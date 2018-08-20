Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень серпня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Також не оминули увагою новенький кліп від Disturbed. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових рок-пісень тижня, слухайте онлайн:

Список пісень:

All Time Low: Birthday Oceans Ate Alaska - Covert (Official Live Video) Thrice - "Only Us" Hands Like Houses - Monster Disturbed - Are You Ready Bayside - It Don't Exist New Found Glory - Barbed Wire VITJA - Overdose feat. Andy Dörner Selfworth - The Sorry Notes From Ashes To New - Broken Tilian - Cocky TrueHeights - No Tomorrow LIMBS - Father's Son

Слухайте нові треки минулого тижня тут