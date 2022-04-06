KRUTЬ дасть благодійний концерт у Львові на підтримку полку "Азов": коли і де послухати

8 квітня у Львів LV Cafe jazz club відбудеться благодійний виступ співачки, композиторки, поетеси та музикантки Марини Круть. Розповідаємо, як потрапити на її концерт.

Концерт організовують в рамках проєкту "Український Мистецький Фронт" #дешансонізація. Зібрані кошти Марина Круть, ГО "Міжнародна Асоціація Мистців" та "Український Мистецький Фронт" передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення "Азов", пише Радіо MAXIMUM.

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Марина родом із Хмельницького, де й перебуває зараз під час евакуації з Києва. Співачка закінчила школу мистецтв за класом "бандура". Після 2016 року розпочала свою сольну кар'єру. У 2017 році взяла участь у талант-шоу "Х-фактор", а у 2020 вийшла у фінал нацвідбору "Євробачення".

KRUTЬ – 99, слухайте онлайн пісню співачки:

Як послухати концерт KRUTЬ у Львові

Де: заклад LV Cafe jazz club (вул. Січових Стрільців, 3)

заклад LV Cafe jazz club (вул. Січових Стрільців, 3) Коли: 8 квітня о 17:00

8 квітня о 17:00 Де купити квитки: на вході у заклад

на вході у заклад Вартість квитків: 500 гривень.

Якщо ви не можете відвідати концерт, але дуже хочете допомогти українським військовим, то ловіть лінк для донатів. Переходьте за посиланням і переказуйте ту суму, яку вважаєте за потрібне.

Ми ж закликаємо слухати українську музику, підтримувати ЗСУ та вірити в те, що все буде Україна. Ми неодмінно переможемо!

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