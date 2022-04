Скільки грошей Джамалі вдалося зібрати для підтримки України

Співачка Джамала протягом останнього місяця їздила по всьому світу. Це вона робила для того, щоб збирати гроші на підтримку України. Спойлер: за цей час "набігла" вражаюча сума.

Про це Джамала розповіла у своєму інстаграмі. Так, зірка зазначає, що на потреби нашої країни вдалося 83 мільйони євро.

Варте уваги: KRUTЬ дасть благодійний концерт у Львові на підтримку полку "Азов": коли і де послухати

Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомогати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони, – наголосила вона.

Співачка зазначила, що 3,3 мільйона євро надіслали глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні. Загалом у рамках кампанії ARD вдалося зібрати для потреб українців 67 мільйонів євро. Цю суму передали організаціям Aktion Deutschland Hilft та Bündnis Entwicklung Hilft. Вони займаються наданням допомоги українцям.

Ще 52 тисячі євро вдалося зібрати на шоу The Voice у Литві. Кошти передали до фонду Blue/Yellow, який допомагає українській армії.

950 тисяч євро – результат концерту We Are One у Бухаресті. До нього долучилися Том Оделл, Армін ван Бюрен та інші виконавці. Зібрані кошти передали до румунського "Червоного Хреста".

Також 13,4 мільйона євро вдалося зібрати під час Concert For Ukraine у Бірмінгемі. У прямому етері брали участь Ед Ширан, Грегорі Портер та інші виконавці.

Співачка Джамала подякувала всім, хто підтримує Україну в ці непрості часи. Для нас зараз надзвичайно важливий кожен внесок!

Читайте також: Настане день: вийшов новий хіт від творців "Доброго вечора, ми з України"