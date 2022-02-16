"Дякуємо Суспільному за вічний ср*ч": як у мережі реагують на Євробачення без Alina Pash

Ситуація довкола перемоги Alina Pash на Нацвідборі на Євробачення 2022 доволі неоднозначна. Ускладнив ситуацію той факт, що виконавиця не сама знялася з участі, а прийняла рішення Оргкомітету Суспільного мовника. Розповідаємо, як на це відреагували користувачі мережі.

В інтернеті користувачі традиційно поділилися на два табори. Одні незадоволені тим фактом, що Alina Pash не представлятиме Україну на Євробаченні 2022. Інші ж приголомшені тою кількістю брехні, якою за останні дні усіх годувала виконавиця. Ловіть реакцію мережі на Радіо MAXIMUM!

Це цікаво: "Обрав не той шлях": Alina Pash розповіла, звідки взялися підроблені довідки

Світлана Остапа, членкиня Наглядової ради Суспільного наголосила у своєму фейсбуці на тому, що Оргкомітет ухвалив рішення про припинення участі у Відборі Alina Pash. Нагадаємо, що зі співачкою не підписували договору, поки вона не надала доказів того, що не порушувала закон України.

"Підставою для прийняття такого рішення Оргкомітетом стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16.02.2022 року щодо недостовірності інформації, яка була надана Суспільному мовнику. Артистка висловила згоду з таким рішенням", – написала вона.

Зауважимо, що раніше Alina Pash своїм підписникам в інстаграмі розповіла, що прийняла рішення зняти свою кандидатуру. Тож закрадається сумнів у її щирості. Або співачка не зовсім коректно сформулювала свою думку, або вона вкотре обдурила прихильників.

Народна депутатка Вікторія Сюмар зауважила, що країні сьогодні точно не можна толерувати ані брехню, ані тим паче загравання з агресором.

Представник громадської організації БУР Андрій Кулібаба підкреслив, що з усієї цієї ситуації потрібно робити висновки. Це дозволить уникнути повторення подібного та скандалів, які розгоратимуться у майбутньому. Зокрема він нагадав, як після перемоги MARUV з'явилося правило про гастролювання у Росії, а також відвідування Криму з території Росії.

Активіст Сергій Стерненко теж вражений ситуацією. Спочатку він похвалив Alina Pash за вольове рішення. Пізніше ж він написав, що "схоже Pash і щодо зняття своєї кандидатури з конкурсу збрехала". Він, власне, наголосив на тому, що рішення прийняв Оргкомітет, а не сама переможниця Нацвідбору. Цитуємо класиків: "Та й таке"...

Історикиня Тетяна Швидченко теж висловила свою думку з цього приводу. Вона підкреслила, що історія могла б завершитися добре. Для цього Alina Pash мала б відразу визнати свою помилку, відверто сказати як є. Натомість скандал роздувся до нечуваних масштабів, а сама виконавиця вирішила вдати, що "вона біла і пухнаста, це все вороги". Наостанок вона підкреслила, що це хороша ілюстрація, як робити точно не треба, щоб самому собі не нашкодити.

Ловіть решту влучних і доречних реакцій на ситуацію, що виникла:

Тепер залишається дочекатися на нове рішення Оргкомітету. Уже на днях стане відомо, чи представлятиме Kalush Orchestra Україну на Євробаченні 2022. Або ж нашу країну узагалі дискваліфікують через заполітизованість Нацвідбору.

Читайте також: "Шахраї не можуть представляти Україну": глава НСТУ про підроблену довідку Alina Pash