Настане день: вийшов новий хіт від творців "Доброго вечора, ми з України"

Діджеї ProBass та Hardi з Кременчука випустили новий хіт "Настане день", який заряджає на перемогу. Дует вже встиг припасти до душі українцям своїм треком "Доброго вечора, ми з України", тож і новинку точно варто зацінити.

Діджеї ProBass і Hardi презентували свіжу пісню під красномовною назвою "Настане день – закінчиться війна", яка зараз так потрібна українцям. Вокал належить Анні Булат, а гітарну партію виконав Yevhenii DASHchenko, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Мовчання – синонім брехні: Монатік написав нову пісню про війну

В емоційному відео до пісні можна побачити кадри Україні до і під час війни. А також яскраві приклади того, як українці боронять свою землю.

Настане день! Він вже близько! Я відчуваю! Я це бачу! Я чую, як ми святкуємо нашу перемогу! Весь всесвіт чує це! Ми сильні, ми мужні, Українці неймовірні. Кожен з нас робить для цього все, що потрібно, і зробить ще більше і ще більше, і ще більше, і ще більше, і ще, а потім ще більше! У нас багато землі, врожай соняшника буде рекордним! Ми знаємо всю правду! Правда знає нас! З нами Бог! Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ!, – зазначили музиканти.

PROBASS і HARDI – НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT), слухайте новий хіт онлайн:

Відзначимо, що попередній трек діджеїв "Доброго вечора, ми з України" став неймовірно популярним, а ролик на YouTube зібрав більше як 4 мільйони переглядів.

Читайте також: Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух