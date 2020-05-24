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Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
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Шукаєш нормальний серіал для вихідного дня? Зібрали ТОП-3 круті серіали у різних жанрах, які точно сподобаються. До того ж, їх можна переглянути за один день. Заціни!
Що ми робимо у тінях або Реальні упирі (18+)
Оригінальна назва мовою серіалу: What We Do in the Shadows
Жанр: комедія, жахи, чорних гумор
Країна: США
Продюсер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтіті
У головних ролях: Кайван Новак, Метт Беррі, Натасіа Деметріу, Марк Прокш, Харві Гіллен
Тривалість: 20 хв.
Кількість серій: 17 (не завершений сезон)
Кількість сезонів: 2
Сюжет епічного серіалу від Тайки Вайтіті розповідає про вампірів у сучасному світі. Компанія мешкає у своєму домі та стикається з різними буденними конфліктами, знаходить кохання, а також не забуває про свою жагу до крові. Саме співіснування упирів зі звичайними людьми і є ключовою лінією серіалу.
Що ми робимо у тінях, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Завантаження (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Upload
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Джеффрі Блітц
У головних ролях: Роббі Амелл, Енді Алло, Кріс Вільямс, Кевін Біглі, Джессіка Так
Тривалість: 30 хв.
Кількість серій: 10
Кількість сезонів: 1
У не дуже далекому майбутньому науковці навчились переносити свідомість людей у віртуальний світ. Цим займається одна величезна компанія, послуги якої не по кишені кожному пересічному, зате на межі зі смертю заможні люди потрапляють у справжній цифровий рай. Так трапляється і з трохи самозакоханим Натаном, який потрапляє в аварію і тепер змушений вчитись жити у новому світі. Але тут все не так ідеально, як і в історії його смерті.
Завантаження, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Світила (18+)
Оригінальна назва мовою серіалу: The Luminaries
Жанр: драма, пригоди
Країна: Великобританія
Режисер: Клер Маккарті
У головних ролях: Ів Х'юстон, Єва Грін, Хімеш Патель, Мартон Чокаш
Тривалість: 55 хв.
Кількість серій: 6
Кількість сезонів: 1
Міні-серіал базується на однойменному романі Елеонори Каттон про таємничі події під час "золотої лихоманки" у Новій Зеландії у 1866 році. Золотошукачі починають гинути, а головні герої намагаються знайти кохання, сенс життя та відповіді. Однак всі вони пов'язані нитками долі, яка відрізняється від їхніх бажань.
Світила, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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