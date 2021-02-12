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Співачка Sia представила альбом з фільму М'юзік: слухайте онлайн

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SIA представила свій восьмий альбом - фото 1
SIA представила свій восьмий альбом

Співачка Sia випустила свій восьмий студійний альбом "Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture". До нього увійшли 14 треків, які прозвучали в її дебютному повнометражному фільмі "М'юзік" або були натхненні ним.

У роботі над релізом взяли участь діджей Девід Гетта, продюсер Labrinth і репер Burna Boy. Одну з пісень Sia написала в співавторстві з Дуа Ліпою.

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"Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture" уже доступний на всіх найголовніших стрімінгових платформах, у тому числі Spotify, Apple Music, YouTube Music.

Sia – Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture, слухайте новий альбом співачки:

Нагадаємо, картина Sia була отримала дві номінації на премію "Золотий глобус" – "Кращий фільм – комедія або мюзикл" і "Краща жіноча роль – комедія або мюзикл" (для Кейт Хадсон).

М'юзік – дивіться трейлер фільму співачки Sia:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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