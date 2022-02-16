Alina Pash знімає кандидатуру з участі на Євробаченні 2022

Співачка Alina Pash заявила, що не представлятиме Україну на Євробаченні 2022. Відповідну заяву вона зробила після скандалів, які останні кілька днів вирують навколо підроблених документів, а також її відвідування окупованого Криму.

На своєму інстаграмі Alina Pash вирішила поставити крапку над "і". Вона розповіла прихильникам, що знімає свою кандидатуру з участі на пісенному конкурсі Євробачення 2022, який має пройти у Турині. Деталі читайте на Радіо MAXIMUM!

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Зірка вкотре наголосила на своїй громадянській позиції. Також вона зізналася, що усе, що відбувається навколо, – не те що вона закладала у свою пісню.

"Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України", – наголосила вона.

Співачка додала, що не хоче цієї віртуальної війни та хейту. Також вона підкреслила, що головна війна зараз – зовнішня, яка прийшла в країну у 2014 році.

"Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", – зауважила вона.

Оргкомітет Національного відбору на Євробачення 2022 підтвердив той факт, що співачка не представлятиме нашу країну. Таке рішення прийняли на підставі офіційної відповіді Державної прикордонної служби щодо недостовірності інформації, яку виконавиця надала Суспільному мовнику.

Нам залишається лише очікувати на рішення Суспільного мовника. Згідно з правилами, якщо переможець відмовляється від своєї участі, його місце має посісти той, хто у Нацвідборі виборов 2 місце. У нашому випадку це Kalush Orchestra. Нагадаємо, що у 2019 році свою кандидатуру зняла MARUV, яка не могла визначитися з фундаментальними питаннями про окупацію Криму та свої гастролі у Росії.

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