Названо пісню, яка найбільше мотивує людей на карантині: гайда слухати

Карантин похитнув мільйони людей по всьому світу. Але ми то прекрасно знаємо, що за допомогою музики можна не лише підняти свій настрій, а й відновити мотивацію та бажання творити. А ще ми знаємо пісню, яка найбільше мотивує людей на карантині. Гайда слухати та співати разом з нами!

Отже, найбільш мотиваційною піснею під час пандемії стала композиція гурту Queen "Don't stop me now", повідомляє The Daily Mail, посилаючись на результати опитування.

Після неї йдуть композиції "Dancing Queen" від ABBA і "Livin 'On A Prayer" Бон Джові. "Walking On Sunshine" від Katrina and the Waves та "Good Vibrations" гурту The Beach Boys закрили ТОП 5 найкращих мотивуючих композицій.

Під час дослідження дев'ять з десяти опитаних заявили, що музика відіграє важливу роль у їхньому житті. Близько 85% стверджують, що прослуховування композицій життєво важливе для їх психічного та фізичного здоров'я. Трохи менш як половина (49%) почуваються щасливими, коли слухають музику протягом дня, а третина відчуває прилив позитивної енергії, коли вмикає свої улюблені треки.

Представник AXA Health доктор Марк Уінвуд сказав: "Є кілька способів, якими наш мозок реагує на музичні композиції. Він вивільняє ендорфіни, хімічні речовини гарного самопочуття, які можуть викликати у нас ейфорію".

