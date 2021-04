Штучний інтелект створив нову пісню гурту Nirvana

У мережі з'явилась пісня Drowned in the Sun у стилі гурту Nirvana, яку створив штучний інтелект. І трек має на меті не лише нагадати шанувальникам про творчість Курта Кобейна.

Канадська організація Over the Bridge випустила несподівану композицію "Drowned in the Sun", яка шалено нагадує гурт Nirvana, і це не збіг, передає kanobu.

Річ у тому, що пісню написав штучний інтелект Google Magenta, який опрацював близько 30 треків Nirvana. А от вокалом зайнявся лідер групи Nevermind Ерік Хоган.

І це не просто проєкт для фанатів Кобейна, а й важливе соціальне посилання: через кризу психічного здоров'я чимало музикантів помирають. Мало хто не чув про сумнозвісний "Клуб 27", тому компанія Over The Bridge створила окремий альбом з треками у стилі таких виконавців, як Емі Вайнхаус, Джимі Хендрікс, Джим Моррісон та Курт Кобейн. Це повинно звернути увагу талановитих людей на те, що всім потрібно вчасно отримувати психологічну підтримку та не відмовлятись від життя. Почути всі композиції можна тут.

Nirvana — Drowned in the Sun, слухати пісню онлайн:

