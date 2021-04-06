На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Місто шпигунів: вийшов трейлер серіалу з Домініком Купером
-
- 8
У мережі з'явився трейлер трилера Місто шпигунів. У головній ролі – зірка Проповідника Домінік Купер.
Ролик доступний на YouTube-каналі сервісу more.tv.
І ще: Дивіться повноцінний трейлер серіалу про Локі від Marvel Studios
Дія серіалу розгортається в 1961 році, коли англійський шпигун Філдінг Скотт (Купер) вирушив у Берлін з важливою місією – вичислити "крота" серед співробітників посольства Великобританії, а, можливо, і серед її союзників.
"У столиці Німеччини, названої Микитою Хрущовим найнебезпечнішим місцем на Землі, наростає напруга, адже кожен другий тут шпигун або подвійний агент. Один невірний хід може спровокувати ядерну війну між світовими державами, чиї війська розділяє лише уявна межа", – вводить в курс ситуації синопсис.
Режисер Мігель Олександр ("Шпигун", "Красива шпигунка"), сценарій Вільяма Бойда.
Це цікаво: Ілон Маск подивився фільм Ґодзілла проти Конга: які враження у мільярдера
-
20:22У Бельгії спортсмена зняли зі змагань через пляшку, яку він викинув на узбіччя: відео
-
19:55Туристи знайшли в Ізраїлі загадковий амулет: чий він?
-
19:42Volkswagen висміяв Subaru Outback у новому ролику, присвяченому електрокару ID.4
-
19:22Дієтолог назвав спосіб позбутися мішків під очима
-
19:12Ентузіаст створив гігантську Nintendo Switch і подарував її дитячій лікарні
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:53Місто шпигунів: вийшов трейлер серіалу з Домініком Купером
-
18:34Три прості та дієві способи виспатися: безпрограшні поради від лікаря
-
18:18Гороскоп на 7 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Що буде з організмом, якщо переборщити з кавою
-
17:43Пара зі США обмінялася на весіллі токенами замість обручок
-
17:25Кім Кардашян підкреслила вигини фігури відвертим бікіні
-
17:13Руйнівник смартфонів зняв огляд на електричний Hummer: що його вразило в новинці
-
16:52Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Фаберже випустить драконяче яйце Дейенеріс Таргаріен до 10-річного ювілею серіалу
-
16:21Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
-
16:09Ілон Маск подивився фільм Ґодзілла проти Конга: які враження у мільярдера
-
15:49Skoda показала деталі оновленого Kodiaq: ефектний тизер від чехів
-
15:29Як зберегти картоплю фрі теплою та хрусткою: секрет від експрацівника McDonald's
-
14:54Microsoft потролила Apple iPad Pro у своїй новій рекламі: кумедне відео
-
14:32Названі наймодніші види фарбування у 2021 році
-
14:15Чому не варто готувати напідпитку: епічне відео підкорює мережу
-
13:50Спокуслива Шерон Стоун прикрасила модний глянець
-
13:30Вчені розповіли про феномен домашнього стадіону у футболі
-
18:34Три прості та дієві способи виспатися: безпрограшні поради від лікаря
-
16:21Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
-
11:55Якою буде погода на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
-
09:32Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня
-
07:19Цей рідкісний Ferrari пустять з молотка за шалені гроші: фото
- 05 квітня
-
21:20Модель Playboy стала звабливим великоднім кроликом (18+)
-
17:17Ефектні перевтілення людей, які позбулись зайвої ваги: фото до і після
-
14:20Голос країни 2021: список, хто пройшов у прямі ефіри 11 сезону
-
12:19Тест у картинці: що ви побачили першим
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня
-
08:26Голос країни 11 сезон 11 випуск: як пройшли другі вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 5 квітня: незначне потепління і дощі
- 04 квітня
-
20:20Дівчина тижня: розкута фітоняшка Еббі Доус, яка заводить мережу відвертими фото (18+)
-
18:15Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:50Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:22Роберт Дауні молодший святкує 56-річчя: нові фільми зі знаменитим актором
-
10:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня
-
08:49В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
18:17Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну
-
15:17Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором
-
12:15Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня
-
08:13Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня
- 02 квітня
-
20:216 звичок ідеального партнера по сексу, які має взяти на озброєння кожен чоловік