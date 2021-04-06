Місто шпигунів: вийшов трейлер серіалу з Домініком Купером

У мережі з'явився трейлер трилера Місто шпигунів. У головній ролі – зірка Проповідника Домінік Купер.

Ролик доступний на YouTube-каналі сервісу more.tv.

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Дія серіалу розгортається в 1961 році, коли англійський шпигун Філдінг Скотт (Купер) вирушив у Берлін з важливою місією – вичислити "крота" серед співробітників посольства Великобританії, а, можливо, і серед її союзників.

"У столиці Німеччини, названої Микитою Хрущовим найнебезпечнішим місцем на Землі, наростає напруга, адже кожен другий тут шпигун або подвійний агент. Один невірний хід може спровокувати ядерну війну між світовими державами, чиї війська розділяє лише уявна межа", – вводить в курс ситуації синопсис.

Режисер Мігель Олександр ("Шпигун", "Красива шпигунка"), сценарій Вільяма Бойда.

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