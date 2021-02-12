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День Святого Валентина Голос країни

Jerry Heil – #АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ: слухайте пісню, присвячену усім закоханим

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Jerry Heil представила пісню Арифметика Кохання - фото 1
Jerry Heil представила пісню Арифметика Кохання

Напередодні Дня святого Валентина Jerry Heil представила нову пісню. Композиція отримала назву "Арифметика Кохання". Слухайте новинку від популярної співачки на Радіо МАКСИМУМ!

Пісня "Арифметика Кохання" – бонус-сингл з майбутнього міні-альбому "ОСОБИСТЕ". У ньому Jerry Heil розповість про свої почуття та стосунки, які доводилося проживати кожному. Поки ж пропонуємо послухати нову композицію, присвячену усім закоханим.

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"День усіх закоханих – привід замислитися: що воно взагалі таке, це ваше "кохання"? Скільки людей – стільки й відповідей. Хтось вважає, закохані – дві половинки єдиного цілого. Для когось краш – Пейтон з тіктока. Або Олег Винник з телевізора. Хтось чекає на валентинку, для когось – це нічим не підкріплена зимова традиція. Але чи дійсно "любов" та "кохання" можна виміряти лінійкою, цифрами, параметрами? Відповіді – у пісні "Арифметика Кохання", – зазначає Jerry Heil.

Jerry Heil – Арифметика Кохання, слухайте нову пісню співачки:

Співачка зізнається, що колись їй порадили прочитати книжку "Математика любові". У ній ідеться про теорію, згідно з якою буцімто можна вирахувати кількість побачень і партнерів, яких потрібно "пережити", щоб зустріти нарешті свою людину. Вона, звичайно ж, книгу цю купила. Але так і не прочитала.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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