Співак Lil Nas X вирішив відмовитися від штанів: тепер він носить лише кілти

Епатажний співак Lil Nas X вирішив проміняти штанці на кілти. Це сталося після того, як елемент гардероба підвів виконавця.

Під час виступу на Saturday Night Live блискавка на шкіряних штанах репера Lil Nas X розійшлася. Він помітив це прямо на сцені – після того, як потанцював біля пілона. Ліл Нас виконував гучну пісню "Call Me By Your Name (Montero)", у кліпі до якої він спускається на жердині у пекло і танцює на колінах у сатани.

Звичайно, інцидент з брюками породив багато мемів. Над цим посміявся і сам співак у себе в тіктоку.

Після цього Ліл Нас заявив, що "більше не довіряє штанам". І на шоу Джиммі Феллон прийшов у чоловічому кілті Louis Vuitton від Вірджіла Абло. Образ доповнили грубі черевики та білий піджак на голе тіло. Навряд чи у спідниці танцювати зручніше, ніж у брюках, але, принаймні, можна зробити чергову модну заяву.

