Британський професор дописав незакінчені твори Моцарта

Професор музики Тімоті Джонс завершив незакінчені твори Моцарта. Він працював 10 років і визнав, що це було "трохи самовпевнено".

Ідея закінчити те, що не дописав Моцарт, прийшла до Джонса, коли він створював книгу про стиль композитора. В результаті професор випустив альбом з сімома доповненими творами, пише CBC.

І ще: У мережі з'явився біографічний комікс про Елвіса Преслі

Я не намагаюся сказати, що це справжній Моцарт, але також не намагаюся поставити себе на п'єдестал поруч з ним. Я поняття не маю, як би сам Моцарт закінчив ці роботи, – сказав Джонс.

Впродовж всієї роботи професор не раз давав колегам оцінити результати, не вказуючи при цьому, де музика, написана ним, а де – Моцартом. Іноді музиканти хвалили "оригінальні уривки", які насправді належали Джонсу, і критикували розділи, створені майстром.

Тепер професор збирає закінчити ту саму книгу про музику Моцарта, яку він залишив, щоб зайнятися альбомом. А тим часом слухайте закінчені композиції Моцарта:

Читайте також: Нові пісні березня: плейлист найгарячіших хітів тижня