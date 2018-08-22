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The Chainsmokers випустили новий танцювальний кліп Side Effects

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Новий кліп The Chainsmokers на трек Side Effects - фото 1
Новий кліп The Chainsmokers на трек Side Effects / Billboard

Американський ді-джей дует презентував кліп на новий спільний трек з поп-зіркою Емілі Воррен "Side Effects". Зацініть!

The Chainsmokers разом з Емілі Воррен створили новий хіт літа - трек "Side Effects", тому не дивно, що менш, як за добу кліп на пісню зібрав понад 1,2 млн. Окрім цікавої історії у кадрі, яка крутиться навколо зірки "Рівердейл" Каміли Мендес, фанатам припали до душі легкі та драйвові ритми. За сюжетом, дівчина працює покоївкою у готелі і отримує "чудові новини", що їй доведеться працювати на вихідних. Тоді вся територія будівлі перетворюється на танцмайданчик. Зацініть!

І ще: Найкращий танцювальний кліп 2018 року було знято у Києві

The Chainsmokers Side Effects ft. Emily Warren, дивіться кліп онлайн:

The Chainsmokers Side Effects ft. Emily Warren, текст пісні:

It's 4AM, I don't know where to go
Everywhere is closed, I should just go home, yeah
My feet are takin' me to your front door
I know I shouldn't though, heaven only knows
That ooh, the side effect to my loneliness is you
Ooh, you're all that I want
No good at giving you up
Come on and give me some love tonight
Ooh, you're all that I want
No good at giving you up
Come on and give me some love tonight
This happens every time I try to mix
Decision makin' with one too many drinks
But, ooh, if late night friends have consequences, cool, yeah
Ooh, you're all that I want
No good at giving you up
Come on and give me some love tonight
Ooh, you're all that I want
No good at giving you up
Come on and give me some love tonight
Ooh, I think about it all the time
Make it happen in my mind, I'm telling you, yeah
Ooh, you're all that I want
No good at giving you up
Come on and give me some love tonight
Time should've taught me the lesson
Went lookin' for a sign, but instead I got a message
I take off my pride every time we undressin'
Draw the line, I'm by the line (yeah)
Time should've taught me the lesson
Went lookin' for a sign, but instead I got a message
I take off my pride every time we undressin'
Draw the line, I'm by the line
Ooh, you're all that I want
No good at giving you up
Come on and give me some love tonight, yeah
Ooh, you're all that I want
No good at giving you up
Come on and give me some love tonight, yeah
I, I think about it all the time
Make it happen in my mind, I'm telling you, yeah
Ooh, you're all that I want
No good at giving you up
Come on and give me some love tonight
Time should've taught me the lesson
Went lookin' for a sign, but instead I got a message
I take off my pride every time we undressin'
Draw the line, I'm by the line (yeah)
Time should've taught me the lesson
Went lookin' for a sign, but instead I got a message
I take off my pride every time we undressin'
Draw the line, I'm by the line, yeah

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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