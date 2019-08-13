Шулики з маком: рецепти традиційної української страви на Медовий Спас

Шулики – традиційна страва української кухні, яка несправедливо забута сучасними господинями. Наші предки вважали, що це обов'язкова страва на Маковея. У релігійні свята – це обрядова страва, а на щодень – смачний та легкий десерт. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати шуліки з маком на свята.

Традиційна страва на Маковія для українців – шулики. Це пісний корж, який ламають на шматочки й заливають водою з маком та медом. З макоржениками, буденними маковими коржами, шуліки нічого спільного не мають. Проте все не так просто, адже за такою кулінарною традицією стоїть особливий обряд прадавніх слов'ян.

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Назва "шулики", ймовірно, походить від слова "шуляти", що означає "тицяти", "товкти". Рецепт шуликів може змінюватися в залежності від регіону, проте набір інгредієнтів незмінний: пісний корж, мак та мед. Цю обрядова страва господині готують раз на рік – 14 серпня і протягом Успенського посту.

Інгредієнти:

Борошно

Кефір

Яйце

Сіль

Сода

Вода

Мед

Мак

Рецепт:

Для коржів з’єднуємо борошно, кефір (чи кисляк), яйце, сіль, соду. Замішуємо, розкатаємо, печемо чи навіть на пательні смажимо.

Коржі протикаємо виделкою.

Приготуємо заздалегідь переварену воду, розчинимо там мед.

Натремо мак у макітрі.

Поламаємо готові коржі, кинемо в макітру до маку й заливаємо солодкою водою.

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт

Мед – 5 ст.л.

Мак – 4 ст.л.

Масло – 50 г

Сода – 1 ч.л.

Молоко – 100 мл

Борошно – 2 склянки

Рецепт шуликів з медом та маком:

Вбиваємо яйце, додаємо 1 ст.л. меду. Розтираємо яйце з медом.

Розтираємо в макітрі мак – його потрібно попередньо залити окропом і залишити на 30 хвилин.

Додаємо 1 ст.л. маку до яєць, перемішуємо, додаємо масло, кладемо соду, вливаємо молоко, збиваємо до однорідної консистенції, всипаємо просіяне борошно, перемішуємо, поступово додаючи борошно.

Замішуємо круте тісто. Розкатуємо тісто в пласт товщиною 1-2 см. Перекладаємо тісто на застелене пергаментом деко.

Випікаємо корж в духовці, розігрітій до 160°C.

Ламаємо корж на шматочки.

До маку, що залишився, додаємо мед. Перемішуємо.

Додаємо кип'ячену воду. Знову перемішуємо.

Поливаємо шулики медово-маковою заправкою й даємо настоятися 20-30 хвилин.

Шуліки з маком готові!

Інгредієнти:

Для коржів:

Борошно – 1 кг

Яйця – 2 шт

Кефір або кисле молоко – 2 склянки

Сода (з гіркою) – 1 ч.л.

Сіль – дрібка

Цукор – 1,5-2 ст.л.

Трохи рослинної олії

Для медово-макової заправки:

Мак – 200-250 г

Цукор – 0,5 склянки

Мед – 2 ст.л.

Охолоджена кип'ячена вода – 2 склянки

Рецепт шуликів:

Спочатку замішуємо тісто для коржів. У велику миску насипаємо 3/4 від загальної кількості борошна. Перемішуємо його з содою і сіллю, а потім вбиваємо яйця.

Додаємо цукор та кефір, замішуємо тісто. При необхідності додаємо борошно.

Готовому тісту даємо трохи відпочити, а тим часом приготуємо заправку.

Для цього промитий (а можна і злегка проварений) мак подрібнюємо з цукром в блендері. У воді розчиняємо мед та з'єднуємо його з цукрово-маковою масою.

Тісто розділяємо на кілька частин, розкатаємо кожну в круг, рівний діаметру вашої сковороди. Злегка наколюємо кожен корж виделкою й обсмажуємо з двох сторін до готовності. Кожен раз трохи змащуємо сковорідку олією.

Готові коржі злегка охолоджуємо, а потім розламуємо їх на шматочки й заливаємо медово-маковою заправкою. Шуліки перед вживанням повинні набратися цієї суміші.

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