4 поради для тих, хто хоче почати займатися йогою

Йога – це цілісне та багатолике вчення, філософія життя, а також добрий шлях до себе та до пізнання навколишнього світу. Головний принцип йоги – важливість не досягнення цілей, а самого процесу.

Сьогодні йога вже так міцно увійшла в наше життя, що важко знайти людину, яка б не мала уявлення, хоча б неясного, про те, що це таке, пише vdohnovenie.

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Численними дослідженнями однозначно доведено користь йоги для людей з хворою спиною: можете самі порозпитувати знайомих. Спостерігаються також поліпшення стану людей із цукровим діабетом. До того ж йогу успішно використовують як додаткову терапію під час депресій.

Загалом приводів почати займатися йогою багато. То чому не зараз?

Ознайомтеся із протипоказаннями та мінімальною підготовкою. Протипоказань не так багато: це або травми/захворювання (тоді краще проконсультуватися у лікаря), або "особливі" стани тіла (критичні дні, вагітність) у цьому випадку підберіть відповідний комплекс асан.

Вивчіть морально-етичні основи йоги (яма) та правила самодисципліни (ніяма). Не лякайтеся відразу, коли почнете читати або дивитися відео, вас ніхто не змушує змінити всі аспекти вашого життя за один день.

Вранці і вдень краще займатися енергійними комплексами, що розігрівають, щоб не надто розслаблятися в розпал дня. А ввечері вибирайте спокійні та медитативні, щоб не перезбуджуватись перед сном.

Дихання в йозі потрібно не для того, щоб долати навантаження. Вдосконалюємося духовно, пам'ятаєте? Правильне дихання дозволить вам заспокоїти розум і відпочити. Тут дихання необхідно абстрагуватися від сторонніх думок.

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