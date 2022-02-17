"Замінювати учасника – недоречно": солістка Go_A прокоментувала скандал на Нацвідборі

Скандал навколо цьогорічного Нацвідбору на Євробачення не вщухає. Зараз участь України у конкурсі взагалі під великим питанням через заполітизованість. З цього приводу висловилася фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Нагадаємо, переможниця Нацвідбору Alina Pash відмовилася представляти Україну на Євробаченні-2022 через скандал, пов'язаний з її поїздкою до Криму та підроблену довідку про перетин кордону. Тогорічна представниця нашої країни на Євробаченні Катерина Павленко з гурту Go_A вважає, що нас можуть взагалі дискваліфікувати цього року. Про це вона розповіла segodnya.

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Мені здається, треба знову зробити висновки, як після 2019 року і ретельніше ставитися до відбору, і якщо Суспільне вже поставило певні правила, яким має відповідати учасник, то треба їх якісно перевіряти

Також Катя зізнається, що дуже складно сказати, кого ми б могли відправити від України замість Alina Pash і чи буде така заміна справедливою.

Alina Pash

"Взагалі, Нацвідбір проводиться для того, щоби вибрати гідного представника. І мені здається заміняти учасника недоречно. Це і так неприємна історія, бо в Європі вже оголосили, що буде Alina Pash і фанати почали вибудовувати свої прогнози. А тепер ми їх ставимо перед фактом, що ми матимемо іншого учасника", – зазначила Катерина.

Солістка Go_A прокоментувала скандал на Нацвідборі

А от чи хтось взагалі представлятиме Україну на пісенному конкурсі стане відомо вже 18 лютого.

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