Jerry Heil – #АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ: слухайте пісню, присвячену усім закоханим

Напередодні Дня святого Валентина Jerry Heil представила нову пісню. Композиція отримала назву "Арифметика Кохання". Слухайте новинку від популярної співачки на Радіо МАКСИМУМ!

Пісня "Арифметика Кохання" – бонус-сингл з майбутнього міні-альбому "ОСОБИСТЕ". У ньому Jerry Heil розповість про свої почуття та стосунки, які доводилося проживати кожному. Поки ж пропонуємо послухати нову композицію, присвячену усім закоханим.

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"День усіх закоханих – привід замислитися: що воно взагалі таке, це ваше "кохання"? Скільки людей – стільки й відповідей. Хтось вважає, закохані – дві половинки єдиного цілого. Для когось краш – Пейтон з тіктока. Або Олег Винник з телевізора. Хтось чекає на валентинку, для когось – це нічим не підкріплена зимова традиція. Але чи дійсно "любов" та "кохання" можна виміряти лінійкою, цифрами, параметрами? Відповіді – у пісні "Арифметика Кохання", – зазначає Jerry Heil.

Jerry Heil – Арифметика Кохання, слухайте нову пісню співачки:

Співачка зізнається, що колись їй порадили прочитати книжку "Математика любові". У ній ідеться про теорію, згідно з якою буцімто можна вирахувати кількість побачень і партнерів, яких потрібно "пережити", щоб зустріти нарешті свою людину. Вона, звичайно ж, книгу цю купила. Але так і не прочитала.

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