Alina Pash звинуватила члена команди у фальсифікації довідки про в'їзд до Криму у 2015-му

Навколо переможниці Національного відбору на Євробачення 2022 року Alina Pash не вщухає скандал. На цей раз артистка повідомила нові деталі щодо фіктивної довідки про перетин кордону з окупованим Росією Кримом.

Так, Alina Pash в черговий раз прокоментувала у сюжеті ТСН свій візит до окупованого Криму у 2015 році. Зокрема, вона відповіла на повідомлення Державної прикордонної служби про те, що відомство не видавало їй чи її представникам довідки.

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Як зізнається співачка, для неї стало сюрпризом, що документ виявився фальшивою. При цьому вона наголосила, що документ брала не вона, а "хтось із її команди". Ім'я цієї людини артистка не називає.

Це зробив член команди, з яким я не маю бажання працювати після такого низького вчинку. Я, в принципі, не переживала, що можуть бути якісь проблеми з цією довідкою, бо знаю, що нормально перетинала кордон на автобусі. Звичайно, я засмучена, що таке відбувається, – розповіла артистка.

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