Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам

У великих мережах на вас чекатимуть не лише турботливі продавці, а також їхні колеги – промоутери. І якщо першим абсолютно байдуже, що вам продавати, то у других є чітка лінія, яку вони будуть гнути, щоб переконати вас. У нашому матеріалі розповідаємо, чому не варто прислухатися до їхніх порад.

Якщо у попередньому матеріалі ми вам розповідали про те, чому продавці з превеликою люб'язністю впарюють вам різноманітний непотріб, то цього разу мова піде про їхніх колег, які, часом, просто не мають жодного вибору.

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Відразу обмовимося, що ми не маємо нічого проти промоутерів, адже часто серед них можна зустріти справжніх професіоналів і фанатів бренду, який вони просувають. Але іноді трапляються такі кадри, які вражають, і саме про них піде мова.

Компетенція промоутера

Якщо нещасному продавцеві необхідно вивчити цілу низку товарів, які стоять у нього на вітринах, то для промоутера коло суттєво звужується. Втім, це зовсім не означає, що всі промоутери досконально володіють знаннями про той чи інший пристрій.

Я от, до прикладу, завжди вражався, як дівча може з упевненістю розповідати про те, що оця бритва "не подразнює вашу шкіру", а ця ідеально підійде для гоління триденної щетини? Ви можете назвати мене сексистом, але вона має такий же стосунок до гоління обличчя, як і я до епіляції ніг, – зауважив колишній працівник.

Більшість промоутерів діляться своїми знаннями, здобутими на базі всіляких тренінгів, а також презентацій. Це все, звичайно ж, дуже круто, але більшість цих працівників не знає, як поводить себе та чи інша техніка в умовах, до прикладу, регулярної експлуатації тощо.

Продавці – інструмент для промоутерів

"Якщо з вами спілкується промоутер мобільних телефонів, то зверніть увагу на те, чи користується він тим брендом, який просуває. У більшості випадків ви зауважите, що у руках буде пристрій іншого виробника. Це свідчитиме, як правило, про те, що людині байдуже, що продавати", – додав наш співрозмовник.

Колишній продавець зазначив, що промоутери часто змінюють компанії. Це означає, що вчорашній фанат "сливок" сьогодні буде переконувати вас, що найкращою є "порічка", яку він позавчора шалено гнобив. Усе просто як борщ!

Як виявити, що перед вами не профі?

Промоутер може негативно відгукуватися про техніку конкурентів. Професіонал зосередиться лише на перевагах власного бренду, акцентуючи на них увагу.

Якщо промоутер "плаває", бо не може впевнено пояснити різницю між двома подібними моделями – подякуйте йому, але не прислухайтесь до порад.

Метушня промоутера при низькому навантаженні (коли в магазині мало покупців) може свідчити про те, що йому нарешті вдалося спіймати бодай когось.

Утім, іноді варто боятися не некомпетентного промоутера, а справжню коаліцію, якими кишать великі мережі.

Виявити непрофесіонального промоутера легко

Дружба з продавцями

Як би то не було, але без продавців промоутери просто безсилі. Втім, у деяких магазинах можна зауважити створення своєрідних маленьких груп з адептами того чи іншого бренду, біля яких постійно бігають ті чи інші промоутери. І якщо одним продавцям лише на руку те, що замість них усе розкажуть і покажуть, то інших це відверто дратує.

Пригадую, як продавав кавову машину. Відразу до мене підбігла промоутер, яка "топить" за бренд-конкурент. І почалося. Я ж то розповідав про пристрій компанії, яким користуюся сам, а це означає, що я ділюся з покупцем власним досвідом. Промоутер же стріляла завченими фразами, – додав екс-працівник.

Що поганого в дружбі між продавцями та промоутерами? А те, що в більшості випадків перші повністю покладаються під час консультацію на других. А ви, в результаті, купуєте саме той товар, який переконав представник того, чи іншого бренду. Не завжди, але дуже і дуже часто аналогічні рішення можуть бути не лише дешевшими, а й кращими.

Часто промоутери товаришують з продавцями

Промоутери – тотальне зло?

Ні, є досить багато справжніх професіоналів серед промоутерів. Вони не лише досконально знають про ту техніку, яку просувають, а й самі користуються нею. Втім, таких людей менше, ніж тих, хто просто переказує презентації та те, чого їх навчили тренери.

За чотири роки я зустрічав різних промоутерів: і тих, хто рвав на собі волосся, якщо купувався бренд конкурента, і тих, хто міг навіть допомогти продати пристрій від іншого виробника, якщо покупець хоче саме його. Добросовісні промоутери існують, але їх, насправді, дуже складно знайти, – наголосив співрозмовник.

Часто на радикальні кроки промоутерів підштовхують високі плани, які перед ними ставить компанія. Звичайно ж, не завжди вдається продати величезну кількість тієї чи іншої техніки, адже продажі – царина хаотична, і складно передбачити, коли люди прийдуть масово купувати м'ясорубки, а коли – порохотяги.

Остаточне рішення завжди за вами!

Не забувайте, що під час покупки вибір маєте робити саме ви, а не за вас. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Прислухайтесь до порад, зважуйте усі "За" та "Проти", щоби принести додому саме той пристрій, який принесе вам неабияке задоволення під час користування.

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