Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних

Шукаєш нормальний серіал для вихідного дня? Зібрали ТОП-3 круті серіали у різних жанрах, які точно сподобаються. До того ж, їх можна переглянути за один день. Заціни!

Що ми робимо у тінях або Реальні упирі (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: What We Do in the Shadows

Жанр: комедія, жахи, чорних гумор

Країна: США

Продюсер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтіті

У головних ролях: Кайван Новак, Метт Беррі, Натасіа Деметріу, Марк Прокш, Харві Гіллен

Тривалість: 20 хв.

Кількість серій: 17 (не завершений сезон)

Кількість сезонів: 2

Сюжет епічного серіалу від Тайки Вайтіті розповідає про вампірів у сучасному світі. Компанія мешкає у своєму домі та стикається з різними буденними конфліктами, знаходить кохання, а також не забуває про свою жагу до крові. Саме співіснування упирів зі звичайними людьми і є ключовою лінією серіалу.

Що ми робимо у тінях, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Завантаження (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Upload

Жанр: фантастика

Країна: США

Режисер: Джеффрі Блітц

У головних ролях: Роббі Амелл, Енді Алло, Кріс Вільямс, Кевін Біглі, Джессіка Так

Тривалість: 30 хв.

Кількість серій: 10

Кількість сезонів: 1

У не дуже далекому майбутньому науковці навчились переносити свідомість людей у віртуальний світ. Цим займається одна величезна компанія, послуги якої не по кишені кожному пересічному, зате на межі зі смертю заможні люди потрапляють у справжній цифровий рай. Так трапляється і з трохи самозакоханим Натаном, який потрапляє в аварію і тепер змушений вчитись жити у новому світі. Але тут все не так ідеально, як і в історії його смерті.

Завантаження, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Світила (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Luminaries

Жанр: драма, пригоди

Країна: Великобританія

Режисер: Клер Маккарті

У головних ролях: Ів Х'юстон, Єва Грін, Хімеш Патель, Мартон Чокаш

Тривалість: 55 хв.

Кількість серій: 6

Кількість сезонів: 1

Міні-серіал базується на однойменному романі Елеонори Каттон про таємничі події під час "золотої лихоманки" у Новій Зеландії у 1866 році. Золотошукачі починають гинути, а головні герої намагаються знайти кохання, сенс життя та відповіді. Однак всі вони пов'язані нитками долі, яка відрізняється від їхніх бажань.

Світила, дивитись трейлер серіалу онлайн:

