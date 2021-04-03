У мережі з'явився біографічний комікс про Елвіса Преслі

Немає нічого кращого, ніж поява крутих коміксів про культових особистостей. Так, нещодавно з'явився біографічний комікс "Elvis: The Graphic Novel". У ньому розповідається про життя знаменитого співака Елвіса Преслі.

Як повідомляє The Rolling Stone, комікс про Елвіса Преслі надійде у продаж у серпні 2021 року. А поки у вас є нагода глянути на кілька малюнків з нього.

Це цікаво: КіберКрай: дивіться трейлер українського коміксу з Павлом Зібровим

Кріс Міскевич працював над сюжетом книги, а Майкл Шелфер займався ілюстраціями. Графічний роман охопить усю кар'єру Елвіса Преслі, починаючи від юності у Мемфісі та прориву на Sun Studios до звання короля рок-н-ролу.

Біографічний комікс доступний для попереднього замовлення на сайті Z2 Comics або на Amazon. Книга також буде випущена у стандартних виданнях у твердій та м'якій палітурці. Крім того, вийде лімітована лінійка у твердій палітурці класу люкс у комплекті з замшевим чохлом і диском. Кожен екземпляр буде підписаний командою творців книги.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вихід фільму База Лурмана про Елвіса Преслі відкладений до 2022 року. Його повинні були представити 5 листопада 2021 року. Але самі розумієте: коронавірус і все, що з ним пов'язане, внесло свої корективи у плани творчої команди.

Читайте також: Перший комікс про Бетмена продали за шалену суму