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Каньє Веста запідозрили у романі з Іриною Шейк: як відреагувала Кім Кардашян
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У мережі активно ходять чутки про роман Ірини Шейк і Каньє Веста. Світська діва Кім Кардашян оперативно відреагувала на новину про нові стосунки свого ексчоловіка.
Джерела з близького оточення Кім Кардашян розповіли, як колишня дружина репера відреагувала на чутки про його роман з моделлю Іриною Шейк. Про це пише thenews.
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Така інформація з'явилася на популярній сторінці в інстаграмі про життя зірок в Stories. У профілі розмістили повідомлення анонімного джерела, за словами якого у музиканта і моделі почалися романтичні стосунки. "Каньє Вест тепер таємно зустрічається з Іриною Шейк, матір'ю дитини Бредлі Купера", – йдеться в листуванні. Знаменитості знайомі давно. Так, наприклад, Ірина Шейк не раз брала участь в проєктах Каньє Веста. У 2010 році модель навіть стала героїнею відеокліпу на його пісню Power.
За словами ЗМІ, Кім зовсім не турбується з цього приводу. До того ж вона взагалі сумнівається в правдивості чуток і вважає, що це свого роду акт залучення уваги у річницю їхнього весілля з Каньє Вестом, що була 24 травня.
Нагадаємо, що 19 лютого Кім Кардашян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. У шлюбі Кім Кардашян і Каньє Вест були з 2014 року. Для артиста цей шлюб став першим, а от для моделі вже третім.
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