The Hardkiss разом з всесвітньо відомими музикантами переспівали хіт The Beatles

Український гурт The Hardkiss, а також понад 30 музикантів з усього світу, записали кавер-версію на хіт Come Together гурту The Beatles. Це варто почути!

Усі кошти від продажу синглу будуть передані ЮНІСЕФ на гуманітарну допомогу Україні.

"Більш ніж 30 музикантів з усього світу об'єдналися, щоби зробити кавер на Come Together The Beatles та підтримати Україну. Участь у проєкті взяли музиканти таких гуртів, як Faith No More, Stabbing Westward, Rammstein, Filter, The HARDKISS, Revolting Cocks, Pigface, The Joy Thieves, Agnostic Front, Basement Jaxx, Gravity Kills, The Cassandra Complex, Mesh, blackcarburning, Deathline International, Vaselyne та Black Needle Noise", – розповіла солістка гурту Юлія Саніна.

До треку також додали адаптований фрагмент пісні We Will Rock You гурту Queen.

