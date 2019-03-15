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Не бійтеся повертати: як захистити свої права під час покупок
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15 березня – Міжнародний день захисту прав споживачів – чудова нагода нагадати вам про те, які у вас права та чому не варто боятися їх відстоювати. Поширте на своїй сторінці, щоби не загубити!
Кожен із нас щодня здійснює покупки. Втім, якщо тверде печиво можна пробачити продавчині з крамниці, яка розташована біля дому, що користований смартфон, куплений у великій мережі, – ні! Що ж робити, щоби запобігти невдалій покупці, а також як захистити свої права – читайте далі!
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Передовсім запам'ятайте, що чинне законодавство гарантує усім нам захист прав державою, а також належну якість продукції та обслуговування. Тут же можна зіткнутися з першим підводним каменем – користованою технікою.
Чому нам продають користовану техніку?
Ні, ну звичайно ж, ніхто не каже про те, що при покупці м'ясорубки в комплекті до неї будуть іти котлети та залишки фаршу. Втім, будьте морально готовими до того, що "запакований" пристрій вже був чиїмось. Бодай день-два.
Не забувайте, що можливість повернення протягом 14 днів ще ніхто не скасовував, а це означає, що ваш новий пристрій може виявитися не зовсім новим!
Якщо у вас виникають певні сумніви стосовно певного товару – попросіть принести запакований у заводське упакування. Зокрема, це стосується смартфонів та інших мобільних гаджетів.
Не посоромтесь при увімкненні пристроїв відкрити "Галерею", "Провідник" та "Журнал викликів". Ліниві та забудькуваті продавці забувають позбуватися доказів.
Усе, що стосується особистої гігієни, має бути ВИНЯТКОВО запакованим!
Пригадую, як зранку перед роботою застав свого напарника, коли він прибирав щетину на обличчі за допомогою бритви, яка стояла на вітрині. Після процедури він її почистив і акуратно повернув на місце, – розповів колишній працівник великої мережі.
Але іноді буває так, що ви купили якусь річ. Не користувалися нею. Зрозуміли, що вона вам не потрібна, і ще не пройшло 14 днів з моменту покупки. Повертати? Звичайно ж!
Як повернути товар протягом 14 днів
Закон каже, що обміняти товар належної якості можна, якщо:
- він не використовувався;
- збережений товарний вигляд;
- збережені споживчі властивості;
- збережені пломби та ярлики;
- збережені розрахункові документи (чек).
Утім, не завжди продавці прислухаються до Закону, тому потрібно трішки нагострити свої зуби або заручитися підтримкою якогось упевненого товариша. Ні, ми зовсім не наполягаємо на тому, що повертати товар потрібно з битою та двома амбалами, але однозначно наголошуємо на тому, що іноді потрібно неабияк постояти за себе, щоб добитися свого!
Товари, які не підлягають поверненню:
- лікарські препарати;
- предмети сангігієни;
- зубні щітки;
- бритви;
- спідня білизна;
- постільна білизна.
З повним переліком можна ознайомитися тут.
З поверненням одягу все, як правило, дуже просто. Виявили, що штани погано сидять або ще щось – спокійно ідіть і обмінюйте на інші або повертайте кошти. З технікою не все так однозначно, адже на продавцях вища фінансова відповідальність, а це означає, що товар можуть не захотіти прийняти з першого разу.
В ідеалі, якщо у продавця виникли певні сумніви, він мав би відправити вас до сервісного центру, аби там склали акт, який свідчить про те, що у пристрої відсутні механічні та інші пошкодження.
Якщо ви повертаєте техніку, якою ви не користувалися, кажіть, що вам пристрій не підійшов. "Не сподобався" і так далі – можуть стати причиною тривалих суперечок з продавцем, який не захоче приймати товар. Пам'ятайте, що ваша покупка – частина його місячного плану, – додав екс-продавець.
Даруйте правильно
Традиційно подарунки вручаються без чеків, але такий презент може стати причиною головного болю та втрачених сил і нервів. Уявіть, що гаджет зламався. Для гарантійного ремонту необхідний чек на покупку, а його, зрозуміло, нема. Звичайно ж, ваш друг може попрохати вас, щоби ви віддали чек, але що робити, якщо ви його випадково викинули? Копія чеків є у магазині, але ніхто не захоче відмотувати кілометри касової стрічки для того, щоб зробити вам копію товарного чека.
Хочете подарувати щось без чека – зберігайте його у себе до закінчення гарантійного терміну!
Контроль заповнення гарантійного талона
Ще один момент, пов'язаний з подарунками. Часто у поспіху гарантійний талон не заповнюється, що є помилкою!
Що має обов'язково бути у гарантійному талоні:
- дата покупки (така ж, як у чеку);
- найменування, модель товару;
- серійний номер (якщо необхідно);
- печатка продавця;
- підпис покупця.
Заповнення цих простих елементів дозволить вам не бігати між сервісним центром і магазином.
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Як здійснити покупку з першого разу?
- Виберіть товар. Переконайтесь, що він запакований. При продавця перевірте його справність, комплект. Якщо вас все влаштовує – переходимо до наступного пункту.
- Заповнюємо гарантійний талон. Переконайтесь, що є печатка продавця!
- Оформляємо покупку. Чек не викидаємо, а ховаємо вдома в темному місці, адже вони мають властивість вицвітати.
- Користуємось технікою. Коробку не викидаємо протягом гарантійного терміну.
Бажаємо вам, аби кожна ваша покупка була вдалою, а ваші кровні гроші не були витрачені дарма. І не забувайте, що повертати товар – це нормально!
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