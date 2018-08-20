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Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень тижня

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Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень тижня - фото 1

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень серпня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Також не оминули увагою новенький кліп від Disturbed. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових рок-пісень тижня, слухайте онлайн:

Список пісень:

  1. All Time Low: Birthday
  2. Oceans Ate Alaska - Covert (Official Live Video)
  3. Thrice - "Only Us"
  4. Hands Like Houses - Monster
  5. Disturbed - Are You Ready
  6. Bayside - It Don't Exist
  7. New Found Glory - Barbed Wire
  8. VITJA - Overdose feat. Andy Dörner
  9. Selfworth - The Sorry Notes
  10. From Ashes To New - Broken
  11. Tilian - Cocky
  12. TrueHeights - No Tomorrow
  13. LIMBS - Father's Son

Слухайте нові треки минулого тижня тут

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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