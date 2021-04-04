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Британський професор дописав незакінчені твори Моцарта
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Професор музики Тімоті Джонс завершив незакінчені твори Моцарта. Він працював 10 років і визнав, що це було "трохи самовпевнено".
Ідея закінчити те, що не дописав Моцарт, прийшла до Джонса, коли він створював книгу про стиль композитора. В результаті професор випустив альбом з сімома доповненими творами, пише CBC.
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Я не намагаюся сказати, що це справжній Моцарт, але також не намагаюся поставити себе на п'єдестал поруч з ним. Я поняття не маю, як би сам Моцарт закінчив ці роботи, – сказав Джонс.
Впродовж всієї роботи професор не раз давав колегам оцінити результати, не вказуючи при цьому, де музика, написана ним, а де – Моцартом. Іноді музиканти хвалили "оригінальні уривки", які насправді належали Джонсу, і критикували розділи, створені майстром.
Тепер професор збирає закінчити ту саму книгу про музику Моцарта, яку він залишив, щоб зайнятися альбомом. А тим часом слухайте закінчені композиції Моцарта:
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