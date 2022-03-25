"Вимагали автограф і каву": Синельников розповів про особисту зустріч з окупантами

Режисер та ведучий шоу Орел і решка Євген Синельников розповів, як росіяни вдерлися до його будинку з доволі дивними вимогами.

Як розповів Синельников у "Щоденнику війни", для його родини війна розпочалася у перший же день – 24 лютого. Загарбники вели активні бойові дії у Гостомелі Київської області, де й розташований будинок ведучого.

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"Була така страшна річ, я зараз її дуже часто згадую, коли вони все перевірили, я їм вже дав автограф і вони запитали, чи можна каву зробити, бо захотіли кави. А що ти їм скажеш? Звичайно можу зробити вам цю каву і коли один з них, у нас було чотири дитини і дівчинка 8 років, вона бігала-бігала, вона така реготуха, і він став і каже: "у мене така сама. Так хотілося б її побачити". І це з одного боку ти його ненавидиш, бо він прийшов і зруйнував твоє життя, з іншого боку – він також людина. Він також має родину. То нащо ти це робиш?", – розповідає Синельников.

Нагадаємо, якийсь час Синельников разом з сином був у заручниках в окупованій Бучі. Пізніше йому вдалося вибратися, а його сусіди, на жаль, загинули від ворожих обстрілів.

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