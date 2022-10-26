Ці правила здорового способу життя уже морально застаріли

Більше рухатися, правильно харчуватися, не забувати про свіжі фрукти й овочі, а також стежити за вагою. Думаєте, уже знаєте про здоровий спосіб життя? Ми маємо новини, які вас здивують!

Як розповідає портал Men's Health, деякі з правил здорового способу життя уже давно морально застаріли. І саме на них ми спробуємо зосередити нашу увагу. Гарантуємо, ви будете здивованими.

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Їсти вівсянку на сніданок

Вівсянка, зварена з цільних зерен, з додаванням ягід, горіхів і сухофруктів – що може бути краще та корисніше? Практично, нічого – але за умови, що ви не їсте її на сніданок щоранку. Річ у тім, що в вівсі містяться фітати, що перешкоджають засвоєнню кальцію. А це може бути особливо небезпечно після 40 років, коли ми і так не отримуємо достатньо цього важливого мікроелемента.

Тож вівсянка – не частіше, ніж двічі – тричі на тиждень. І неодмінно більше молочних продуктів!

Бігати марафони

Здається, весь світ збожеволів на бігу: ніхто не ходить і не їздить, всі біжать. Кожен другий тренується перед напівмарафоном, кожен третій – збирається розпочати тренування, а кожен четвертий уже пробіг. Безперечно, біг – відмінний варіант кардіонавантаження, але тільки в тому випадку, якщо "розбавляється" іншими видами фізичної активності.

Як показали результати дослідження, проведеного кардіологами з Пенсільванії, люди, які вели малорухливий спосіб життя, але при цьому регулярно пробігали великі дистанції, жили менше, ніж ті, хто займався помірними спортивними навантаженнями. Хочете, щоб біг приносив користь? Не бігайте дуже швидко і занадто далеко й обов'язково займайтеся ще будь-якими фізичними навантаженнями.

Їсти багато свіжих овочів

Здавалося б, уже тут ніякої каверзи бути не може: всі чули про користь і необхідність для здоров'я свіжих овочів. А ось про що ми не чули, то це про те, що сира клітковина не допоможе, а зашкодить нашій травній системі. Запори, подразнення кишківника, здуття живота – це лише невелика частина тих неприємностей, з якими можуть зіткнутися любителі сирих овочів.

А ще – багато вітамінів і мікроелементів, якими багаті овочі, значно краще засвоюються в обробленому вигляді. Тож не відмовляйтеся від відварених овочів, приготованих на пару і навіть запечених!

Відмовитися від солодкого

Думаєте, варто вам повністю виключити цукор, як ваш організм негайно стане енергійнішим, бадьорішим і здоровішим? На жаль, ефект, швидше за все, буде прямо протилежним. Учені все більше схиляються до висновку, що негативний ефект, який цукор чинить на здоров'я судин, серця та ендокринної системи, пов'язаний насамперед із кількістю цього продукту: якщо ми з'їдаємо більше, ніж витрачаємо, наше здоров'я страждає.

Але якщо дотримуватись балансу, цукор із ворога стане тим, чим і має бути: найпридатнішим джерелом енергії для всього тіла і насамперед – для нашого мозку. Тож від шоколадки чи тістечка точно не варто відмовлятися!

Перейти на рослинне молоко

Якщо тільки у вас немає непереносимості лактози, вам у жодному разі не варто замінювати звичні молочні продукти рослинними. По-перше, таким чином ви позбавите себе корисних молочних жирів і, звичайно, кальцію – що неодмінно позначиться на здоров'ї серцево-судинної системи та міцності кісток. А, по-друге, у багатьох видах рослинного молока (наприклад, у соєвому) міститься дуже багато фітоестрогенів – свого роду рослинних "гормонів", які можуть спровокувати розвиток небезпечних пухлин.

Якщо ж вас таки щось турбує, то ми рекомендуємо спочатку звернутися до фахівця за порадою. Це дозволить підібрати для себе правильний раціон, а також необхідну кількість фізичної активності. Будьте здоровими та бережіть себе.

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