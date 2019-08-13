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Чому Спас медовий і до чого тут Маковій: історія свята 14 серпня

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Чому Спас медовий і до чого тут Маковій: історія свята 14 серпня - фото 1

Медовий Спас та Маковій – це назви одного релігійного свята. Чому так історично склалося і як правильно називати цей день? Читайте далі та дізнайтеся усю інформацію про свято, яке віряни відзначають 14 серпня.

14 серпня українці відзначають велике церковне свято – Медовий Спас, Маковія або ж Маковий спас. У 2019 році дата свята припадає на середу, і з нього стартує двотижневий Успенський піст.

І ще: Успенський піст у серпні 2019: календар і меню харчування на кожен день

Що за свято Медовий Спас

У народному календарі свято 14 серпня має такі назви: Перший Спас, Маковий Спас, Спас на воді, Мокрий Маккавей, Маковей, Медове свято, Маковеїв день тощо.

Є три важливі народні згадки, які наші предки хотіли вкласти у назву цього свята: мак, мед і вода.

14 серпня церква вшановує пам'ять семи старозавітних мучеників Маккавеїв, які загинули у 166 році до н. е. Назва свята пов'язана із зернятами маку, які дозрівають до цього періоду. У південних регіонах збирали мак й використовували його у різноманітних стравах – пекли пиріжки, булки, а потім пригощали гостей.

14 серпня українці відзначатимуть Перший Спас – Медовий. Також це перший день ​​Успенського посту. А ще 14 серпня – день пасічників, бджолярства. У вуликах заведено замотувати перші медові стільники, збирати мед і освячують його в церкві. Святити його варто у новому посуді, з якого ще ніхто не їв. Цим освяченим медом поминали родичів, які померли. На Перший Спас заведено готувати медові пряники, пироги, робити млинці з медом.

На честь малого водосвяття свято називають ще Спасом на воді. У наших предків було заведено чистити старі та освячувати нові колодязі, здійснювати хресний хід на річки або джерела для освячення води. Люди не тільки купалися в освяченій воді, а й купали худобу. Вони вірили, що це допоможе змити хвороби.

Чому Спас медовий і до чого тут Маковій: історія свята 14 серпня - фото 347252

Що готують та несуть у церкву на Маковея

У церкві з цього дня дозволяють їсти мед, а також готувати різноманітні смаколики з медом та маком. Приміром, млинці, печиво, пироги, пряники тощо.

Також на Маковія люди святять у церкві мед та букети з квіток – чорнобривців, жоржин, барвінку, гвоздик, а також літніх трав. Обов'язковими у них є й стиглі голівки маку.

До теми: Коли Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні: дата свят 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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