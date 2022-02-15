Таки підробка: прикордонники не видавали Alina Pash документ про поїздку до Криму

Державна прикордонна служба України не створювала та не надавала документ, який Alina Pash передала Суспільному мовнику в рамках її участі у відборі на Євробачення.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП.

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Державна прикордонна служба України проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ, опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався

Водночас Демченко уточнив, що наразі підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на звернення самої Alina Pash про перетин кордону, який надійшов та зареєстрований у відомстві.

З цього приводу вже висловився активіст і відеоблогер Сергій Стерненко, який раніше звинуватив Pash у підробці довідки від прикордонників щодо її поїздки в окупований Крим.

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