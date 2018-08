The Chainsmokers випустили новий танцювальний кліп Side Effects

Американський ді-джей дует презентував кліп на новий спільний трек з поп-зіркою Емілі Воррен "Side Effects". Зацініть!

The Chainsmokers разом з Емілі Воррен створили новий хіт літа - трек "Side Effects", тому не дивно, що менш, як за добу кліп на пісню зібрав понад 1,2 млн. Окрім цікавої історії у кадрі, яка крутиться навколо зірки "Рівердейл" Каміли Мендес, фанатам припали до душі легкі та драйвові ритми. За сюжетом, дівчина працює покоївкою у готелі і отримує "чудові новини", що їй доведеться працювати на вихідних. Тоді вся територія будівлі перетворюється на танцмайданчик. Зацініть!

The Chainsmokers – Side Effects ft. Emily Warren, дивіться кліп онлайн:

The Chainsmokers – Side Effects ft. Emily Warren, текст пісні:

It's 4AM, I don't know where to go

Everywhere is closed, I should just go home, yeah

My feet are takin' me to your front door

I know I shouldn't though, heaven only knows

That ooh, the side effect to my loneliness is you

Ooh, you're all that I want

No good at giving you up

Come on and give me some love tonight

Ooh, you're all that I want

No good at giving you up

Come on and give me some love tonight

This happens every time I try to mix

Decision makin' with one too many drinks

But, ooh, if late night friends have consequences, cool, yeah

Ooh, you're all that I want

No good at giving you up

Come on and give me some love tonight

Ooh, you're all that I want

No good at giving you up

Come on and give me some love tonight

Ooh, I think about it all the time

Make it happen in my mind, I'm telling you, yeah

Ooh, you're all that I want

No good at giving you up

Come on and give me some love tonight

Time should've taught me the lesson

Went lookin' for a sign, but instead I got a message

I take off my pride every time we undressin'

Draw the line, I'm by the line (yeah)

Time should've taught me the lesson

Went lookin' for a sign, but instead I got a message

I take off my pride every time we undressin'

Draw the line, I'm by the line

Ooh, you're all that I want

No good at giving you up

Come on and give me some love tonight, yeah

Ooh, you're all that I want

No good at giving you up

Come on and give me some love tonight, yeah

I, I think about it all the time

Make it happen in my mind, I'm telling you, yeah

Ooh, you're all that I want

No good at giving you up

Come on and give me some love tonight

Time should've taught me the lesson

Went lookin' for a sign, but instead I got a message

I take off my pride every time we undressin'

Draw the line, I'm by the line (yeah)

Time should've taught me the lesson

Went lookin' for a sign, but instead I got a message

I take off my pride every time we undressin'

Draw the line, I'm by the line, yeah

