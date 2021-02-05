Названо пісню, яка найбільше мотивує людей на карантині: гайда слухати

Ці пісні найкраще помитивують під час пандемії

Карантин похитнув мільйони людей по всьому світу. Але ми то прекрасно знаємо, що за допомогою музики можна не лише підняти свій настрій, а й відновити мотивацію та бажання творити. А ще ми знаємо пісню, яка найбільше мотивує людей на карантині. Гайда слухати та співати разом з нами!

Отже, найбільш мотиваційною піснею під час пандемії стала композиція гурту Queen "Don't stop me now", повідомляє The Daily Mail, посилаючись на результати опитування.

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Після неї йдуть композиції "Dancing Queen" від ABBA і "Livin 'On A Prayer" Бон Джові. "Walking On Sunshine" від Katrina and the Waves та "Good Vibrations" гурту The Beach Boys закрили ТОП 5 найкращих мотивуючих композицій.

Під час дослідження дев'ять з десяти опитаних заявили, що музика відіграє важливу роль у їхньому житті. Близько 85% стверджують, що прослуховування композицій життєво важливе для їх психічного та фізичного здоров'я. Трохи менш як половина (49%) почуваються щасливими, коли слухають музику протягом дня, а третина відчуває прилив позитивної енергії, коли вмикає свої улюблені треки.

Представник AXA Health доктор Марк Уінвуд сказав: "Є кілька способів, якими наш мозок реагує на музичні композиції. Він вивільняє ендорфіни, хімічні речовини гарного самопочуття, які можуть викликати у нас ейфорію".

Нагадаємо, що виступ групи Queen на Live Aid назвали найкращим живим концертом в історії.

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