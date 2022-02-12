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Аліна Паш представить Україну на Євробаченні 2022 з піснею Тіні забутих предків: текст

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Аліна Паш – Тіні забутих предків - фото 1
Аліна Паш – Тіні забутих предків / instagram

Українська співачка Аліна Паш представить Україну на Євробаченні 2022 у Турині з піснею "Тіні забутих предків / Shadows of Forgotten Ancestors". Слухайте потужну композицію на Радіо MAXIMUM!

Так, за тиждень до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш презентувала конкурсну пісню "Тіні забутих предків". З нею виконавиця поїде до Турина, щоб представити нашу країну на пісенному конкурсі. Тримаємо кулачки та насолоджуємося композицією переможниці Національного відбору!

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Тож Аліна Паш пішла іншим шляхом і заспівала частково українською, частково англійською мовами. У тексті артистка згадує богів східнослов'янської міфології, козаків, отаманів та співає, що "Україна проростатиме, як пшениця золота". Також у композиції є відрізок, у якому співачка читає реп англійською. Приспів також записаний українською та англійською мовами, щоб слухачі з усього світу зрозуміли, що Аліна Паш хотіла розповісти своїм виступом.

Аліна Паш – Тіні забутих предків: дивіться виступ співачки у фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022

Текст і слова пісні Тіні забутих предків

Трембіти плачуть за мій вільний народ
Котре століття жиє поміж негод
Племен молитви чули і Перун і Дажбог
Віче формувало код етнічних спільнот
Аби було добре всім вельможим і Панам
Боронив із Козаками землю Отаман
Моя Батьківщина як дівчина молода
Буде проростати як пшениця золота

Гей, вийди доле із води
Візволь моє серденько з біди
Come out from the water, destiny, destiny
All my sisters, all my brothers
Give the drop that all we need
Тіні забутих предків, моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

I'm a girl from a small town
My folks are best described in writings of Dumas
One for all, and all for one
Nowadays, Dante would've written the Divine Tragedy
But we need Picasso's dove, it's the divine strategy
In my childhood, girls played with toy dolls
But I wrote these words here because my favourite toy
Was a book of Shakespeare
Just like the Brothers Grimm, I'll leave behind a piece of me
Remember your ancestors
But write your own history

Тіні забутих предків, моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever
Тіні забутих предків, моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

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