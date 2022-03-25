"Час замінити Володимира у Мавзолеї": легенда Динамо емоційно висловився про Путіна

Легендарний футболіст і колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич висловив свою думку про війну, яку розв'язали російські окупанти в Україні.

Свою думку білоруський фахівець висловив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Часник".

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Так, Хацкевич зазначив, що Білорусь та її президент Олександр Лукашенко вже стали співучасниками злочину, давши можливість Росії атакувати Україну зі своєї території.

"Лукашенко і Путін? Кожній тварі по парі. Що один диктатор, що інший. Тільки Путін пішов ще далі Лукашенка. Він весь світ налаштував проти себе, загнав українських людей у підвали, хоч і сам у підвалі живе. Але якщо в Україні люди вийдуть з підвалів і почнуть будувати свою країну, то він вже своє життя проведе в підвалі. І як говорив один мій знайомий: вже пора замінити в Мавзолеї одного Володимира на іншого", – зазначив Хацкевич.

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