерненка. Вона розповіла, що документ запросив представник її команди, бо вона на цей час хворіла. Саме він, за її словами, отримав від співачки письмовий дозвіл. Також вона підкреслила, що уже подала ще один запит, щоб отримати довідку на руки та довести усім, що вона не порушувала закон України.

Наостанок додамо, що Alina Pash перемогла у Нацвідборі на Євробачення 2022. Вона отримала 15 балів – 7 від глядачів і 8 від суддів. 2 місце посів гурт Kalush Orchestra з 14 балами – 8 від глядачів і 6 від суддів. Колектив обурений результатами та вимагав суддів показати лист з оцінками глядацького голосування.

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