Ті, хто бажають моєї смерті: дивіться трейлер нового фільму з Анджеліною Джолі

Стрімінговий сервіс HBO Max випустив трейлер фільму "Ті, хто бажають моєї смерті" ("Those Who Wish Me Dead"). Його режисером став Тейлор Шерідан – номінант премій BAFTA, "Золотий глобус" і "Оскар" за сценарій вестерну «За будь-яку ціну". Дивіться трейлер на Радіо МАКСИМУМ!

У картині знялися Анджеліна Джолі, Ніколас Холт і Ейдан Гіллен, відомий завдяки ролі Петір Бейліша у серіалі "Гра Престолів". Дивіться трейлер, який однозначно не залишить вас байдужими!

Це цікаво: Місто шпигунів: вийшов трейлер серіалу з Домініком Купером

У центрі сюжету – співробітниця лісової рятувальної служби Ханна Фабер (її зіграла Джолі), якій доводиться захищати 12-річного хлопчика від пари убивць (Холт і Гіллен).

В американських кінотеатрах і на HBO Max "Ті, хто бажають моєї смерті" з'явиться 14 травня. Що стосується українських кінотеатрів, то новий фільм з Анджеліною Джолі покажуть раніше, 6 травня!

Ті, хто бажають моєї смерті – дивіться трейлер фільму з Анджеліною Джолі:

Нагадаємо, у жовтні HBO Max покаже нову режисерську роботу Клінта Іствуда "Чоловічі сльози". Він екранізував роман письменника і драматурга Н. Річарда Неша.

Читайте також: Фільм Борат 2 потрапив до Книги рекордів Гіннесса: причина вас здивує