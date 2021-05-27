Як виглядає дівчина соліста групи Maneskin

Давид Даміано, соліст групи Maneskin, всього за один вечір став суперзіркою. Зараз по артисту божеволіють дівчата у всьому світі, не здогадуючись, що красень з Maneskin вже зайнятий.

Прихильниць почало цікавити, чи зайняте серце музиканта, пише thetab. До того ж образ і манера поведінки Даміано на Євробаченні породили безліч чуток про його сексуальну орієнтацію. Він виступає на підборах і з сережками в обох вухах, фарбує нігті і очі, дозволяє собі відверту поведінку стосовно чоловіків...

Це цікаво: Скандал на Євробаченні 2021: з'явився результат тесту на наркотики вокаліста Måneskin

Давид довго зберігав мовчання, але недавно все-таки вирішив прояснити ситуацію і розповів, що вже чотири роки зустрічається з моделлю Джорджиєю Солері. До цього закоханих ніколи не бачили разом, але Даміано стверджує, що їхні стосунки дуже серйозні. Спільних фото пари на їх сторінках в мережі наразі немає. Зате є фото папараці.

Джорджія Солері відома в Італії 25-річна модель. Однак, про Джорджію відомо не так вже й багато. Дівчина часто знімається для глянцю.

Гортайте галерею:

І ще: Maneskin – Zitti E Buoni: текст і переклад пісні Італії, яка виграла Євробачення 2021