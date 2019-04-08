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Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
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У великих мережах на вас чекатимуть не лише турботливі продавці, а також їхні колеги – промоутери. І якщо першим абсолютно байдуже, що вам продавати, то у других є чітка лінія, яку вони будуть гнути, щоб переконати вас. У нашому матеріалі розповідаємо, чому не варто прислухатися до їхніх порад.
Якщо у попередньому матеріалі ми вам розповідали про те, чому продавці з превеликою люб'язністю впарюють вам різноманітний непотріб, то цього разу мова піде про їхніх колег, які, часом, просто не мають жодного вибору.
Це цікаво: Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
Відразу обмовимося, що ми не маємо нічого проти промоутерів, адже часто серед них можна зустріти справжніх професіоналів і фанатів бренду, який вони просувають. Але іноді трапляються такі кадри, які вражають, і саме про них піде мова.
Компетенція промоутера
Якщо нещасному продавцеві необхідно вивчити цілу низку товарів, які стоять у нього на вітринах, то для промоутера коло суттєво звужується. Втім, це зовсім не означає, що всі промоутери досконально володіють знаннями про той чи інший пристрій.
Я от, до прикладу, завжди вражався, як дівча може з упевненістю розповідати про те, що оця бритва "не подразнює вашу шкіру", а ця ідеально підійде для гоління триденної щетини? Ви можете назвати мене сексистом, але вона має такий же стосунок до гоління обличчя, як і я до епіляції ніг, – зауважив колишній працівник.
Більшість промоутерів діляться своїми знаннями, здобутими на базі всіляких тренінгів, а також презентацій. Це все, звичайно ж, дуже круто, але більшість цих працівників не знає, як поводить себе та чи інша техніка в умовах, до прикладу, регулярної експлуатації тощо.
"Якщо з вами спілкується промоутер мобільних телефонів, то зверніть увагу на те, чи користується він тим брендом, який просуває. У більшості випадків ви зауважите, що у руках буде пристрій іншого виробника. Це свідчитиме, як правило, про те, що людині байдуже, що продавати", – додав наш співрозмовник.
Колишній продавець зазначив, що промоутери часто змінюють компанії. Це означає, що вчорашній фанат "сливок" сьогодні буде переконувати вас, що найкращою є "порічка", яку він позавчора шалено гнобив. Усе просто як борщ!
Як виявити, що перед вами не профі?
- Промоутер може негативно відгукуватися про техніку конкурентів. Професіонал зосередиться лише на перевагах власного бренду, акцентуючи на них увагу.
- Якщо промоутер "плаває", бо не може впевнено пояснити різницю між двома подібними моделями – подякуйте йому, але не прислухайтесь до порад.
- Метушня промоутера при низькому навантаженні (коли в магазині мало покупців) може свідчити про те, що йому нарешті вдалося спіймати бодай когось.
Утім, іноді варто боятися не некомпетентного промоутера, а справжню коаліцію, якими кишать великі мережі.
Дружба з продавцями
Як би то не було, але без продавців промоутери просто безсилі. Втім, у деяких магазинах можна зауважити створення своєрідних маленьких груп з адептами того чи іншого бренду, біля яких постійно бігають ті чи інші промоутери. І якщо одним продавцям лише на руку те, що замість них усе розкажуть і покажуть, то інших це відверто дратує.
Пригадую, як продавав кавову машину. Відразу до мене підбігла промоутер, яка "топить" за бренд-конкурент. І почалося. Я ж то розповідав про пристрій компанії, яким користуюся сам, а це означає, що я ділюся з покупцем власним досвідом. Промоутер же стріляла завченими фразами, – додав екс-працівник.
Що поганого в дружбі між продавцями та промоутерами? А те, що в більшості випадків перші повністю покладаються під час консультацію на других. А ви, в результаті, купуєте саме той товар, який переконав представник того, чи іншого бренду. Не завжди, але дуже і дуже часто аналогічні рішення можуть бути не лише дешевшими, а й кращими.
Промоутери – тотальне зло?
Ні, є досить багато справжніх професіоналів серед промоутерів. Вони не лише досконально знають про ту техніку, яку просувають, а й самі користуються нею. Втім, таких людей менше, ніж тих, хто просто переказує презентації та те, чого їх навчили тренери.
За чотири роки я зустрічав різних промоутерів: і тих, хто рвав на собі волосся, якщо купувався бренд конкурента, і тих, хто міг навіть допомогти продати пристрій від іншого виробника, якщо покупець хоче саме його. Добросовісні промоутери існують, але їх, насправді, дуже складно знайти, – наголосив співрозмовник.
Часто на радикальні кроки промоутерів підштовхують високі плани, які перед ними ставить компанія. Звичайно ж, не завжди вдається продати величезну кількість тієї чи іншої техніки, адже продажі – царина хаотична, і складно передбачити, коли люди прийдуть масово купувати м'ясорубки, а коли – порохотяги.
Не забувайте, що під час покупки вибір маєте робити саме ви, а не за вас. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Прислухайтесь до порад, зважуйте усі "За" та "Проти", щоби принести додому саме той пристрій, який принесе вам неабияке задоволення під час користування.
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