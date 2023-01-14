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Що буде з вашим тілом, якщо регулярно займатися спортом
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Зменшити біль, полегшити депресію та навіть допомогти впоратися із залежностями – у чому ще нам може допомогти щоденний спорт. Про це розповімо вам далі.
Як пише Men's Health, регулярно займатися спортом надзвичайно корисно. До вашої уваги кілька вагомих причин знаходити бодай трохи часу для фізичної активності.
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1. Ви будете рідше хворіти
Бажаєте вдвічі рідше хворіти на ГРВІ та застуду? Гуляйте по 40 хвилин чотири рази на тиждень – і будете вдвічі здоровішими. Помірна, а головне – регулярна фізична активність підвищує кількість та активність так званих клітин-кілерів – важливих "гравців" імунної системи. Якщо не хочете мерзнути, то можете просто робити зарядку.
2. Зменшиться ризик депресії
На жаль, у трьох із чотирьох випадків депресії можливий рецидив захворювання. Але, як показали результати одного дослідження, ті добровольці, які після депресивного епізоду регулярно займалися фізичними вправами, депресивні епізоди повторювалися рідше. Більше того під час хвороби фізичні вправи послаблювали симптоми депресії так само ефективно, як антидепресанти.
3. Кістки стануть міцнішими
Ризик розвитку остеопорозу різко збільшується у тих, хто веде сидячий спосіб життя. А ось активні дії, пов'язані з регулярними ударами ногою об землю (танці, теніс, стрибки) стимулюють формування нових клітин кісткової тканини, підтримуючи щільність кісток.
4. Нормалізується артеріальний тиск
Фізичні вправи знижують рівень артеріального тиску до безпечного рівня навіть у тому випадку, якщо у вас діагностовано гіпертонію або передгіпертонію. Фізична активність знижує жорсткість судин і полегшує кровотік.
5. Зменшиться хронічний біль
10 хвилин аеробних вправ – їзди на велосипеді, швидкої ходьби або бігу – здатні суттєво зменшити хронічний біль. Найімовірніше, це відбувається завдяки вивільненню природних знеболювальних, які називаються ендорфінами. За даними дослідження, проведеного у Сіднеї, фізичні навантаження також підвищують больовий поріг.
6. Ризик раку скорочується
Пів години ходьби 4 рази на тиждень знижують ризик раку товстої кишки на 25 відсотків. Також регулярну фізичну активність пов'язують із нижчим ризиком раку молочної залози та раку матки.
7. Кишківник працюватиме краще
Регулярні аеробні навантаження знижують ймовірність запорів на 40 відсотків. Усе тому, що фізична активність допомагає буквально проштовхувати їжу через травний тракт.
8. Стабілізується рівень цукру в крові
Фізична активність підвищує чутливість клітин до інсуліну, допомагаючи їм тим самим використовувати доступний інсулін для перероблення та поглинання глюкози. Таким чином, регулярні фізичні вправи допомагають не лише підтримувати здоровий рівень цукру в крові, а й полегшити діабет.
9. Простіше відмовитися від шкідливих звичок
Результати деяких досліджень показують, що фізичні вправи можуть допомогти у короткостроковій та довгостроковій реабілітації наркоманії. Так, ті учасники реабілітаційної програми "12 кроків", які регулярно займалися спортом, у результаті довше утримувалися від прийому алкоголю та зменшили кількість спиртного, яке приймали регулярно.
10. Зменшиться ризик інсульту
Тренування, що призводять до короткочасного посилення серцевих скорочень, допомагають на 20 відсотків знизити ризик розвитку інсульту. Усього пів години на день достатньо для того, щоб суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань.
Додайте до свого життя достатню кількість фізичної активності. Зовсім необов'язково ходити до спортзалу. Достатньо, наприклад, більше ходити пішки. Це значно позитивніше вплине на ваше здоров'я.
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